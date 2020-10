Dobre novice za Olimpijo: evroliga spreminja pravila o covid-19

Sprememba se nanaša tako na evroligo kot na eurocup, v katerem sodeluje Cedevita Olimpija. Ta je prejšnji teden že izgubila eno tekmo za zeleno mizo oziroma z 0:20, saj je morala zaradi enega okuženega igralca vsa ekipa v karanteno in posledično ni mogla igrati tekme drugega kroga proti turški ekipi iz Burse.

Po zdajšnjem pravilniku je ekipa izgubila tekmo, če ni bila sposobna priskrbeti vsaj osem igralcev za nastop, po novem pa bodo lahko moštva, ki zaradi okužb z novim koronavirusom ali nacionalnih pravil ne bodo mogla tekmovati, tekmo prestavila na poznejši termin.

Predlog je, da se vsaka tekma lahko prestavi največ trikrat, hkrati pa naj bi vodstvo lige za vsak posamezni primer določilo datumske okvire.

"Že od začetka smo vedeli, da bo sezona 2020/21 posebna in drugačna ter da se bomo morali prilagoditi razmeram. Poleg sprememb pravilnika covid-19 bomo še naprej budno spremljali položaj v Evropi in prilagajali zdravstvene in varnostne protokole, da zaščitimo klube in tekmovanja," je ob tem sporočil predsednik evrolige Jordi Bertomeu.

