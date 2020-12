Presenetljivi rezultati: v ligi NBA okuženih kar 48 igralcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je sporočilo, da je na zadnjih testiranjih med 24. in 30. novembrom pozitivne teste na novi koronavirus devet dni pred začetkom pripravljalnih tekem oddalo kar 48 igralcev. Gre za velik porast bolezni covid-19 med igralci glede na zadnje negativne teste v končnici lige v mehurčku na Floridi.

Pri ligi NBA so opravili 546 testov, saj bodo kmalu že prve pripravljalne tekme, nova sezona se bo začela 22. decembra.

Pred tem ni imela liga NBA nobenih pozitivnih testov vse od začetka lanske končnice v karantenskem mehurčku na Floridi do konca sezone sredi oktobra.

Pri Bojevnikih že zamaknili treninge

Golden State Warriors, ena od ekip, so ta teden že zamaknili začetek treningov pred novo sezono, ker so igralci oddali pozitivne teste.

Pri ligi NBA so še zapisali, da bodo vse igralce testirali tudi med sezono, in to dnevno.

Tudi stopnja okuženosti v ligi je višja kot kadarkoli prej vse od začetka pandemije. Novi pozitivni izvidi kažejo, da je okuženih 8,8 odstotka igralcev lige.

Po novih strogih pravilih lige glede covid-19 morajo igralci, ki oddajo pozitivne teste, nemudoma v karanteno za vsaj deset dni, v tem času tudi ne smejo trenirati. Če imajo ob pozitivnem testu tudi simptome covidne bolezni, morajo prisilno počivati še dlje.

Prve pripravljalne tekme bodo že 11. decembra.

