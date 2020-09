Mož, ki je odkril slovenski košarkarski biser

Beno Udrih in Aleksander Vujačić sta bila dvakrat prvaka lige NBA. En prstan si je na roko nataknil tudi Rašo Nesterović. A nihče med njimi ni imel tako izrazite vloge v šampionskih ekipah, kot to letos velja za Gorana Dragića, ki se je z Miamijem prebil v konferenčni finale. Tam ga v noči na sredo (0.30) čaka prva tekma proti Bostonu. Moštvo s Florido jo pričakuje z osmimi zmagami na devetih tekmah. Ob zmagah nad Indiano (4:0) in Milwaukeejem (4:1) je 34-letni najkoristnejši košarkar zadnjega EuroBasketa v povprečju igral 34,7 minute na tekmo in dosegal 21,1 točke, 4,4 skoka in 4,7 asistence.

Z ulice Franca Mlakarja v Ljubljani je tedaj suhljatega fantiča Gorana Dragića od prvega koša pred Osnovno šolo Koseze ločila le Ledarska ulica. A kot se v poznejši karieri ni ustavil pri prvi zmagi ali prvem odličju, ga je pot kaj hitro vodila dober kilometer dlje. Do betonskega igrišča in dvorane ob Vodnikovi cesti, kjer je tedaj domovala Ilirija. Tam ga je v roke vzel Spasoje Todorović, legendarni Spale. Mož, ki se nikoli ni trkal po prsih, si tudi ob našem klicu, ki ga je sprejel v Jasenovem Polju pri Nikšiću, ni želel jemati zaslug. Vseeno je z zanj značilnim globokim glasom dejal: "Kdor pozorno spremlja košarkarske otroke, hitro vidi, ali ima nekdo v sebi občutek za žogo in voljo do ponovitev. Gogi je to imel. Jaz sem to videl."

Spasoje Tododorivć Foto: Drago Perko/kosarka.si Njegovi nekdanji varovanci se sicer spominjajo Todorovićevih povišanih tonov med treningi in tekmami, a ga označujejo za drugega očeta. Kot nekoga, ki jim je znal kot trener s pravim občutkom približati košarko, jih navdušiti, a vseeno tudi pravilno usmerjati. Znal je tudi prisluhniti željam in odkleniti vrata dvorane ob prostih nedeljah. Med tistimi, ki je s pridom izkoriščal dodatne ure treninga, je bil kot po pravilu tudi Goran Dragić, ki je pozneje v dvorano v Šiški zvabil še mlajšega brata Zorana.

"Rašo, fant bo igral v ligi NBA"

Prvič ga je srečal, ko je bil star deset let. "Imel je izrazito dolge roke, čeprav izjemno suhe. Mali pajek. Poleg tega je levičar. Ko se je začel oblikovati kot košarkar, je hitro pokazal, da ima v sebi nekaj več. A to seveda ni dovolj. Fantu je nato treba pomagati pri razvoju. Spominjam se, ko je po enem od treningov v dvorano vstopil Rašo Nesterović, ki se je tedaj pogosto pripravljal v naši dvorani. 'Vidiš tega fanta? Tudi on bo prišel do lige NBA,' sem mu dejal. Zdi se mi, da mi ni najbolj verjel," se spominja Spale, kot znanega košarkarskega delavca kličejo prijatelji in športni sopotniki.

Spasoje Todorović (skrajno levo) ima na sodelovanje z Dragićem (peti z leve) lep spomin. Foto: Osebni arhiv

Ko je košarkarska igra postala resnejša, je z Dragićem večkrat treniral tudi dvakrat dnevno. Trening je postajal bolj individualno usmerjen s poudarkom na tehniki. Vztrajala sta predvsem pri ponovitvah in posledičnem ponotranjanju igralskih vzorcev. "Nikoli nisem bil zagovornik tega, da mladi fantje igrajo naučene in uigrane akcije. Menim namreč, da s tem košarkarja omejiš in ubijaš kreativnost. Otrok mora razmišljati, ne pa kot organizator dvigniti roko in pokazati na določeno akcijo," pripoveduje danes 62-letni Todorović, ki je mladega Gogija že pri štirinajstih letih občasno priključil treningom članske ekipe.

Vzkliki s tribun, izbiti zobje ...

Pri šestnajstih letih ga je že vrgel v ogenj, čeprav je nekje na meji med drugo in tretjo ligo Ilirija igrala proti ekipam z veteranskimi in predvsem fizično izrazito močnejšimi igralskimi kadri. "Že na treningih sem vztrajal, da je v igri 1:1 igral proti bolj uveljavljenim košarkarjem. Eden takšnih je bil Dagmar Dražovič. Na tekmah pa … Dogajalo se je marsikaj. Na eni od tekem so mu izbili več zob. Od jeze sem skoraj prevrnil zapisnikarsko mizo. Na neki drugi tekmi se je nekdo drl, naj malega zrinejo z igrišča. Med polčasom sem dotični osebi povedal svoje. Da, fanta je bilo treba včasih zaščititi," o prvih članskih izkušnjah mladega Dragića pripoveduje njegov trener.

Goran Dragić je do prvih minut prišel v dresu Ilirije (skrajno levo v spodnji vrsti) Foto: Osebni arhiv

Kljub najstniški vihravosti in manku izkušenj je Todrović igro Ilirije gradil okoli Dragića. Obenem pa je bil do mladeniča in sebe dovolj pošten, da je v določenem trenutku začutil potrebo po spremembi okolja. Ob hladni Olimpiji so se tedaj za mladeniča najbolj ogreli pri Slovanu, ki je imel v tistem obdobju postavljen zavidljivo kakovosten sistem dela z mladimi. "Iskreno, pri Iliriji bi zapravljal čas in talent," pravi Spale. Dragić se je tako leta 2004 iz Šiške preselil na Kodeljevo. Vmes je bil z reprezentančno še evropski prvak na prvenstvu do 20 let.

Delal je tudi z Dončićem Todorović je tudi eden redkih trenerjev, ki se lahko pohvalijo, da so delali tako z Dragićem kot Dončićem. Današnji zvezdnik Dallasa je bil namreč pri njem tik pred odhodom v Madrid. Takrat je namreč v Medvodah organiziral individualno usmerjen košarkarski tabor. Med udeleženci pa sta bila tudi Sašo in Luka Dončić.

In kaj Spasoje Todorović, ki je bil dolga leta košarkar ljubljanske Olimpije ter pozneje Celja, Heliosa in Ilirije, kjer se je nato preusmeril na trenersko pot, počne danes? "Nič posebnega. Z bratom sva na vasi. Veliko berem in spremljam športno dogajanje. Žal v meni dosegljivi črnogorski ponudbi ni tekem lige NBA. Dragićeve predstave tako vidim v kakšnih vrhuncih ali posnetkih. V Črni gori zdaj živim osem let. Vračam se tudi v Ljubljano, a mi zdaj to preprečuje stanje zaradi novega koronavirusa," odgovarja prvi trener Gorana Dragića.