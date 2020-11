Novo slovo pri prvakih, Hayward za visoko vsoto v Charlotte

Hayward v Charlotte, VanVleet zvest Torontu

Med odmevnejšimi dogovori v soboto je selitev Gordona Haywarda iz Bostona v Charlotte, poročajo ameriški mediji. Hayward je s Charlotteom podpisal štiriletno pogodbo v vrednosti 120 milijonov dolarjev . Krilni igralec je pred tem zavrnil opcijo, da bi za 34,2 milijona dolarjev (29 milijonov evrov) še eno leto ostal v Bostonu, poroča The Athletic.

V Torontu pa medtem ostaja Fred VanVleet, ki je klubu za 85 milijonov dolarjev obljubil še štiri leta zvestobe. VanVleet je bil eden od ključnih članov ekipe, ki je leta 2019 osvojilo naslov.

Prvaki trgujejo, Rondo v Atlanto

Med najbolj dejavnimi klubi ob odprtju tržnice so zagotovo košarkarji Los Angeles Lakers, ki jih med drugim zapušča izkušeni organizator igre Rajon Rondo, ki se z dveletno pogodbo, vredno 15 milijonov dolarjev, seli v Atlanto. To je njegov šesti klub v 15-letni karieri. Rondo se je ob tem zahvalil prvakom iz Los Angelesa, za katere je igral zadnji dve sezoni. Jezerniki so sicer dosegli dogovor o podaljšanju pogodbe z branilcem Kentaviousom Caldwellom-Popeom.

Zelo vroče je bilo sicer že prvi dan uradno odprte tržnice. Iz sosednjih Clippersov se je namreč v vrste Lakersov preselil Montrezl Harrell, ki je bil v prejšnji sezoni proglašen za najboljšega šestega košarkarja lige. Harrell je podpisal dveletno pogodbo v višini 38 milijonov ameriških dolarjev. Že pred tem se je iz Oklahome k Lakersom preselil Dennis Schröder, klub pa je okrepil tudi Wesley Matthews.

Medtem so klub iz Los Angelesa zapustili Danny Green, ki bo v novi sezoni oblekel dres Oklahome (dveletna pogodba, 15 milijonov dolarjev), branilec Quinn Cook ter Dwight Howard. 34-letni košarkar je sicer na Twitter ob začetku tržnice zapisal, da ostaja v dresu Lakersov, nato pa je objavo izbrisal. Howard je s 76ers podpisal enoletno pogodbo, zaslužil pa bo veteranski minimum (2,6 milijona dolarjev).

Howard se seli k Philadelphii. Foto: Reuters

Fox rekorder

Najvišjo pogodbo je za uvod letošnje tržnice podpisal De'Aaron Fox, ki ostaja pri Sacramento Kings. Kot omejenemu prostemu igralcu mu je moštvo ponudilo najvišjo možno pogodbo za pet sezon, ki mu bo prinesla 163 milijonov dolarjev.

Italijan k Atlanti

Italijan Danilo Gallinari, ki je bil po koncu prejšnje sezone za Oklahomo prost igralec, se seli k Atlanti, ki je s krilnim košarkarjem sklenila triletno pogodbo v vrednosti 61,5 milijona dolarjev. 32-letni Italijan je v prejšnji sezoni za OKC v povprečju dosegal 18,7 točke na tekmo.

Argentinec zapušča Real

Campazzo se bo preselil čez lužo. Foto: Sportida Denver Nuggets, za katerega igra Vlatko Čančar, so si zagotovili zvezdnika Reala iz Madrida Facunda Campazza. Argentinec bo dve leti nosil dres Denverja, ki bo Realu odštel kar šest milijonov dolarjev za odkup pogodbe. Finančne podrobnosti sodelovanja še niso znane. Moštvo je sicer zapustil Jarami Grant, ki je podpisal triletno pogodbo z Detroit Pistons (60 milijonov dolarjev).

Dallas z novo močjo

Dallas Mavericks Luke Dončića je po dobrih predstavah v mehurčku ob koncu minule sezone podpisal pogodbo s Treyem Burkom (3 leta, 10 milijonov dolarjev). Poleg tega pa so Mavericks danes sklenili še eno kupčijo, in sicer z Detroitom in Oklahomo. Mavericks so k Pistons poslali Delona Wrighta, Oklahoma je dobila Trevorja Arizo in Justina Jacksona, k Dallasu pa se je preselil James Johnson. Nekdanji Dragićev soigralec pri Miamiju je v minuli sezoni v povprečju dosegal 12 točk, 4,7 skoka in 3,8 podaje na tekmo za Minnesoto ter 5,7 točke in 2,9 skoka pri Miamiju.

Po šoku prihaja Kelly Oubre Jr.

Pri Golden State Warriors so v četrtek doživeli šok, potem ko se je na treningu poškodoval eden od nosilcev igre Klay Thompson. Američan bo zaradi poškodbe ahilove tetive izpustil sezono, ki se bo začela konec prihodnjega meseca.

Zdaj nekdanji prvaki lige NBA, kot poroča priznani novinar ESPN Adrian Wojnarowski, urejajo vse potrebno za prihod novega košarkarja. Kelly Oubre Jr. je ta mož, ki je le nekaj dni član Oklahoma City Thunder, potem ko je bil vpet v zamenjavo s Chrisom Paulom. Pred tem je igral za Phoenix in v zadnji sezoni v povprečju dosegal 18,7 točke in 6,4 skoka na tekmo.

Atlanta se je odrekla izkušenemu košarkarju

Atlanta Hawks je v Detroit poslala izkušenega Dewaynea Dedmona, z nasprotne strani pa prihajata Tony Snell in Khyri Thomas.

Dedmon je v zadnji sezoni v povprečju dosegal 8,1 točke in 8, 2 skoka na tekmo. Snell je imel medtem povprečje 8 točk in 2,1 asistence na obračun.

Foto: Reuters

Curry od Dončića k svojemu tastu

Dallas in Philadelphia sta sklenila kupčijo, ki bo vplivala tudi na Luko Dončića. Teksas zapušča ostrostrelec Seth Curry, ki se seli v 76ers. Novi član Dallasa pa bo postal 28-letni branilec Josh Richardson, sicer tudi nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Miamiju. Zanimivo pa je, da bo Curryja po novem v Philadelphii vodil trener Doc Rivers, sicer njegov tast.

Greenovo popotovanje se nadaljuje

Pred dnevi je bil Danny Green vključen v kupčijo med LA Lakers in Oklahomo City, v kateri sta z nemškim reprezentantom Dennisom Schröderjem zamenjala delovni okolji. A Američan, ki je del kariere prebil tudi pri ljubljanski Olimpiji, obenem pa je bil prvak tako z LA Lakers kot tudi s SA Spurs in Torontom, vendarle ne bo zaigral za Thunder. Njegovo popotovanje v ligi NBA se nadaljuje, naslednja postaja pa bo Philadelphia. Od tam pa se v Oklahomo seli Al Horford.

Foto: Getty Images

Miami zagotovil tri, Dragič pa …

Veliko dela na jesensko-zimski tržnici čaka podprvake iz Miamija. Pred dnevi so na Floridi potrdili, da v ekipi ostaja veteran Udonis Haslem. Ta teden so uporabili inštrument "zagotovljene pogodbe", s katerim bodo v igralski zasedbi zanesljivo zadržali pomembna člana Duncana Robinsona in Kendricka Nunna. Navijači prvakov vzhodne konference pa so zdaj na trnih, kakšna bo usoda slovenskega organizatorja igre Gorana Dragića. Miami naj bi bil za Ljubljančana, ki je povsem prost igralec, prva izbira, vseeno pa je večkrat poudaril, da ne izključuje drugih možnosti.

Bogdan Bogdanović Foto: Reuters Bogdanovićeva selitev v zraku

Največje razočaranje končnice pretekle sezone so bili Milwaukee Bucks. Ekipa z Giannisom Antetokounmpojem na čelu je bila eden od favoritov za nastop v finalu lige NBA, a jo je že v konferenčnem polfinalu na kolena spravila ekipa Gorana Dragića. Miami je napredoval s kar 4:1 v zmagah.

Zdaj pri ekipi, ki je imela v rednem delu najboljše razmerje zmag in porazov, sestavljajo še kompaktnejše moštvo. Prišla naj bi Jrue Holiday in Bogdan Bogdanović. Po prvotnem načrtu naj bi prvi prišel iz New Orleans Pelicans v zameno za Erica Bledsoeja, Georgea Hilla in tri izbore v prvem krogu nabora. Srbski reprezentant pa iz Sacramenta. A dogovor visi v zraku.

DeRozan ostaja pri San Antoniu

Na veselje navijačev San Antonio Spurs se je DeMar DeRozan odločil, da bo izkoristil možnost zadnjega leta pogodbe in ostal v klubu. "Nazaj sem v San Antoniu," je sporočil na družbenem omrežju Twitter. V zadnji sezoni je za Spurs v povprečju dosegal 22,1 točke, 5,5 skoka in 5,5 asistence na tekmo.

Harden zavrnil ponudbo Houstona

James Harden je zavrnil 50-milijonsko ponudbo Houston Rockets. Tako bi postal prvi košarkar v ligi NBA, ki bi prejel tako visoko plačo.

James Harden želi k Brooklyn Nets. Foto: Gulliver/Getty Images

Njegova želja je, kot poročajo pri ESPN, odhod k Brooklyn Nets, kjer bi se rad priključil zvezdnikoma Kevinu Durantu in Kyrieju Irvingu. Če bi prišlo do tega prestopa, bi imelo moštvo iz New Yorka vrhunsko zvezdniško zasedbo, s katero bi bili strah in trepet vsem ekipam v ligi NBA.