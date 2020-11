Edinstveni Miamijev poklon Goranu Dragiću

Kot svojevrstno ogrevanje pred današnjim odprtjem roka za pogajanje klubov lige NBA s prostimi košarkarji so se na več mestih v slovenski prestolnici pojavili veliki obcestni plakati, na katerih v črno-beli fotografiji izstopa barvna podoba Gorana Dragića, ob njej pa klubski logotip Miami Heat in pomenljiv napis: "Tvoja druga družina je vedno s teboj." Edinstvena akcija je luč sveta v domačem kraju slovenskega zvezdnika ugledala dober mesec po koncu rekordno dolge sezone - ta se je v "mehurčku" v Orlandu končala z zmagoslavjem LeBrona Jamesa z Los Angeles Lakers nad Miamijem - in dober mesec pred prvimi tekmami novega tekmovalnega obdobja.

Foto: Guliverimage

Da je Miami Heat resnično naročnik oglasov, so nam potrdili pri Fundaciji Goran Dragić, na katero se je za posredovanje pri izvedbi obrnil severnoameriški klub.

Prav z zadnjo tekmo finala, ki ga je zaznamovala tudi Dragićeva poškodba stopala, se je iztekla veljavnost dozdajšnje pogodbe med košarkarjem in klubom. Gogi je Miami okrepil leta 2015, potem ko je predhodno igral za Phoenix in Houston. Čeprav je dve individualni priznanji (mesto v tretji peterki lige in nagrado za košarkarja, ki je najbolj napredoval) osvojil že pred tem, pa je nedvomno prav floridska era njegov karierni vrh na klubski ravni. Zato tudi ne čudi, da je prav Miami prvi kandidat za Dragićevo nadaljnje delovno okolje.

Gogijev cilj je jasen

Pri podprvakih so že pred postavitvijo ljubljanskih plakatov jasno nakazali, kaj si mislijo o Dragiću, in s tem razkrili pogajalsko izhodišče. Svoje je povedal tudi izkušeni 34-letni organizator igre, ki ne skriva navdušenja nad ekipno kemijo in odlične povezanosti s prvim zvezdnikom Jimmyjem Butlerjem, obenem pa se nad nadaljnjim življenjem v Miamiju ne bi pritoževala niti družina. Podpisa na pogodbi pa seveda v profesionalnem svetu nista samoumevna.

"Miami bo zame vedno številka ena. Ko gledam nazaj, ne najdem enega razloga za obžalovanje. Tudi zaradi tega bo to ena od glavnih možnosti. A zame je ključno v karieri, da se borim za naslov prvaka lige NBA. Ponavljam, videl bom, kje bodo za to boljši pogoji. Kje bom bližje svojim sanjam? Bodo videli," je pred časom o snubcih razmišljal Dragić, prepričan o tem, da ima v sebi dovolj goriva še za od tri do štiri sezone.

Foto: Guliverimage

Butler, Adebayo, Herro … in Achiuwa

Podprvaki so bili sicer že pred začetkom petkovega prestopnega roka za proste igralce, med katerimi bo ob Gogiji tudi Jae Crowder, dejavni na košarkarski tržnici. Uporabili so instrument "zagotovljene pogodbe", s katerim bodo v igralski zasedbi zanesljivo zadržali pomembna člana Duncana Robinsona in Kendricka Nunna. Novo pogodbo bo podpisal tudi Udonis Haslem, igralsko možnost dodatne sezone za 13,6 milijona ameriških dolarjev pa naj bi izkoristil Kelly Olynyk.

Pogodbeno so s klubom vezani tudi Tyler Herro, Andre Iguodala, KZ Okpala, Chris Silva ter Dragićeva ključna napadalna partnerja Jimmy Butler in Bam Adebayo.

Ker pa za Miami velja, da je ekipa odličnih košarkarjev, ki na naboru lige NBA nikoli niso kotirali prav visoko (tudi Dragić in Butler ne, medtem ko Robinson in Nunn sploh nista bila izbrana), velja pogledati, koga so v svoje vrste povabili tokrat. V prvem krogu sredinega nabora se je kot dvajseti izbor na floridskem seznamu znašel 21-letni in 206 centimetrov visoki nigerijski krilni center univerze Memphis Precious Achiuwa, medtem ko v drugem krogu niso izbirali. A zdi se, da bosta morala prva kadrovika kluba Pat Riley in Erik Spoelstra za še bolj utemeljen pogled proti naslovu prvaka in s tem argument za Dragićevo privolitev v podaljšanje sodelovanja v prihodnjih tednih na tržnici ujeti še kakšno večjo ribo.