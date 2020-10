V upanju, da se v tej sezoni ne bodo več znašli v takšnem položaju

"Zagotovo je bila prisotna jeza, ker nismo mogli igrati. Tako, kot je pri nas, je tudi drugod. Upoštevali smo vsa navodila, bili disciplinirani. S štabom in upravo smo se pogosto slišali. V tem času smo bili enotni. To se nam je na prvi tekmi vrnilo," je po veliki zmagi (84:68) v 3. krogu EuroCupa nad Gran Canario dejal trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac in se navezal na prestajanje desetdnevne karantene, v kateri so se znašli zaradi pozitivnega primera v svojih vrstah.

Stanje s koronavirusom se v svetu športa spet vse bolj zaostruje in onemogoča normalno izvedbo tekmovanj. Tako so morali košarkarji Cedevite Olimpije 4. oktobra v desetdnevno karanteno, ker je bil Alen Hodžić pozitiven na covid-19. Zaradi ukrepov države niso smeli trenirati in igrati, kot to počnejo drugod po Evropi. Posledično so celo izgubili dvoboj drugega kroga EuroCupa proti Bursasporju za zeleno mizo z 0:20.

V torek se je videlo, da so bili kot levi lačni igre. S pravo predstavo so gladko preskočili špansko Gran Canario in ji tako zadali prvi letošnji evropski poraz.

"Upoštevali smo ukrepe države in delali individualno"

"V tem času ni bilo lahko. Smo športniki in želimo igrati, ne pa, da se tekme končujejo za okroglo mizo. Pripravljali smo se na tekmo, kolikor smo se sploh lahko. Teden smo vse skupaj držali v sebi," je dejal kapetan Blažič in o tem, ali so igrali tudi z jezo, dodal: "Na začetku smo imeli to v glavi. Prelomna tekma je bila, sploh za evropski pokal. Prejšnjo tekmo smo izgubili z 0:20. Idealna priložnost je bila, da se vrnemo. Nismo imeli časa, da se uigramo. Pokazali smo karakter."

Kapetan Jaka Blažič je poudaril, da je bilo košarkarjem v karanteni težko. Niso smeli trenirati in igrati, čeprav so bili vsi z izjemo enega zdravi oziroma negativni na testih covid-19. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi ta tekma je bila v zraku, saj se karantena ni še povsem iztekla. Le nekaj ur je namreč manjkalo do konca, a so Ljubljančani v vmesnem času spoštovali vsa pravila in se celo trikrat testirali, rezultati pa bili negativni.

"Upoštevali smo ukrepe države in delali individualno. Pohvalil bi kondicijskega trenerja. V navezi smo bili s trenerskim štabom. Vedeli smo, kje preti največja nevarnost Gran Canarie. Mislim, da smo bili v obrambi dobro pripravljeni. Upam, da se v tej sezoni ne bomo več znašli v takšnem položaju," je razlagal Blažič.

"Če hočeš in si želiš, se vse da"

"Zagotovo je bila prisotna jeza, ker nismo mogli igrati. Tako, kot je pri nas, je tudi drugod. Upoštevali smo vsa navodila, bili disciplinirani. S štabom in upravo smo se pogosto slišali. V tem času smo bili enotni. To se nam je na prvi tekmi vrnilo. Priprava na tekmo je bila otežena. Kondicijski trener je skrbel, da so se košarkarji doma preznojili. Vsak dan smo imeli sestanek. Prek wetransferja smo jim pošiljali material, se slišali prek zooma. Če hočeš in si želiš, se vse da. Svežina je bila, želja tudi. Tudi Gran Canaria je bila v težkem položaju. Sedem dni so bili v karanteni. K nam so prišli nepripravljeni. Tudi drugim je težko," je po zmagi povedal trener Jurica Golemac.

Jurica Golemac je vesel odziva košarkarjev po prestajanju karantene. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ne bi bilo dobro evropske sezone začeti s tremi porazi, od tega dvema za zeleno mizo. Lani so imeli na začetku celo 0:5 in bili še v igri za napredovanje, zdaj pa imajo na svojem računu eno zmago in dva poraza.

Jones prišel kot prava menjava

Letošnja zasedba Olimpije ima, kot je videti, glavo in rep, kar je dobro pred nadaljevanjem evropske sezone, v kateri se želijo Ljubljančani uvrstiti v drugi del tekmovanja. Proti Gran Canarii se je izkazal novinec Jarrod Jones, ki je bil vsega skok oddaljen od dvojnega dvojčka – 18 točk, devet skokov. "Prišel je kot menjava za Mangoka (poškodovani center Mathiang Mangok, op. a.). Nanj računamo. Veliko pričakujemo od njega. Ima kakovost. Potreboval bo nekaj časa, da bo lahko zapored igral toliko minut," je povedal prvi mož stroke.

Jarrod Jones se je izkazal na tekmi z Gran Canario. Foto: Grega Valančič/Sportida

Čeprav ekipa v zadnjih desetih dneh zaradi karantene ni mogla trenirati, to ne pomeni, da bo zdaj pri vadbi košarkarjem navil obrate. Treba bo delati potrpežljivo in preudarno, poudarja: "Ni časa, da bi zdaj na vso moč trenirali. Veliko časa je treba nameniti analizam, taktiki. Intenzivnost bomo dvigovali postopno. Ne moreš držati kontinuitete težkih treningov. Postopno moramo dvigovati, da je vsakič malenkost več."

Naslednji evropski preizkus bo prihodnji torek, sliši pa na ime Dolomiti Energia Trento. Gre za edini neporaženi klub v skupini D, v kateri je na drugem mestu z dvema zmagama Gran Canaria, preostala štiri moštva po imajo eno zmago in dva poraza.