Olimpija ostaja v Evropi

Vodstvo evrolige in s tem tudi EuroCupa je po videokonferenčnem sestanku s predstavniki nacionalnih in regionalnih košarkarskih lig naznanilo, da kljub težavam, ki jih povzroča novi koronavirus, ne načrtuje sprememb tekmovalnega sistema.

Čeprav se prestavljene tekme v dveh najmočnejših evropskih klubskih tekmovanjih in v nacionalnih prvenstvih kopičijo, klici k spremembam pa krepijo, košarkarski koledar ostaja pri zastavljenih smernicah. Pred dnevi je legendarni trener Ettore Messina predlagal zaustavitev evrolige in EuroCupa, preusmeritev na državna prvenstva in pomladno vrnitev na mednarodno sceno. Pri teh pozivih ni bil osamljen. Toda po četrtkovem videokonferenčnem srečanju vodstva evrolige s predstavniki posameznih lig, med katerimi je bila tudi liga ABA, je postalo jasno, da je predlog padel na povsem neplodna tla.

"Evroliga ne načrtuje nobenega alternativnega koledarja ali drugačnega tekmovalnega sistema za sezono 2020/21," sporočajo vodilni možje evrolige, ki so se sestali s predstavniki lige ABA, lige UBL ter nacionalnih lig iz Španije, Nemčije, Izraela, Turčije, Grčije, Italije, Litve, Francije in Belgije. Srečanje je tako minilo predvsem v luči izmenjav izkušenj pri spopadanju z državnimi ukrepi v boju za zajezitev novega vala novega koronavirusa.

Tako regionalna kot tudi državna in mednarodna evropska klubska tekmovanja se bodo torej nadaljevala po ustaljenem urniku, klubi pa bodo ob tem iskali termine za igranje prestavljenih tekem. To seveda velja tudi za edinega slovenskega predstavnika v EuroCupu Cedevito Olimpijo. Zmaji so ta teden v Stožicah dokaj prepričljivo ugnali oslabljeni Nanterre. Že v soboto bodo v ligi ABA gostovali pri FMP, v prihodnjem tednu pa jih čaka dvojni program v Turčiji. Z moštvom Frutti Extra Buraspor se bodo namreč v EuroCupu pomerili kar dvakrat (9. in 11. 11.), saj bodo s tem "poplačali" tudi svoj dolg iz drugega kroga. V prihodnje jih nato čakata še dve zaostali tekmi, in sicer proti Promitheasu iz Patrasa v EuroCupu in Budućnosti v ligi ABA.