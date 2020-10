Četrti za LeBrona, prvi za prvo damo

"Svojim vnukom bom z veseljem pripovedoval, da sem bil Jezernik," je po finalni zmagi nad Miamijem in četrtem naslovu prvaka lige NBA, prvem v dresu Los Angeles Lakers, zatrdil LeBron James, ki se je po tem, ko so se šampionski konfeti, prepojeni s šampanjcem, že zalepili ob parket dvorane v Orlandu, znašel v objemu predsednice kluba Jeanie Buss. Zanjo je to prvo zmagoslavje, zato je bila še toliko bolj čustvena.

Ko je Giannis Antetokounmpo prejel priznanje za najkoristnejšega igralca lige NBA, LeBron James ni skrival začudenja. "Nisem užaljen, le glasovalnega sistema ne razumem," je dejal prvi zvezdnik LA Lakers, ki je pri tem spominjal na Michaela Jordana iz leta 1997. Tedaj je priznanje MVP prejel Karl Malone. "Dobro. Bomo videli, kako bo v finalu," je dejalo njegovo zračno visočanstvo. V finalu je nato Jordan pokopal Utah Jazz in postal MVP finala. Triindvajset let pozneje James grško-nigerijskega orjaka ni dočakal v finalu, saj je Milwaukeeju spodrsnilo že krepko pred finalom. A epilog je bil vendarle podoben. LeBron je LA Lakers popeljal do naslova prvaka, sam pa postal MVP finala.

Prvo ime "mehurčka" v Orlandu Foto: Getty Images "Dokazovanje je zame gorivo. To me je v zadnjem letu in pol, vse od zadnje poškodbe, gnalo naprej. Ne glede na to, kaj sem v svoji karieri že storil, so se porajali dvomi o meni. Stalno sem spremljal primerjave z zgodovino, pa poslušal o tem, kaj sem osvojil in česa ne. To sem imel v mislih. Želel sem se dokazati. To me izpopolnjuje," pripoveduje James, ki se je veselil še četrtega naslova prvaka. Dva je osvojil z Miamijem (v letih 2012 in 2013), po enega s Clevelandom (2016) in LA Lakers (2020). V vseh primerih je bil tudi MVP finala.

"Vsak prstan je nekaj posebnega. V vsakega sem veliko vložil. Prav nobeden ni vreden več ali manj kot preostali. Letošnji? Gre za žrtvovanje, v zaupanje v proces. Vse, kar imam, sem vložil v ta proces. Potem pa še zgodba v 'mehurčku'. To je bila moja misija. Prišel sem po naslov. Razumljivo je, da so bila nihanja. Razmišljal sem o tem, ali ima vse skupaj smisel. Spraševal sem se, ali je to žrtvovanje vredno vsega skupaj. Težko je bilo biti brez družine. Otroci so v tem obdobju prestali nekaj mejnikov. Mene ni bilo zraven," po več kot treh mesecih v Orlandu pripoveduje James.

Tandem prvakov James-Davis Foto: Getty Images Zgodba o uspehu. Ko je leta 2018 prišel v Los Angeles, so bili Jezerniki v nezavidljivem položaju. Bili so daleč od končnice, z izkupičkom zmag krepko pod 50 odstotkov. V pretekli sezoni so še šestič v nizu ostali pod pragom končnice. A ko je James ob sebi dobil Anthonyja Davisa ter se naslonil na soliden spremljevalni orkester (Rajon Rondo, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Alex Caruso …), se je v mestu angelov zgodil šampionski klik. Precej prav po zaslugi Jamesa, ki je znal biti tako soigralec kot hladnokrvni eksekutor, predvsem pa vodja.

"Ne znam pojasniti. V določenih odnosih preprosto začutiš, da si našel pravo rešitev. Ne veš, kaj te z nekom poveže, da je vse skupaj videti tako zelo naravno. Podobna je zgodba z menoj in Davisom. Spoštovanje, brez egoizma. Želiva biti boljša. Drug drugega sva izzivala, da bi postala boljša," pripoveduje LeBron, ki je v noči na ponedeljek sezono končal s trojnim dvojčkom, v končnici pa je blestel z izjemnim povprečjem – 27,6 točke, 7,4 skoka in 7,4 asistence. Bil je nesporni vodja z izjemno odločenostjo proti končnemu cilju.

Z Miamijem je osvojil prvi naslov prvaka, s Clevelandom je bilo zmagoslavje nekaj posebnega, saj prihaja iz bližnjega Akrona. Z LA Lakers pa … "Ponosen sem, da sem Jezernik. Ta organizacija je nekaj posebnega. Tudi skozi prizmo zgodovine. Otroci bodo lahko govorili o tem, da je njihov oče igral za ta klub. Jaz se bom s tem hvalil pred vnuki," je dejal 35-letni zvezdnik, ki je pokal Larryja O'Briana po desetletju vrnil v Los Angeles. V vsej zgodovini najmočnejše lige na svetu pa je to že 17. naslov prvaka. Tolikokrat so bili na vrhu tudi Boston Celtics.

Jeanie Buss, lastnica LA Lakers Foto: Getty Images