Krka do pomembnega skalpa v Dalmaciji

Košarkarji Krke so zaprli vrata 3. kroga lige ABA in to na najboljši možen način - z zmago proti Zadru. Igralci Kopra Primorske na sobotni tekmi tretjega kroga lige ABA na gostovanju pri Igokei niso imeli nobenih možnosti in visoko izgubili (71:89). Cedevita Olimpija je petek v Hali Tivoli s 94:66 premagala Split. Crvena zvezda in Mega sta v nedeljo vknjižili tretji zmagi.

Obračun v Tivoliju so sicer bolje odprli gostje, ki so se vrnili v ligo ABA, in pri vodstvu z 12:5 prisilili domačega trenerja Jurico Golemca, da je vzel minuto odmora. Cedevita Olimpija je v nadaljevanju zaigrala bolje, ujela Splitčane, v drugi četrtini povedla za osem, na odmor pa odšla s štirimi točkami prednosti (42:38). Nato pa je sledila izjemna tretja četrtina Ljubljančanov, ki so jo dobili s kar 39:14, in vprašanja o zmagovalcu ni bilo več. Zmaji so v zadnjem delu zadržali visoko prednost in se druge zmage v tej sezoni lige ABA razveselili s 94:66.

Pri Olimpiji je največ točk, 19, dosegel Jarrod Jones, Kendrick Perry jih je dodal 16, Rion Brown 15, Jaka Blažič pa 14. Pri gostih je Marko Luković ob porazu vpisal 12 točk. Blaž Mesiček je v dobrih 19 minutah igre v statistiko vpisal tri točke, en skok in dve asistenci.

Jurij Macura je dosegel kar 25 točk. Foto: Igokea/Nikola Vuruna

Tudi odlični Macura ni mogel preprečiti drugega poraza

Košarkarji Kopra Primorske so v drugem nastopu doživeli drugi poraz v ligi Aba. Na gostovanju v Banjaluki so bili brez pravih možnosti za uspeh navkljub odlični predstavi Jurija Macure, ki je bil s 25 točkami (met iz igre 9:10, prosti meti 6:6, 9 skokov) prvi strelec tekme.

Trener Andrej Žakelj je imel tudi tokrat na razpolago le deset igralcev, večino srečanja pa je odigral z sedmimi. Ti so se v prvem polčasu hrabro kosali s favoriziranim tekmecem, v nadaljevanju, ko je domači strateg začel rotirati vseh dvanajst igralcev na svoji klopi, pa je Igokea prišla do nekoliko občutnejše prednosti. Gostitelji so zadeli štirinajst trojk, Koper Primorska le tri. Slednja je imela še 23 izgubljenih žog in zgolj osem podaj - Igokea 21, so pa zato Koprčani dobili skok s 25:23.

Krka je s tekmo proti Zadru zaprla vrata tretjega kroga. Dolenjci so prišli na gostovanju v Dalmaciji do pomembne zmage. Najbolj zaslužna za uspeh sta bila izkušeni Rok Stipčević z 20 in Jan Rebec s 15 točkami.

Liga ABA, 3. krog Petek

Cedevita Olimpija : Split 94:66 (19:19, 42:38, 81:52)

Jones 19, Perry 16, Brown 15; Luković 12, Čampara 11, Mesiček 3



Sobota Igokea : Koper Primorska 89:71 (24:16, 42:34, 60:49)

Ilić 20, Pot 15; Macura 25, Vončina 16 Budućnost : Borac 86:83 (19:26, 48:44, 60:55) FMP : Partizan 90:103 (23:21, 44:48, 66:77) Nedelja Cibona : Mega 73:77 (20:31, 42:44, 58:57)

Crvena zvezda : Mornar 93:62 (24:23, 46:36, 67:47) Ponedeljek Zadar : Krka 70:73 (54:55, 34:37, 18:25)

Vuković 20; Stipčević 20, Rebec 15