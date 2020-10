Budućnost slavila v Beogradu

S tekmo med Partizanom in Budućnostjo se je v Beogradu začel se je drugi krog košarkarske lige ABA. Zmage s košem razlike so se veselili Črnogorci. Po dve tekmi bosta odigrani še v nedeljo in ponedeljek, slovenska predstavnika v regionalni ligi, Krka in Cedevita Olimpija, pa bosta tekmi drugega kroga odigrale šele 21. in 22. oktobra.

Košarkarji slovenskih klubov Krke in Cedevite Olimpije so te dni v karanteni zaradi pozitivnega primera na covid-19 in tekem ne smejo igrati. V taborih Ljubljančanov in novomeščanov računajo, da se bodo stvari do konca meseca umirile in bodo lahko odigrali drugi krog regionalne lige, v prvem je Olimpija premagala Krko.

Liga ABA, 2. krog: Sobota, 10. oktober:

Partizan : Budućnost 99:101 (20:22, 41:46, 60:63, 78:78, 86:86) Nedelja, 11. oktober:

17.00 Borac - Crvena zvezda

19.00 Mega - Zadar Ponedeljek, 12. oktober:

18.00 Mornar - Cibona

20.00 Split - FMP Sreda, 21. oktober:

17.00 Krka - Igokea Četrtek, 22. oktober:

17.00 Koper Primorska - Cedevita Olimpija

Lestvica: 1. Budućnost 2 tekmi - 4 točke

2. Crvena zvezda 1 - 2

3. Mega 1 - 2

4. FMP 1 - 2

5. Mornar 1 - 2

6. Borac 1 - 2

7. Cedevita Olimpija 1 - 2

8. Partizan 2 - 2

9. Krka 1 - 1

10. Zadar 1 - 1

11. Koper Primorska 1 - 1

12. Igokea 1 - 1

13. Split 1 - 1

14. Cibona 1 - 1

