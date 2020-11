Davis zahteva novo pogodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natančno 36 dni je minilo od zadnje tekme finala korona sezone v ligi NBA, v kateri so LA Lakers dokončno strli odpor Dragićevega Miamija. In prav čez 36 dni se bo v ZDA že dvignil zastor nove sezone, zato bodo klasična medsezonska opravila letos zanesljivo potekala hitreje. Že v tednu, ki prinaša tudi nabor lige NBA (18. 11.), se odpira tudi igralska tržnica in zdi se, da bo na začetku še posebej živahno prav pri prvakih iz Kalifornije.

Status prvega zvezdnika sicer ni sporen. MVP finala LeBron James ima v žepu čvrsto pogodbo, po kateri bo lahko prihodnje poletje sam odločal o tem, ali bo sodelovanje z Jezerniki potegnil v leto 2022. Kot vse kaže, bodo morali v Los Angelesu že v prihodnjih tednih rešiti status drugega člana šampionskega tandema.

Dennis Schröder na poti v Kalifornijo Foto: Reuters

Anthonyju Davisu se namreč izteka veljavna pogodba. Konkretno ta sicer velja tudi za prihodnjo sezono, a se lahko košarkar že zdaj odloči na selitev na trg povsem prostih igralcev. Jasni namigi iz Amerike pričajo o tem, da bo 27-letni krilni center storil prav to. Odrekel naj bi se preostalemu letu pogodbe, ki bi mu sicer prinesel kar 28,7 milijona ameriških dolarjev. Zvezdnik, ki je v nedavno končani končnici v povprečju dosegal 27,7 točke, 9,7 skoka, in 3,5 asistence, sicer ne skriva, da bi rad ostal del šampionske zasedbe, a je njegova "igra" jasna. Po odlični sezoni si namreč želi izboriti večletno pogodbo z bogato dolarsko varnostjo.

O podaljšanju sodelovanja s prvaki odločajo tudi Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope in Avery Bradley, ameriški mediji pa ob tem poročajo o prvi kupčiji moštva iz Los Angelesa. Na izhodnih vratih se je znašel nekdanji član ljubljanske Olimpije Danny Green, sicer prvak s kar tremi klubi (SA Spurs, Toronto, Lakers). Kot vse kaže, ga že čaka dres Oklahoma City Thunder. V nasprotno smer pa bo potoval gansko-nemški zvezdnik Dennis Schröder, ki je v pretekli sezoni navduševal s povprečjem 18,9 točke.