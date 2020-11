Stop znak za Dončića

Če je pred dnevi, ko je selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić objavil seznam reprezentantov za ljubljanski "mehurček", še gorela iskra upanja za nastop Luke Dončića, je ta dva ni pred zborom dokončno ugasnila. Novi selektor, ki je pogodbo podpisal za štiri tekme, ostaja pri predhodno izbrani petnajsterici.

"Velika želja se Luki Dončiću ne bo uresničila in na nov nastop v slovenskem dresu bo moral počakati do naslednje priložnosti. Iz Združenih držav Amerike zaradi terminskih okvirjev lige NBA namreč ni dobil zelene luči in se konec naslednjega tedna že odpravlja v Dallas," sporočajo iz Košarkarske zveze Slovenije, kjer se medtem pospešeno pripravljajo na kvalifikacijski "mehurček", v katerega ne bodo vstopili niti evroligaši Zoran Dragić, Klemen Prepelić in Žan Mark Šiško, NBA-jevec Vlatko Čančar ter Gašper Vidmar in Žiga Dimec, ki se ubada z zdravstvenimi težavami.

Spomnimo, evropski prvaki se bodo ob koncu meseca v Stožicah v pričakovano okrnjeni zasedbi pomerili z Ukrajino in Madžarsko (28. in 30. 11.). Po dveh tekmah imajo na svojem računi eno zmago in poraz, po novembrskih in februarskih tekmah pa se bodo na EuroBasket 2022 uvrstile tri od štirih reprezentanc.

SLOVENSKA REPREZENTANCA



Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Urban Durnik (Koper Primorska), Alen Hodžić (Cedevita Olimpija), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Luka Lapornik (Krka), Jurij Macura (Koper Primorska), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Blaž Mesiček (Split), Jordan Morgan (Unics), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Matic Rebec (Rouen Metropole), Luka Rupnik (Zaragoza), Miha Škedelj (Krka) in Jan Špan (Delteco Gipuzkoa).

