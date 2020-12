Nadarjeni Slovenec z razlogom zamenjal Real Madrid za Olimpijo

Ko je šel pri 15 letih mladi Dan Duščak v kraljevi Real Madrid, so se našli tudi zlobni jeziki, ki so govorili o nespametni potezi. A je vsaka šola dobra šola, če znaš iz nje povleči najboljše. O tem je prepričan. Rastel je v okolju, v katerem je bilo zanj vse poskrbljeno do potankosti. "Ve se, kaj je Real Madrid, kakšno šolo ima. Vedno bom hvaležen za priložnost. Odnesel sem vse najboljše – kot košarkar in tudi kot posameznik. Vendarle sem šel zelo mlad od staršev. Če pogledam nazaj, je bila to najboljša odločitev. Zaigral sem tudi za prvo ekipo. Hvaležen sem za to priložnost," je dejal zdaj polnoletni Dan, ki je poleti prišel v vrste Cedevite Olimpije.

Košarkarske gene je podedoval od očeta, ki je bil nekoč slovenski reprezentant, več let pa bil član prav ljubljanskega moštva, za katero zdaj igra njegov sin.

"Španci imajo Dončića za svojega boga"

"Vem, da so bili v Sloveniji tudi ljudje, ki so nasprotovali njegovemu odhodu v Real. Vsi so govorili Luka Dončić, Luka Dončić … Ko enkrat vidiš ustroj Reala, je to mamljivo. Pri 15 letih te vržejo v profesionalne vode. Vse je popolnoma organizirano. Skrbijo, da se košarkarji izobražujejo v šoli. Obvezna je. Za Dana je bila velika izkušnja, da je šel pri tej starosti v tujino. Zagotovo mu bo prišla prav. Tri leta se je učil španske košarkarske šole, obvlada španski jezik, kar je v svetu zelo pomembno. Bila je pozitivna izkušnja. Izkoristil je tudi minute, ki jih je dobil v članski ekipi. Vse je bilo zanj pozitivno," poudarja nekdanji košarkarski ostrostrelec.

Luka Dončić je pustil ogromen pečat pri Real Madridu. Foto: Sportida

Ker je bil Slovenec, je duh Luke Dončića, ki je z Realom osvojil v Evropi vse, kar se osvojiti da, še toliko bolj prisoten. O tem, kako ga v Španiji častijo, je Dan govoril z izbranimi besedami: "Španci ga imajo za svojega. Nam je bil kot nekakšen vzornik. Pokazal je pot, kaj je mogoče narediti. In da je mogoče narediti. Tam je kot bog. Vplival je na vso Španijo in tudi tam so nanj zelo ponosni."

"Korak nazaj, naprej, ni pomembno. To je športna pot."

Letos poleti se je po triletni zgodbi pri Realu vrnil v Slovenijo. Njegov novi dom je postala Cedevita Olimpija, ki gradi novo zgodbo in si poskuša utreti pot proti najboljšim ekipam v Evropi, ob katerih je v preteklosti že bila. Jasno je, da ob poplavi branilcev pri članski ekipi Reala ne bi dobil priložnosti, zato je bila Olimpija zanj odlična možnost za prvo leto med člani. "Mogoče bi si kdo mislil, da je to korak nazaj. Včasih je bolje, da narediš tovrstnega, in greš potem naprej. Sam na vse skupaj gledam drugače. Treniram namreč z enim od najboljših košarkarjev v Evropi. To je Jaka Blažič. Ob sebi imam Roka Lenija Ukića, ki ima izkušnje iz NBA in evroligaške izkušnje. Tu je Edo Murić, pa organizator igre Kendrick Perry. Vsak dan izvem kaj novega," je navdušen Dan.

Košarko je igral tudi njegov oče Slavko Duščak, ki je bil več let član Olimpije, igral pa je tudi za slovensko reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar

Tudi njegov oče, ki je trener ženskega košarkarskega kluba Grosuplje in pomočnik v ženski članski reprezentanci, je vesel, da je šla sinova pot v smeri Ljubljane: "Ko smo se odločali, nas je korona 'zatrla'. Korak nazaj, naprej, ni pomembno. To je športna pot. Potrebuje kakovostne treninge, ki jih pri Olimpiji ima. Povrhu vsega igra ekipa v dveh kakovostnih ligah. Če dobi minute na tekmah in jih izkorišča, je to to, kar potrebuje. Na dobri poti je, da bo iz njega kaj zraslo. In to je bistvo."

Očetovi nasveti koristni

Kot novinec pri Olimpiji mora kdaj poprijeti tudi za kakšno dodatno delo, ki ni več na repertoarju izkušenih košarkarjev. Tako mora na primer skrbeti, da so dresi prineseni v garderobo, prav tako jih na koncu pospravi. Na letališčih ga včasih čaka nekaj več fizičnega dela pri nošenju raznoraznih torb. A se zaveda, da je to del njegovega košarkarskega odraščanja.

Na tekmi z Boracom je navdušil s trojko, ki jo je zadel s svoje polovice v zadnjih sekundah tretje četrtine. Foto: Vid Ponikvar

In na tej poti se nasloni tudi na očetovo ramo, čeprav se poskuša ta čim bolj oddaljiti. "Pogovarjava se. Pomaga mi in daje nasvete. Ni pa to tako, da bi rinil v moj slog igre. Predvsem gre za to, da pove, kaj on vidi," je o tej temi dejal Dan, oče pa je dodal: "Moram priznati, da ga pustim samega. Če me vpraša, mu poskušam svetovati. Vem, da ima odlične trenerje, ki vedo, kaj se dogaja na treningih in tekmah. Lažje mu pomagajo. In prav je, da mu oni. Odlične pogoje ima."

"Golemac super trener: strog, vse mora biti popolno …"

Trener Jurica Golemac mu je namenil prostor pod košarkarskim soncem. Tako je igral v regionalni ligi ABA na štirih tekmah v povprečju devet minut, priložnost pa je dobil tudi na eni tekmi EuroCupa.

"Veliko mi pomeni, da sem lahko del ekipe. Jurica je super trener. Strog je, rad dela, veliko dela. Vse mora biti popolno. Veliko se bom naučil," pravi četrti od petih otrok v družini Duščak, ki zdaj živi v Mengšu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prav to, da je v družini pet otrok, je precej vplivalo na to, da se je moral tudi on večkrat znajti sam. Nihče od sinov in hčera ni bil razvajen, poudarja oče Slavko: "Dan je prilagodljiv. Vsi so imeli iste pogoje in vsak piše svojo zgodbo. Za Dana je super, da izkorišča košarko. Pozitivno vpliva nanj. Okolje, v katerem igra, je pravšnje zanj. Olimpija se postavlja na noge, naredila je napredek. Vem, da ga bo še naredila. In če bo Dan v tej zgodbi, je to to."

Sam se ne more voziti na treninge, ker mu jo je zagodel koronavirus

Kako neprijetni časi so zdaj, ko je v središču pozornosti koronavirus, je okusil na lastni koži. Predvsem mora dvakrat ali trikrat na testiranje na novi koronavirus, saj je takšen predpis za igranje v EuroCupu, po drugi strani pa ni mogel dokončati izpita za avto. Na srečo je njegov soigralec Rok Radović iz Domžal in se tako z njim pelje na treninge.

"Dvajset ur sem že opravil, nato sem se hotel prijaviti na glavno vožnjo in zdaj vlada prepoved. Počakati moram, da bom lahko tudi sam vozil," se je nasmehnil vedno pozitivni Duščak, ki je novembra poskrbel za potezo meseca v ligi ABA.

Sekundo pred iztekom tretje četrtine tekme z Boracom iz Čačka je pod svojim košem prejel žogo in jo z metom horok zalučal proti tekmečevemu košu, na presenečenje vseh pa je ta našla pot skozi obroč: "Poskusiti ni greh. Dobil sem žogo, na semaforju je bila še sekunda. Z dvema rokama nisem mogel vreči. Lepo je, da sem dal koš, ni pa to nobena trofeja."

Sanja o NBA, reprezentanci

Športniki po pravilu sanjajo, kako bodo nekoč tekmovali na najvišji ravni. Nič drugače ni bilo pri Dončiću, Goranu Dragiću, Janu Oblaku, Primožu Rogliču, Tadeju Pogačarju, Anžetu Kopitarju … Prav visoki cilji ženejo športnika tudi naprej, da na treningih da nekaj več od sebe. Za Dana je značilno, da opravi vse, kar ima predpisano, saj želi napredovati in se meriti z najboljšimi.

Njegovi želji sta liga NBA in reprezentanca. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kakšne cilje ima sam? "Vsak si želi v ligo NBA. To so tudi moje sanje. Za to se trudim. Jasno je, da si bom vedno želel igrati za prvo ekipo Slovenije. Zato tudi treniram, da bom nekega dne lahko," je odločen 18-letni košarkar, ki igra prvo sezono v članski konkurenci.