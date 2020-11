Dragićevo sporočilo po zmagi Slovenije

Po pričakovani zmagi proti Avstriji (77:64) si je slovenska košarkarska reprezentanca praktično že zagotovila mesto na EuroBasketu 2022, pa čeprav jo do zaključka kvalifikacij čakata še dve tekmi. "Vemo, kaj je naša naloga. Vemo, da smo najboljši v skupini in to moramo dokazati," je po zmagi povedal kapetan Edo Murić.

"Nazaj smo, kamor spadamo," je kapetan zlate slovenske reprezentance Goran Dragić sporočil na družbenem omrežju po zmagi Slovenije nad Avstrijo. Svoje delo v izbrani je sicer zaključil, a bo s srcem vedno z njo, kar je dal jasno vedeti tudi tokrat.

Za razliko od tekme z Ukrajino, ko so Slovenci siloviti vstopili v tekmo in vodili s 24:2, je uvod v nedeljskem obračunu pripadel našim severnim sosedom, ki so si priigrali prednost šestih točk. A se ni prižgal noben alarm, saj so se v slovenskem taboru zavedali svoje kakovosti.

Prvi polčas z odliko, v drugem nekaj težav s consko obrambo

Ob koncu četrtine so z delnim izidom 10:0 postavili stvari na svoje mesto, premoč pa nadgrajevali tudi v nadaljevanju prvega polčasa, ki so ga dobili s 50:25.

Jaka Blažič je dobro formo pokazal tudi v reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vprašanje je bilo, ali so se slovenski košarkarji iz sobotne učne ure kaj naučili. Če so proti Ukrajini zapravljali prednost, se proti bistveno slabšim severnim sosedom to ni pričakovalo. A so tudi Avstrijci zaustavili nalet domačih košarkarjev, večinoma s consko obrambo

Sprva so po petminutnem mrku Slovencev naredili delni izid 9:0. V bistvu so bili protagonisti le trije Avstrijci, saj so se do tega trenutka le trije vpisali med strelce. Bogić Vujošević je bil z 20 točkami (skupno 22) najbolj razpoložen in svoje moštvo približal na 16 točk zaostanka (34:50).

Murić: Dokazati, da smo v skupini najboljši

Četa Aleksandra Sekulića je izgubila tako tretjo kakor tudi četrto četrtino, a Avstrijci niso ogrozili naših košarkarjev, ki so nekoliko utrujeni po sobotni tekmi popustili v obrambi, držali pa visok ritem v obrambi.

Edo Murić je vesel, da so s fanti pokazali karakter. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Zelo vesel sem, da sta zmagi ostali doma. Težko je igrati dve tekmi v dveh dneh. Vemo, da so oboji fizično močni. Vedeli smo, da bosta naša naloga skok in obramba. Dali smo vse od sebe. Praktično smo na prvenstvu. Pritisk bo padel. V zadnjem ciklusu bo lažje. Vesel sem zaradi tega. Vemo, kaj je naša naloga. Vemo, da smo najboljši v skupini in to moramo dokazati," je po tekmi povedal kapetan Edo Murić.

"Pomembno, da smo naredili odločilne korake k evropskemu prvenstvu"

Z zmago je Slovenija praktično že vstopila skozi vrata evropskega prvenstva, ki bo leta 2022, na njem pa bo branila naslov evropskega prvaka. Če bodo Ukrajinci v ponedeljek v Stožicah prav tako premagali Avstrijo, potem bo jasno, da bodo spet na velikem tekmovanju. V nasprotnem primeru bo še manjša matematična neznanka, vendar bi se moral zgoditi čudež, da bi do takšnega scenarija tudi prišlo.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Za nas je bilo pomembno, da v tem balončku vknjižimo dve zmagi. Pot ni bila lahka. Fantje so obe tekmi garali 40 minut. Utrujeni smo bili, Avstrijci bolj spočiti, res pa, da smo bili mi v ritmu. To smo na začetku izkoristili. V drugem polčasu so nas s consko obrambo morda uspavali. Obramba je bila ključna. Pomembno je bilo, da smo naredili odločilne korake k evropskemu prvenstvu," pa so bile prve besede novega selektorja Sekulića, ki je proti Avstriji na parket poslal vse košarkarje, a mladega Jurija Macuro le za 34 sekund.