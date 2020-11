Kokoškov se je vrnil na mesto zločina

"Če sem selektor Srbije, jo želim voditi na vseh tekmah," je pred časom dejal Igor Kokoškov, nekoč selektor zlate slovenske reprezentance, zdaj pa trener Fenerbahčeja in srbske izbrane vrste. Tako je začasno zapustil vrste svojega turškega delodajalca in se preselil v Helsinke. Na meso "zločina". Prav tam je namreč leta 2017 s slovensko reprezentanco začel veliki pohod na vrh Evrope. Tokrat ga v finski prestolnici v enem od "mehurčkov" čakata kvalifikacijski tekmi srbske reprezentance proti Švici in Finski.

Turški klubi so bili dokaj odprti tudi v številnih drugih primerih. Tako lahko na reprezentančnem seznamu Turčije najdemo kopico igralcev iz Anadolu Efesa in Fenerbahčeja. Zadovoljni pa so med drugim tudi na Hrvaškem. V reprezentanci, ki jo vodi Veljko Mršić, bo v družbi člana ljubljanske Olimpije Roka Lenija Ukića namreč v Istanbulu zaigral tudi Krunoslav Simon, sicer košarkar Anadolu Efesa.

Slovenska reprezentanca se v Stožicah pripravlja na obračuna z Ukrajino in Madžarsko. Foto: KZS

V slovenski reprezentanci, ki jo je v ponedeljek zvečer kot zadnji dopolnil Američan Jordan Morgan, po drugi strani znova ni evroligašev. Posledično to pomeni, da selektor Aleksander Sekulić ne bo mogel računati na Klemna Prepelića, Žana Marka Šiška in Zorana Dragića. Sicer pričakovani manko bo še toliko bolj boleč, ker v zasedbi ni niti NBA-jevcev Luke Dončića in Vlatka Čančarja, nesojenega kapetana Gašperja Vidmarja, ki naj bi za Slovenijo znova zaigral junija, ter Alekseja Nikolića in Žige Dimca, ki imata tokrat zdravniško "opravičilo".

"Za vse slovenske košarkarje, ki igrajo v evroligi, smo iskali možnosti, da bi se nam pridružili. Še najbolj realna možnost se je kazala pri Prepeliću, ki je pokazal velik interes, da bi po četrtkovi tekmi v dresu Valencie pripotoval vsaj na eno kvalifikacijsko tekmo. Osebno sem se pogovarjal z njim, generalni sekretar Rašo Nesterović pa s predstavniki kluba in španske zveze. Nismo našli skupnega jezika," o evroligaših v slovenski reprezentanci pripoveduje predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

Matej Erjavec na fronti Fiba-evroliga ne vidi luči na koncu predora. Foto: Vid Ponikvar

"Problem seveda ni konkreten klub, problem je še vedno odnos med Fibo in evroligo. Čeprav smo upali, da bosta obe strani v teh koronskih časih prišli na skupno stran, se to ni zgodilo. Žal tudi novo vodstvo Fibe v pogovorih z evroligo ni preseglo predhodnih ovir. Ve pa se, kdo je v tem primeru močnejša stran. To je evroliga, ki še naprej sestavlja svoje koledarje mimo mednarodnih reprezentančnih tekmovanj. Še celo z ligo NBA obstaja boljši odnos, saj je sklenjen dogovor za igranje košarkarjev v olimpijskih kvalifikacijah in na olimpijskih igrah," dodaja Erjavec.

Slovenija bo tako v podobno okrnjeni zasedbi zanesljivo nastopila tudi v februarskem kvalifikacijskem oknu, ko bi morala potrditi nastop na EuroBasketu 2022. Na močnejšo zasedbo pa bo lahko selektor, ne glede na to, kdo to bo, računal šele na junijskem kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah. Slovenija bo vozovnico za Tokio lovila v Kaunasu med 29. 6. in 4. 7. Takrat resda z evroligaškimi košarkarji. Večje pa je vprašanje, ali tudi s Čančarjem in Dončićem. Redni del lige NBA naj bi se namreč končal 16. maja, konferenčni polfinale začel 7., konferenčni finale pa 22. junija, medtem ko bo veliki finale 8. julija. Z drugimi besedami – uspešnost Miamija in Denverja bo načenjala slovensko moč v Litvi.

Klemen Prepelič rojakom ne sme priskočiti na pomoč. Foto: Guliverimage

SLOVENSKA REPREZENTANCA



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Urban Durnik (Koper Primorska), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (Koper Primorska), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split), Jordan Morgan (Unics), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (Rouen Metropole), Luka Rupnik (Zaragoza), Miha Škedelj (Krka) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).