Začutil je olajšanje

V preteklosti je veljalo pravilo, da ima evropski prvak kakor še nekaj reprezentanc neposredno zagotovljeno mesto na naslednjem evropskem prvenstvu. A so pri Mednarodni košarkarski zvezi Fibi spremenili režim in vse ekipe poslali v kvalifikacije.

Čeprav je Slovenija leta 2017 v Istanbulu osvojila zgodovinsko zlato medaljo, je morala tako na daljšo pot branjenja naslova. Po prvem kvalifikacijskem ciklusu je imela na svojem računu poraz proti Madžarski in zmago proti Avstriji. Slabše igre so botrovale, da se je moral s selektorskega mesta posloviti Rado Trifunović. Za letošnje poletje je bilo sprva predvideno, da bo Slovenijo v kvalifikacijah za olimpijske vodil priznani Dimitris Itoudis, a so te zaradi koronavirusa prestavljene na leto 2021.

"Ne rad primerjam. Vedno so različne okoliščine."

Slovenska reprezentanca je na novega selektorja čakala do 6. novembra, ko se je na izpraznjeno mesto usedel Aleksander Sekulić. Slovenijo je ob prevzemu dirigentske palice popeljal do zmag protu Ukrajini in Avstriji ter skupaj z igralci naredil odločen korak proti evropskemu prvenstvu 2022. Če bodo danes Ukrajinci v Stožicah premagali Avstrijce, bo to tudi dokončno jasno, sicer bo treba počakati na zadnji kvalifikacijski ciklus. A tudi takrat ne bo nobene pretirane bojazni, da si naši ne bi zagotovili mesta med najboljšimi na Stari celini.

Zadovoljen je, da so se košarkarji tako hitro povezali. Foto: Vid Ponikvar V igri je bil viden napredek, predvsem v segmentu branjenja koša. O tem, kaj je bilo drugače od prejšnjega ciklusa, je Sekulić po nedelji povedal: "Ne rad primerjam. Vedno so različne okoliščine. Nikoli ni bila vprašljiva borbenost pri igralcih, tudi v prejšnjih akcijah ne. Vedno gledam s pozitivne strani. Zdaj smo imeli malce več časa. Gledali smo, na čem bi bil poudarek, da bi bili videti na igrišču boljše. Uspelo nam je. Težava kratkih priprav je, da težko veš, kako bo ekipa reagirala na taktične zamisli v napadu. Na tem moramo graditi tudi naprej."

Večja odgovornost

Njegova osnovna ideja je bila povezati ekipo, kar mu je uspelo. Ob tem je izpostavil, da gre največja zasluga za ta podvig košarkarjem, saj so se zavedali tega. Posledično je bilo trenerskemu štabu lažje voditi in narediti tisto, kar so si zamislili.

"V tem balončku smo naredili, kar se je od nas pričakovalo. Osredotočeni moramo biti na stvari, na katere lahko vplivamo. In to sta naslednji tekmi. Če se zberemo v takšni obliki kot zdaj, potem lahko tako nadaljujemo. Rezerve so vedno. Narediti bomo morali natančno analizo obeh tekem in to nato izboljšati na naslednjih tekmah," je dejal Sekulić, ki je bil praktično od leta 2006 nenehno pomočnik v članski izbrani vrsti.

Nadaljevati želijo v tem ritmu in hitro igro graditi na agresivni obrambi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zato mu je bilo tudi nekoliko lažje obuti selektorske čevlje, saj okolje pozna do potankosti. A je vseeno vloga prvega moža povsem drugačna funkcija, kateri ni vsak kos. "Zame je bila čast biti v reprezentanci v vseh vlogah, ki sem jih imel. Zdaj kot selektor je večja odgovornost. Pa ne zato, ker sem prvič v tej vlogi. Enostavno ne moreš vedeti, kako bomo videti na parketu. Nismo imeli trening tekme, da bi to lahko preverjali. Vesel sem, da smo uspeli zmagati. Začutil sem olajšanje," je o debiju na selektorskem mestu dejal Sekula.

Slovenija bo do konca kvalifikacij odigrala še tekmi z Madžarsko in Ukrajino. Termin s slednjo je 19. februar 2021, ni pa še jasno, kdaj se bodo skušali slovenski košarkarji oddolžiti za poraz našim severovzhodnim sosedom, potem ko so morali slednji zaradi pozitivnih primerov s covid-19 zapustiti balonček v Ljubljani.