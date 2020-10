Rogaška po drugi zmagi tik pod vrh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem krogu 1. SKL je Koper Primorska izgubila še drugič v tej sezoni, tokrat je bil močnejši Šenčur. Krka je brez težav ugnala novinca Triglav. V soboto so se Helios Suns znesli nad Hopsi, v ponedeljek pa so se zmag razveselili še košarkarji Podčetrtka in Rogaške.