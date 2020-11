Bosanski presežek navdušil tudi slovenskega delegata

Valencia, Talin, Vilna, Helsinki, Istanbul, Ljubljana, Pau in Sarajevo so bili poskusni zajčki Mednarodne košarkarske zveze v sistemu "mehurčkov" v oknih kvalifikacij za EuroBasket 2022. Ideja o hermetično zaprtih delovnih okoljih je večinoma brezhibno delovala, ob stalnih testiranjih pa so brez tekem ostali le Makedonci v skupini B in Madžari v skupini F. V drugi so se nato hitro odzvali in z organizacijo tekme Slovenija - Avstrija olajšali sestavo urnika za februarsko okno.

Matej Avanzo Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tudi sicer so bili ljubljanski organizatorji že deležni pohval za dobro organizacijo. O tej na sedež evropskega dela Fibe iz Sarajeva poroča Matej Avanzo, ki je bil v prestolnico BiH napoten kot tehnični delegat zveze, odgovoren za izvedbo turnirja. Fiba je namreč v vsakega od mehurčkov poslala dva delegata, enega za tekmovalni, drugega za organizacijski del, ob tem pa še po enega odgovornega za televizijski prenos, TV-grafiko in medije.

Bosanci so svoj "mehurček" napihnili v okviru kongresnega središča luksuznega hotela Hills na Ilidži. "Koliko vem, je to največji približek mehurčku lige NBA v Orlandu, kar pomeni, da je vse, torej tako hotel kot športni objekti, znotraj enega kompleksa. To pomeni, da ni avtobusnih prevozov. Osebno sem imel iz svoje hotelske sobe natančno minuto hoje tako do jedilnice kot do dvorane. Ker pa smo imeli vse, kar smo potrebovali, v tem kompleksu, smo lahko notranje parkirišče spremenili v območje za sprehod po svežem zraku," pojasnjuje Avanzo.

Košarkarji BiH so domače prizorišče izkoristili za preboj na EuroBasket Foto: FIBA

Kot tehnični delegat Fibe je bil še posebej pozoren na košarkarski del. "Na košarkarski ravni bi težko našel področje, ki bi bilo lahko boljše. Kot bi bilo ustvarjeno za 'mehurček'. Ob hotelu je namreč zgrajena večnamenska dvorana, v katero lahko ločeno s stenami postavijo tri košarkarska igrišča, pri čemer višina ustreza standardom. Tukaj je osem metrov, kar je meter več od spodnje meje," pravi košarkarski delavec, ki je deloval tudi pri KZS in nazadnje Primorski.

A pred košarko so tokrat prednost dobili ukrepi, povezani z novim koronavirusom. Poleg stalnega razkuževanja in poudarjanja zaprtega sistema so bili osnova testi. Že pred vstopom v "mehurček" so morali udeleženci opraviti dve testiranji. Prav vsi pa so bili nato v "mehurčku" testirani še enkrat. "V 130 testih smo zabeležili tri pozitivne primere. Vsi so bili iz domače košarkarske zveze, tako da so bili takoj izolirani in odstranjeni," pravi Avanzo in dodaja, da je sistem v Sarajevu dobro deloval tudi zaradi predhodne organizacije ženske kvalifikacijske skupine.

Foto: FIBA

V skupini H sta si z novima zmagama vstopnico za EuroBasket 2022, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Gruzija in Češka, že rezervirali izbrani vrsti Grčije ter Bosne in Hercegovine. Obe reprezentanci imata na svojem računu tri zmage in en poraz. Za zadnje mesto iz te skupine pa se bosta v februarskem kvalifikacijskem oknu udarili Bolgarija in Latvija.