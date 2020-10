Poslovnež med košarkarji, ki ni zapustil načete primorske barke

"Ostal bom," nam je v predbožični tekmi Primorske proti Crveni zvezdni dejal Luka Vončina. Koprske vrste so takrat že zapustili trener Jurica Golemac ter košarkarji Marjan Čakarun, Lance Harris, Marko Jagodić-Kuridža, Stephen Holt in Žan Mark Šiško. Pozneje jim sledili še Ivan Marinković. Vončina je ostal. Poleti so sidro dvignili še Žiga Dimec, Aleksander Lazić, Nejc Barič, Jan Kosi in nazadnje obetavni mladenič Saša Ciani. Vončina? Ostal je.



A zdelo se je, da 30-letni branilec, ki je sicer imel nekaj ponudb drugih klubov, vztraja na Titaniku. 11. septembra je namreč vodja članske ekipe Goran Jagodnik na neformalnem srečanju predstavnikov klubov lige ABA že napovedal, da se Primorska umika. Kazalo je, da se bo klub utopil v lastnih dolgovih. Tri dni pozneje je sledilo presenečenje. Iz Kopra Primorske je prišlo zagotovilo, da bo slovenski državni in pokalni prvak tudi v novi sezoni nastopal v ligi ABA ter državnem prvenstvu.







Za Primorsko, ki jo vodi trener Andrej Žakelj, sta dve tekmi v državnem prvenstvu. V nedeljo je Koprčane najprej visoko premagal Helios (77:60), dva dni pozneje še Šenčur (89:80). Že danes ob 18. uri pa bo Žakljeva četa gostovala v Beogradu, kjer jo v okviru prvega kroga lige ABA čaka FMP. "Veseli smo, da smo tu," sporoča Luka Vončina, sicer nekdanji košarkar Škofje Loke, Heliosa in Iirije, ki je košarkarske, fakultete in življenje izkušnje črpal tudi na univerzi Charlotte.

Kakšni so bili zadnji meseci v Kopru?

Pestri. Veliko se je dogajalo. Košarkarji smo vseskozi gojili upanje. Ni bilo preprosto. Vesel sem, da smo danes tam, kjer pač smo. Konkretno, trenutno v Beogradu, kjer nas čaka prva tekma lige ABA.

Pred tremi tedni so iz Kopra že prihajali namigi o tem, da je zgodba končana. Košarkarji naj bi že dobili proste roke. Nato pa … Zasuk. Koper Primorska gre naprej.

Vsak od nas je tedaj že razmišljal o tem, kaj ga čaka v prihodnje. Vsak si je vzel čas za pogovor sam s seboj, za poglobljen razmislek. Položaj ni bil rožnat. Zato je bilo presenečenje, ki je sledilo v ponedeljek, še toliko bolj prijetno.

Foto: Sportida

Pravzaprav ste edini vidnejši košarkar, ki vztraja. Verjetno je zato na mestu preprosto vprašanje – zakaj?

Pritegnejo me stvari, ki imajo rep in glavo. V Kopru je bilo na videz vse super, a se je izkazalo, da to ni bila dokončana zgodba. Verjel sem, da se lahko košarka v Kopru vrne na boljšo in pravo pot. Moji motivi niso bili izključno košarkarsko naravnani. Preprosto, želel sem, da bi imele dobre stvari možnost nadaljevanja.

A ljudje v službo odhajajo tudi z mislijo na plačilni dan. Nesporno dejstvo je, da na tej ravni Primorska ni delovala najbolj zgledno. Od kje ste črpali potrpežljivost?

Dobro vprašanje. Še sam ne vem. A dejstvo je, da nisem stoodstotno odvisen le od košarke. Prav zaradi takšnih položajev sem začel skrbeti za svojo prihodnost. Zato sem v teh kriznih mesecih lažje potrpel kot kdo drug. No, po drugi strani pa se znova vračam k predhodnemu razmišljanju. Želel sem ostati v središču dogajanja, da bi videl, ali bo zgodba dobila zdrav epilog tudi na finančni ravni.

Mnogi nekdanji člani Primorske so razočarani nad pogajanji s figo v žepu. Kaj pa vaš pogled? V celoti zaupate vodstvu?

Vsekakor. Navsezadnje sem v pretekli sezoni, pa nato v obdobju koronakrize spremljal delovanje peščice ljudi v klubu. Videl sem, da imajo odgovorni izključno dobre namene, predvsem pa so pripravljeni vložiti veliko energije v rešitev kluba. Vidim, da se ustvarja zdravo jedro, na katerem je mogoče graditi. Prav zaradi tega zaupam klubu.

Dotaknili ste se vaše vzporedne kariere. Jo lahko malce bolj osvetlite?

Že osem let se moje podjetje ukvarja s tem, da mladim športnikom pomaga na poti v ameriški študentski šport. V zadnjem letu in pol pa se iz tega razvija še bolj inovativna zgodba. Gre za projekt digitalnega izobraževanja za dijake. Verjamem, da na tem področju postavljamo mejnike, za katere upam, da bodo opaženi. Prepričan sem, da smo naredili eno najboljših dijaških orodij v Evropi. Prav zaradi tega pričakujem širitev. Podjetje imava skupaj z ženo. Jaz sem direktor, ona pa je kot magistra angleščine in nemščine vodja vsebin. Moja naloga pa so razvoj in strateški načrti. Pri nas so tudi štirje učitelji in več zunanjih sodelavcev.

Foto: Sportida

Digitalno izobraževanje še pred epidemijo koronavirusa …

Sprva smo se projekta lotili zaradi izpitov v tujini. Po dobrem sodelovanju z dijaki smo v sistemu videni potencial. Razvojno ter vsebinsko smo iskali skladnje z učnim sistemom. Začetek projekta je bil predviden za marec 2020. Zaradi koronavirusa smo še dodatno zavihali rokave.

Vse pa izhaja iz izkušenj, ki ste si jih pridobili kot študent v ZDA?

Vsekakor. Igral sem košarko in študiram, a bil sem tudi odprtih oči. Kar mi je uspelo spoznati, sem poskušal povzeti, prenesti v Slovenijo, prilagoditi in iskati nove rešitve.

A košarka vendarle ostaja vaša prva služba. Kakšne izzive še vidite?

Čaka me pestra sezona. Ne le mene, temveč celotno Primorsko. V tem trenutku moramo biti zadovoljni že zgolj z dejstvom, da igramo. A ko se bodo stvari ustalile, bomo tudi zmagovali. V zadnjem letu se je s Primorsko dogajalo marsikaj. Prepričan sem o tem, da zgodba še ni končana. Konkretno, želimo stabilno mesto v ligi ABA, v državnem prvenstvu pa ligo za prvaka. Nato morda še celo kaj več.

Mar ni strah pred Primorsko kot ekipo, proti kateri si bodo jadranski tekmeci krepili samozavest in plemenitili statistiko, upravičen?

Naša ekipa še ni popolnjena. Odprtih je še veliko vprašanj. Zdaj je v ekipi poleg mene še deset domačih košarkarjev. Storili bomo vse, da ne bo prihajalo do položaja, ki ste ga napovedali v vprašanju. Malce računamo tudi na to, da se bodo nasprotniki v ligi ABA bolj osredotočali na druge ekipe kot na nas. V trenutni fazi se mora zazreti vase in se pripraviti na to, da na vsaki naslednji tekmi pokažemo kaj več. Imamo izrazito mlado ekipo. Dobršen del nima pravih izkušenj. Že v druge krogu državnega prvenstva je bil viden napredek.