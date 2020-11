Prvaki NBA bodo v novo sezono vstopili brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Los Angeles Lakers, ki so v boju za šampionske prstane premagali Miami Heat Slovenca Gorana Dragića, so napovedali, da bodo v novo sezono vstopili brez gledalcev. Nova sezona lige NBA se bo začela 22. decembra, Staples Center pa bo vsaj na začetnih tekmah prazen, poroča ameriški ESPN.

Los Angeles Clippers, ki prav tako domujejo v dvorani Staples Center, za zdaj sicer še niso razkrili svojih načrtov za novo sezono, vendar se od njih pričakuje, da bodo zavzeli isto stališče kot mestni tekmeci.

LA Lakers so odločitev sprejeli v sodelovanju s kalifornijsko zvezno vlado ter z lokalnimi zdravstvenimi delavci. Uradno stališče kluba je, da bodo tekme brez navijačev potekale "do nadaljnjega".

"Zdravje in varnost naših navijačev, igralcev, članov osebja ter celotne skupnosti sta naši prioriteti v teh koronskih časih. Še naprej bomo tesno sodelovali z odgovornimi in pripravili načrt, kako lahko varno pripeljemo navijače nazaj v Staples Center," so sporočili iz tabora jezernikov.

Vodstvo prvakov se je obenem odločilo, da za zdaj še ne bodo pod strop izobesili prapora za 17. osvojeni naslov prvaka, temveč bodo s slovesnostjo počakali na vrnitev gledalcev.