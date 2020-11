Ljubljanski "mini Orlando" za 300 tisoč evrov

Kako deluje košarkarski "mehurček" v Ljubljani, s katerim so pri Košarkarski zvezdi Slovenije znova aktivirali svoj organizacijski aparat, obenem pa so domači izbrani vrsti pred tekmama z Ukrajino in Madžarsko v boju za nastop na prihodnjem evropskem prvenstvu poskušali zagotoviti boljše izhodišče?

Mehurček, ki ga je v želji po prebroditvi epidemiološke krize ter kot luč upanja in naložbo za rešitev vsaj dela prihodkov poleti v Orlandu postavila liga NBA, velja za prototip varnega športnega okolja. Skoraj hermetično zaprta floridska utrdba naj bi stala vrtoglavih 180 milijonov ameriških dolarjev in je tudi zaradi tega v tako velikem obsegu in predvsem terminskem razponu skoraj neponovljiva. Jasno pa je, da bodo vsaj v tej sezoni v prenekaterih športnih panogah iskali približke. Eden od takšnih poskusov je te dni košarkarski kvalifikacijski "mehurček" v Ljubljani, kjer se v drugem od skupno treh oken za tri od štirih vstopnic za EuroBasket 2022 potegujejo Ukrajina, Madžarska, Avstrija in Slovenija.

Aleš Križnar Foto: Sportida Hotel–dvorana–hotel

Čeprav imajo pri KZS s poslovnim direktorjem in nekdanjim direktorjem EuroBasketa 2013 Alešem Križnarjem kar nekaj organizacijskih izkušenj, pa je bilo tokratno jabolko specifično zaradi vseh ukrepov, povezanim z novim koronavirusom. "S tem projektom se intenzivno ukvarjamo že skoraj dva meseca. Vsaj grobo finančno in podrobno organizacijsko strukturo smo pripravili, še preden smo kandidirali. Organizacijski zalogaj je velik, a ob dobrem sodelovanju s hotelom in prevoznikom Nomago povsem izvedljiv," pojasnjuje Križnar, sicer eden od prvih stanovalcev ljubljanskega "mehurčka", v katerem so zdaj že tudi reprezentance vseh štirih držav.

Ljubljanski "mini Orlando" je oblikovan v Austria Trend Hotelu in manj kot kilometer oddaljeni dvorani Stožice ter povezan s "plombiranimi" avtobusi, zanj pa v osnovnem organizacijskem odboru skrbi deset oseb. Podporo dopolnjuje še vse hotelsko osebje, ki prav tako biva v hotelu. Vsi so bili do danes že trikrat testirani na novi koronavirus. "Vsi smo negativni in verjetno prav zaradi tega še toliko bolj pozitivni," pravi Križnar, ki skupaj s sodniki in predstavniki Mednarodne košarkarske zveze v "mehurčku" pričakuje do 200 oseb.

Foto: KZS Posebnosti "ljubljanskega mehurčka"



Vsi posamezniki v "mehurčku" so v hotelskih sobah sami. Če bi pri kateremkoli test pokazal na okužbo z novim koronavirusom, bi oseba ostala v sobi, hrano pa bi ji dostavljali do hotelskih vrat.



Hotelski hodniki in skupni prostori so deležni stalnega razkuževanja, medtem ko pa čistilke v sobe ne bodo vstopale vsak dan.



Dostop do hotela je brez akreditacije onemogočen, prav tako izstop za vse stanovalce. Izjema je prevoz v Stožice. Vsaka reprezentanca ima v hotelu svoje nadstropje, svoj avtobus in v dvorani Stožice svojo garderobo. Poleg tega so v dvorani tudi hodniki ločeni po conah, da ne pride do srečevanj. Na več mestih merijo tudi telesno temperaturo.



Tudi vse spremljevalno osebje je večkrat testirano, omejeno število novinarjev, ki bodo prisotni v dvorani, pa ne bo v stiku s košarkarji. Tudi vse novinarske konference potekajo na spletni platformi.



Med 250 in 300 tisoč evrov

Cena ljubljanskega mehurčka, ki je te dni eden od osmih v Evropi, naj bi po zdajšnjih ocenah znašala med 250 in 300 tisoč evri. Končna številka bo odvisna od števila testiranj, ki jih bo zahtevala Mednarodna košarkarska zveza. Del stroškov, predvsem prenočitve za svoje košarkarje, bodo na svoja pleča prevzeli Ukrajinci, Avstrijci in Madžari. Najdaljši račun, med 130 in 150 tisoč evrov, pa bodo seveda plačali Slovenci. Želja po zaslužku se je razblinila v trenutku, ko je postalo jasno, da bodo tekme potekale v prazni dvorani, pri KZS zdaj upajo vsaj na pozitivno ničlo ali minimalni primanjkljaj.

Video: Matej Erjavec



"Zavestno smo se odločili za to organizacijo z možnostjo tveganja, saj želimo pokazati organizacijske sposobnosti in po drugi strani pomagati domači reprezentanci," poudarja Križnar, predsednik KZS Matej Erjavec pa dodaja: "Lahko smo veseli, da se v teh negotovih razmerah reprezentančna košarka vendarle igra. Žal brez gledalcev, a Fiba je prepoznala, da je tudi takšno igranje košarke boljše kot pa samevanje dvoran."

Jurij Macura (desno) je eden od tistih, ki bodo prevzeli občutno večjo odgovornost kot v preteklosti. Foto: KZS

"Vse je organizirano na vrhunski ravni, tako da se lahko posvečamo zgolj treningom. Želja sta seveda dve zmagi," je po enem od treningov v dvorani v Stožicah, ki je odeta v reprezentančne barve, dejal novopečeni selektor Aleksander Sekulić. Mladi trener z zasedbo, v kateri lahko pričakujemo, da bosta največji del odgovornosti na svoja ramena prevzela Jaka Blažič in Jordan Morgan, vadi že vse od ponedeljka. Do sobotne tekme z Ukrajino bo njegov osrednji cilj oblikovanje kohezije, kot zaščitni znak pa obljublja garaško obrambo in hitro igro v napadu, v kateri bi do izraza prišla tudi individualna kakovost. Ta bi bila lahko jeziček na tehtnici tudi v ponedeljkovem obračunu proti Madžarski, ko se bodo Slovenci poskušali oddolžiti za februarski poraz v Sombotelu. Z dvema zmagama bi se evropski prvaki že močno približali uvrstitvi na prvenstvo 2022, ob dveh porazih Avstrije pa bi bil nastop že zapečaten.

SLOVENSKA REPREZENTANCA



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Urban Durnik (Koper Primorska), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (Koper Primorska), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split), Jordan Morgan (Unics), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (Rouen Metropole), Luka Rupnik (Zaragoza), Miha Škedelj (Krka) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa); selektor Aleksander Sekulić.

V "mehurčku" bo selektorski krst doživel Aleksander Sekulić Foto: KZS