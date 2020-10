Pozitiven primer covid-19 pri Olimpiji: v izolacijo tudi košarkarji Krke in sodniki

Košarkarji Cedevite Olimpije so na uvodni tekmi lige ABA gostili Krko in Novomeščane zlomili v zadnjih minutah tekme zmagali so s 77:69, a je med polčasoma prišla v oba tabora neprijetna novica. Zmaji so namreč danes opravili testiranje na novi koronavirus (te morajo opraviti zaradi igranja v EuroCupu) in izkazalo se je, da je igralec Olimpije okužen. Obe moštvi kakor tudi sodniki morajo za 24 ur v izolacijo. Kakšni bodo nadaljnji ukrepi, bodo sporočili z NIJZ.

Zaradi slabe epidemiološke slike in notranjih sporov srbskih klubov je nova sezona lige ABA dolgo visela v zraku. A se je v petek jadranski košarkarski ples vendarle začel.

Po uvodnem vodstvu Olimpije z 2:0 so Novomeščani vzeli vajeti v svoje roke in z delnim izidom 15:0 povedli za 13 točk. Gostitelji so do konca četrtine prednost stopili na šest točk (15:21), a je Krka v nadaljevanju znova ušla na dvomestno prednost (31:21). Ob polčasu so gostje vodili za tri (36:33). Ob vrnitvi na parket so zmaji zaigrali bolje in pri rezultatu 40:39 prvič po začetnem vodstvu povedli. V zadnjo četrtino so krenili s petimi točkami prednosti. Krka se je približala na dve točki zaostanka, a domači so nato ušli celo na +13, na koncu pa slavili s 77:69. Pri Olimpiji je bil z 21 točkami najbolj razpoložen "nezgrešljivi" Rion Brown, pri Krki pa jih je 18 dosegel Rok Stipčević.

Med polčasom prišla informacija o pozitivnem testu "Na žalost ne moremo analizirati tekme in govoriti o njej. Ob polčasu smo dobili informacijo, da je eden od naših košarkarjev pozitiven na covid-19. Po povratku iz Francije, kjer smo igrali tekmo Eurocupa, smo se testirali in vsi rezultati so bili negativni. Danes smo se ponovno po protokolu morali testirati, da bi lahko igrali sredino tekmo Eurocupa. Rezultate smo pričakovali jutri, ob polčasu pa dobili informacijo, da je eden od košarkarjev pozitiven. Nenehno smo v stiku z NIJZ. Vsi naši košarkarji, kakor tudi Krkini ter sodniki bodo šli v 24 izolacijo, dokler ne bomo dobili nadaljnja navodila, kaj narediti. Košarkar ni imel nobenih simptomov," je po tekmi neprijetno novico sporočil direktor kluba Davor Užbinec.

Otvoritveno tekmo so v Beogradu odigrali košarkarji FMP-ja in Koper Primorske, ki so v sezono vstopili v zadnjem hipu, potem ko je bil klub zaradi finančnih težav celo pred zaključkom svoje zgodbe. Vidno okrnjena zasedba je bila nemočna proti srbskemu predstavniku.