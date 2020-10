Konec je: James je "počil" mehurček

Goran Dragić (5 točk, 5 skokov, 2 asistenci) se je sicer po štirih tekmah prisilnega počitka vrnil na parket, a ni mogel zamajati scenarija, ki so si ga zamislili košarkarji Los Angeles Lakers. Le-ti so z dominantno predstavo še četrtič v finalu na kolena spravili Miami Heat (4:2), tokrat z rezultatom 106:93, ter se v "mehurčku" v Orlandu dokopali do sedemnajstega naslova prvaka. Junak večera pa je bil LeBron James (28 točk, 14 skokov, 10 asistenc), ki je s trojnim dvojčkom prišel do svojega četrtega šampionskega prstana.

Če je Jimmy Butler na peti tekmi še zmogel uprizoriti simultanko in v bojeviti pohod prepričati soigralce, pa je v noči na ponedeljek omagal. Kot celoten Miami. Za nameček je na drugi strani igrišča stal vidno motivirani LeBron James, ki je s svojo šampionsko miselnostjo navdahnil soigralce. Jezerniki so v šestem dejanju velikega finala postregli z izjemno predstavo, v kateri tekmecu v nobenem trenutku niso dovolili, da bi vodil. Zato pa so sami že v prvem polčasu vodili s kar 30 točkami naskoka. To jim je omogočalo zelo nadzorovano igro v drugem polčasu. Takrat se je sicer prednost stopila na 20 točk, a pravih možnosti za zasuk ni bilo. Da bodo LA Lakers prvaki koronasezone je bilo jasno že krepko pred zadnjimi minutami tekme.

MVP: LeBron James

Prvo ime šeste tekme in celotnega finala je bil kajpak LeBron James. Piko na i je tokrat postavil s trojnim dvojčkom (28 točk, 14 skokov, 10 asistenc), predvsem pa je z odličnim odprtjem tekme soigralcem pokazal pot. Ob nerazpoloženih strelcih Miamija so mu tokrat najbolj odločno sledili njegov standardni prvi pomočnik Anthony Davis (19 točk, 15 skokov) ter kot prava dodana vrednost Trajan Rondo (19 točk) in Kentavious Caldwell-Pope (17 točk).

"Izjemna izkušnja. Podali smo se v neznano, a vodstvu lige in igralcem je uspelo. Seveda je takšno sezono še posebej lepo končati na takšen način. Ponosen sem, da sem lahko del te izjemne organizacije. Ponosen pa sem tudi, da stojim tukaj. Zase in za soigralce," je v prvi izjavi dejal James.

Goran Dragić se je vrnil. Foto: Getty Images Gogi se je vrnil in preselil na tržnico

Po štirih tekmah prisilnega počitka, ki jih je bil deležen po tem, ko si je v drugi četrtini prve tekme poškodoval tetivo stopalnega loka leve noge, se je na parket sicer vrnil Goran Dragić. A "zmaj" iz Kosez tokrat, povsem razumljivo, ni mogel prevzeti vloge vodje. V dveh odsekih je tokrat zbral 19 minut, v tem času pa dosegel 5 točk 5 skokov in 2 asistenci.

Serija, ki bi morala biti za Gogija vrhunec klubske kariere, se je tako po nizu vrhunskih predstav v predhodnih krogih končnice, dokaj končala dokaj klavrno. Ob tem pa je povsem na mestu tudi vprašanje, ali se je morda s to tekmo končala tudi njegova era v Miamiju. Z zvokom zadnje sirene se je namreč iztekla Dragićeva zadnja pogodba.

Potem ko je prvih šest let v ligi NBA prebil v Phoenixu in Houstonu, se je na Florido preselil leta 2015. Lani je – resda po statistično najslabši sezoni v ligi, ki so jo krojile poškodbe – izkoristil pogodbeno možnost, podaljšal sodelovanje in v zadnjem letu zaslužil 19,2 milijona ameriških dolarjev.

A bolj kot z zaslužkom je nase opozoril z vrhunskimi predstavami. Z njimi je dokazal, da še zdaleč ni za odpis. Tega se še posebej dobro zavedajo prav v Miamiju, kjer ga neizmerno cenijo, zato ne bo presenečenje, če se bodo podali v boj zanj. Vprašanje je le, kakšno pogodbo mu lahko ob preostalem sestavljanju proračunske sestavljanke ponudijo. Do zdaj je Ljubljančan v ligi NBA zaslužil že 95 milijonov ameriških dolarjev, od katerih pa je seveda moral odtrgati zajeten del davčnih obveznosti.

Pred tekmo grožnje nekdanjemu "zmajčku"



Prvak lige NBA pa je v treh različnih majicah poleg Jamesa postal še en košarkar. Nekdanji član ljubljanske Olimpije Danny Green, ki je bil prvak s SA Spurs in Torontom, bi lahko sicer že v petek dokončal garaško delo LeBrona Jamesa in z metom v zadnjih sekundah pete tekme poskrbel za zmagoslavje LA Lakers. A njegova žoga je bila takrat prekratka, Miami je dobil drugo tekmo in podaljšal serijo. Zgrešeni met pa ni postregel le z dodatnim dejanjem finalne drame, temveč je prinesel nedopustno peto četrtino. Jezni navijači LA Lakers so namreč Greenu in njegovi zaročenki prek socialnih omrežij grozili s smrtjo. "Košarka je na koncu le igra. Verjamem, da so ljudje strastni. Nekdo mora biti kri. Jaz sem zdaj preprosta tarča. A naj bodo strastni na volitvah in v boju za enakopravnost," je dogodek komentiral član Jezernikov in dejal, da se počuti varno. "Nisem paranoičen," pravi. Danny Green says his fiancee Blair got death threats after Game 5.



Po desetletju, v spomin na Bryanta

Boston, Miamijeva žrtev v konferenčnem finalu, je zdaj dobil družbo na vrhu večne lestvice prvakov lige NBA. Zdaj imajo namreč 17 naslovov prvaka tudi Jezerniki. Tokrat so se veselili šestega v tem stoletju, prvega po desetih letih in seveda tudi prvega v dobi LeBrona Jamesa, ki je bil pred tem prvak že s Clevelandom in Miamijem. "Spotoma" je 35-letni zvezdnik iz zvezne države Ohio prestavil še en mejnik. Od danes naprej je namreč tudi košarkar z največ nastopi v končnici lige NBA. Zbral jih je kar 260, enega več od Dereka Fisherja, na tej večni lestvici pa sledijo Tim Duncan, Robert Horry, Kareem Abdul-Jabar, Tony Parker in pokojni Kobe Bryant. In prav dejstvo, da so Jezerniki postali prvaki lige NBA v letu, ko se je mnogo prezgodaj poslovila "črna Mamba", ikonični košarkar, ki je vse tekme kariere v ligi NBA igral v dresu moštva iz mesta angelov, daje zaključku sezone prav poseben pečat.

Mehurček je počil

Z zmagoslavjem LA Lakers pa je "počil" tudi mehurček v Orlandu, z naskokom najbolj dovršen sistem športnega udejstvovanja v epidemiji novega koronavirusa. Izkazal se je za zelo učinkovito in zdravo rešitev, ki pa je organizatorje po neuradnih podatkih stala več kot 180 milijonov ameriških dolarjev. Zaprto okolje v letovišču Walt Disney v Orlandu na Floridi je košarkarje lige NBA, ki so tekmovanje prekinili 12. marca, gostilo vse od sredine meseca julija. Kdaj in na kakšen način se bo začela nova sezona, sicer še ni povsem jasno. A vse kaže, da prvih tekem ne gre pričakovati pred januarjem 2021. Usmeritev vodstva lige pa je vrnitev v domače dvorane 30 moštev najmočnejše loge na svetu ter sezona, ki bi se zavlekla krepko v prihodnje poletje, na račun česar bo po vsej verjetnosti osiromašen olimpijski turnir v Tokiu.