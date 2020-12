Dallas je zapečatil Dončićevo prihodnost

''Vseeno mi je, ali bom MVP. To ni pomembno. Bo, kar pač bo. Želim pa šampionski prstan. Verjamem, da gremo lahko do konca,'' je na novinarski konferenci ob začetku treningov v Dallasu samozavestno zatrdil Luka Dončić, ki bo v svojem prvem klubu v ligi NBA igral še vsaj dve sezoni, saj je, kot vse kaže, klub tudi uradno izkoristil možnost za četrto sezono. S tem je njegova ameriška usoda zapečatena do vročega poleta 2022.

''Spominja me na Magica Johnsona. Zna podajati, ima pregled, rad igra v odločilnih trenutkih, prevzema odgovornost, se ne boji tekmecev … Magic je vse popestril z nasmehom. Luka je podoben. Je karizmatičen,'' je pred dnevi o prvem zvezdniku svoje ekipe pripovedoval lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban. Da je Luka Dončić zanj košarkar, okrog katerega želi graditi šampionsko moštvo, je znano že lep čas.

Prav zato niti malo ne preseneča torkova neuradna vest iz ZDA, ki jo je delil priznani novinar The Athletic Smaks Charania, o tem, da je Dallas izkoristil možnost četrte sezone Dončičeve pogodbe novinca. Tako kot že leto pred tem, bo torej Dallas unovčil svoj ulov na naboru leta 2018 in Ljubljančana v svojih vrstah zadržal še za četrto sezono.

V novi sezoni bo Luka zaslužil dobrih osem milijonov ameriških dolarjev, v sezoni 2021/22, za katero se je torej zdaj, kot vse kaže, tudi uradno in predvsem pričakovano odločil delodajalec, pa že dobrih deset milijonov. Prav poleti leta 2022 pa se bo lahko pogajal za svojo drugo pogodbo v ligi NBA, ki bo seveda krepko presegla dosedanje zneske.

Pogled proti sezoni 2020/21 Foto: Getty Images

''Želim naslov prvaka!''

Vprašanje, na katerega verjetno nikoli ne bomo dobili odgovora, je, ali so pri Dallasu tistega 22. junija 2018, ko so se dogovorili za kupčijo z Atlanto, natančno vedeli, koga so dobili v svoje vrste. Nedvomno pa je jasno, da zdaj vedo, koga imajo. Nekdanji prvaki so namreč že po nekaj mesecih Dončićeve prve sezone začeli prilagajati ekipo in sklepati posle, po katerih so Ljubljančana obdajali z ustreznimi soigralci. Na tej poti vztrajajo.

V pretekli sezoni so se Teksačani znova uvrstili v končnico, a kljub izjemnim Dončičevim predstavam trčili ob LA Clippers. Da želijo v novi sezoni krepko dlje, je kljub dejstvu, da svojih vrst niso znatno okrepili, že ob prvem srečanju s sedmo silo poudaril prav LD77. ''Želim naslov prvaka. S tem ciljem vstopamo v novo sezono. Res pa je, da nas zaradi koronavirusa čaka drugačna sezona. Morebitne okužbe utegnejo krojiti potek dogodkov. Ključno bo, katera ekipa bo zbrala skupaj in ohranila negativen kader,'' odločnosti v novi športni realnosti ne skriva Dončić.

Predlani brez končnice, lani do prvega kroga, v tretjem letu ... Foto: Getty Images V Ljubljani je izboljšal met

Skoraj 29 točk, 9,4 skoka in 8,8 asistence na tekmo je v pretekli sezoni znašalo Dončićevo povprečje, ki mu je prineslo tudi mesto v prvi peterki lige. V šestih tekmah končnice v Orlandu (31 točk, 9,8 skoka in 8,7 asistence) je bil še za nekaj odtenkov boljši. Ne meneč se za statistiko, ki je pogosto resda mrtva črka na papirju, trener Rick Carlisle obljublja še boljšega Dončića.

Slovenski zvezdnik mu odgovarja, da je v ljubljanskih tednih marljivo treniral. Posvečal se je predvsem piljenju meta. ''Vsako leto želim biti še boljši. S tem namenom in ciljem tudi treniram. Verjamem namreč, da je treba trenirati, dokler nisi najboljši. To velja za vsa področja,'' je v svojem jedrnatem slogu ameriško novinarsko radovednost poskušal potešiti eden od treh slovenskih legionarjev v ligi NBA.

Poučna šola

Pravi, da je ob vrnitvi v Ljubljano hitro pozabil na preteklo sezono. Vzel si je čas za sprostitev. Film iztekajočega se leta je v glavi vnovič zavrtel ob vrnitvi v ZDA, kamor se je odpravil z zasebnim letalom v družbi Bobana Marjanovića. ''Iz pretekle sezone se tako jaz kot celotna ekipa lahko veliko naučimo. Izpostavil bi številne tekme, na katerim smo vodili, potem pa v zadnji četrtini popustili in ostali praznih rok. Takšne tekme bo treba zmagovati. Mladi smo, prepričani pa o tem, da bomo letos boljši,'' pravi.

Zdaj trenira individualno, že ta teden bo tudi z ekipo. Kmalu sledijo tekme. ''Navdušen sem, da bom po daljšem času znova lahko začel igrati,'' ob zanj značilnem skomigu z rameni pripoveduje 201 centimeter visoki mojster vseh igralnih položajev. Prva pripravljalna tekma ga čaka 12. decembra, ko se bo njegov Dallas pomeril z Milwaukeejem. Na urnik sezone, ki se bo sicer začela že 22. decembra, pa še čaka.

Kdaj znova za Slovenijo? Foto: Sportida Slovenija, prišel bom!

Na torkovem spletnem soočenju z novinarji, je Dončić odgovarjal v angleškem, španskem, srbskem in slovenskem jeziku. V slednjem se je dotaknil tudi nedavne uvrstitve reprezentance na EuroBasket 2022. ''Zasluženo! Prav bi sicer bilo, da bi se prvak na prvenstvo uvrstil neposredno. Žal tokrat nisem bil del ekipe, v kateri se sicer odlično počutim. Vedno sem se. Prihodnje leto pridem. Zagotovo,'' sporoča prvi zvezdnik slovenske košarke, ki pa je ob tem pozabil na prekrivanje tekmovalnih urnikov.

Kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah, ki so njegova velika želja, bodo namreč na sporedu med 29. junijem in 4. julijem 2021. A če bo s svojim Dalllasom res naskakoval vrh lige NBA, česar analitiki, ki Mavericks ''uvrščajo'' na šesto mesto zahodne konference, sicer ne pričakujejo, bo takrat nedosegljiv. Konferenčni finale naj bi se namreč začel 22. junija. Z drugimi besedami, Dončić bi lahko Sloveniji priskočila na pomoč le v primeru, da Dallas izpade v konferenčnem polfinalu ali pred tem.