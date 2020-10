Zmaji odpihnili prvi paket črnih oblakov

ECA, vodstvo evrolige in EuroCupa, je ob spreminjanju pravil in usmeritev ravnanj v primeru okužb z novim koronavirusom upoštevalo načelo retroaktivnosti, kar med drugim pomeni, da tekma drugega kroga evropskega pokala Cedevita Olimpija - Frutti Extra Bursaspor, ki ni bila odigrana zaradi okužbe v slovenskem taboru in rdeče luči pristojnih organov, vendarle ne bo registrirana z rezultatom 20:0 za turško moštvo. V ljubljanskem taboru še nimajo uradnega datuma tekme, a vse kaže, da bo ta odigrana prihodnji mesec, in sicer kar v sklopu gostovanja pri Bursasporu. Olimpija bo torej v Burski odigrala kar dve tekmi. Po drugi strani pa se jim ob odpihnjenih črnih oblakih nad Stožicami nasmiha zasuk. Če je namreč sprva kazalo, da bi lahko zaradi okužbe in neskladja med pravili EuroCupa in usmeritvami NIJZ ter resornega ministrstva izgubili kar dve tekmi, imajo zdaj lepo priložnost za dve zmagi.

"Imamo kakovost"

Še krepko pred tem pa "zmaje", ki so v prvem krogu izgubili proti Nanterru, v tretjem pa nato doma visoko premagali Gran Canario, čaka tretja tekma EuroCupa (torek ob 20.00). "Dolomiti Energia Trento je ekipa, ki v tej sezoni še ni izgubila v evropskem pokalu. Moštvo je izredno atletsko, fizično, v obrambi igra odlično. Igralci dobro tečejo, tuji košarkarji pa se želijo dokazati. Med posamezniki je treba omeniti Garyja Browna, ki je odličen, preteklo sezono pa je nosil dres Darušafake. Naša naloga je, da se dobro pripravimo. Svoje priložnosti bomo zagotovo imeli, prav tako pa imamo kakovost," pred drugim gostovanjem razmišlja trener Jurica Golemac.

Tivolska popotnica

V svojevrstni generalki so Ljubljančani v petek v Tivoliju visoko premagali Split (94:66). Navdušili so predvsem z navdahnjeno napadalno igro v tretji četrtini, trenerja pa so zadovoljili z zajetno mero obrambne zavzetosti in pravo energijo. "Potrebovali smo nekaj časa, da smo ujeli pravo samozavest. Ko smo se odzvali, kot se je bilo treba, je steklo. Nimamo tako kakovostne ekipe, da bi prišli in zmagovali. Ko pa smo začeli garati, je bila slika drugačna," o zmagi nad Dalmatinci razmišlja Golemac, o podobi ekipe po karanteni pa dodaja: "Fantje so fizično dobro delali. Na treningu se nihče ne naslanja na kolena. Zato se premor ne pozna tako izrazito."

Spremembe glede Covid-19 v Evroligi in EuroCupu Spremenjeni predpisi bodo praktično zrcalili prvotne predpise in natančno določili posledice preprečitve igranja tekem zaradi lokalnih omejitev, povezanih s potovanji, ki so posledica ukrepov, sprejetih za preprečitev širjenja COVID-19. Ko ekipa nima na voljo osem igralcev, sposobnih za igro zaradi COVID-19, ali pa mora moštvo zaradi pozitivnega primera COVID-19 v karanteno, so določene sledeči ukrepi: Tekmo je možno prestaviti do trikrat, v kolikor so na voljo termini za odigranje tekme.

V primeru, da termina nove tekme ni možno določiti ali če je doseženo najvišje število prestavitev tekme, bo klub, ki je povzročil prvotno prestavitev tekme, tekmo izgubil.

Tekme ne bo možno igrati po naslednjih datumih: 22. december 2029 (Redni del 7DAYS EuroCupa), 23. februar 2021 (Top 16 7DAYS EuroCupa), 13. april 2021 (Redni del Evrolige), 5. maj 2021 (Končnica Evrolige).

Olimpija je v zadnjem tednu vknjižila dve domači zmagi, zdaj jo čakajo tri gostujoče tekme Foto: ABA/Aleš Fevžer

Torkov tekmec, klub iz Severne Italije, sicer v evropskem pokalu po treh krogih še ne pozna poraza. Doma je visoko ugnal Patras, v gosteh pa Burso in Nanterre. Slabši štart se jim je posrečil v italijanskem prvenstvu, kjer so se po treh zaporednih porazih (Treviso, Reggio Emilia in Fortitudo Bologna) ob koncu tedna znesli nad Pesarom in ga premagali s kar 71:57. Vse tekme pa so jasno pokazale, da igra sloni predvsem na ameriškem tercetu, ki ga sestavljajo center Jacorey Williams, branilec Gary Browne in krilo Luke Maye. "Čaka nas težko gostovanje. Imamo malo časa, da se pripravimo na SVOJE tekmece, jih spoznamo in vidimo, kje pretijo največje nevarnosti. Upamo, da se iz Trenta vrnemo z najboljšim mogočim rezultatom," razmišlja kapetan Jaka Blažič.

Ljubljanski gostujoči niz

Z gostovanjem na robu Dolomitov pa se za košarkarje Cedevite Olimpije začenja tudi niz gostovanj. Nadaljevali ga bodo že v četrtek, ko jih v Kopru čaka zaostala tekma lige ABA s Primorsko. Ta z ekipo, v kateri za zdaj še ni prostora in predvsem finančne podlage za tuje okrepitve, še čaka na prvo jadransko zmago. Po obračunu z zadnjimi državni prvaki pa bodo "zmaji" odpotovali še v Beograd, kjer jih v petih dneh čaka še tretja tekma – v nedeljo proti Partizanu.