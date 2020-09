Vilfan in Ilievski združujeta moči

Medtem ko se pri Cedeviti Olimpiji v Stožicah pripravljajo na prvo pripravljalno tekmo ob vsaj priprtih vratih (v sredo proti Bayernu) in nato skorajšnji uradni začetek sezone, pa na drugem koncu mesta, v kultnem Tivoliju, nekdanji član tako Cedevite kot tudi Olimpije Vlado Ilievski pripravlja vse potrebno za novo sezono drugega ljubljanskega kluba, torej Ilirije, kjer deluje kot predsednik. Ko smo ga v gostinskem lokalu pred nekdanjim hramom slovenskega športa zmotili ob klepetu s tastom Petrom Vilfanom, njun pogovor še zdaleč ni bil družinsko obarvan. Pred kratkim sta namreč dosegla uradni dogovor o tesnem povezovanju Vilfanove košarkarske šole, ki nepretrgoma deluje že 28 let, in Ilirije.

"Naša šola bo pod trenersko taktirko izjemno izkušenega Aleša Fabjana še vedno potekala tako kot v preteklih letih. Jasno je, da mnogi iz te šole nato ne nadaljujejo košarkarske poti. Tiste, ki bodo, pa bomo poskušali usmerjati v Ilirijo. Na slednji pa je, da z mladimi dela tako dobro, da bo ta pot naravna. Sprva v Ilirijo, nato morda tudi še v Cedevito Olimpijo. Zdaj imajo torej lahko tudi najbolj ambiciozni jasno vizijo," o novem partnerstvu pripoveduje Vilfan, zadovoljen tudi s selitvijo svoje šole v šišensko dvorano GIB.

Foto: MaPa

"Gre za sklenjeno zgodbo, ki povezuje košarkarsko Šiško. Povezujeta se klub, ki gradi nove temelje, in šola s tradicijo ter dokazanim znanjem. Iskreno, čeprav sva s Petrom družinsko povezana, ga ne bi poklical, če ne bi njegova šola slovela po odličnem delu," poudarja Ilievski. "Občutek neke lokalne pripadnosti se začenja graditi že pri najmlajših. Osebno verjamem v zgodbo nove Ilirije. Tudi zaradi tega sem pristopil k projektu. Verjamem pa, da v ta projekt prinašamo širino, saj so poti do uspeha pri najmlajših različne. Predvsem pa je pomembno, da mladim vcepimo pozitiven odnos do košarke in tega okolja," pa ga dopolnjuje Vilfan.

Več otrok. Tudi zaradi Dončića. Vilfan v šoli letos pričakuje približno sto otrok, čeprav pravi, da je baza večja. In v kolikšni meri je število otrok, odvisnih od uspehov reprezentance in ameriških podvigov Gorana Dragića ter Luke Dončića? "Zlati EuroBasket je naredil svoje. Žal ne dovolj oziroma toliko, kot smo vsi skupaj v slovenski košarki upali. Lahko pa smo hvaležni, da imamo Dragića in Dončića. Med mladimi je priljubljen predvsem slednji. Je magnet. Je luč, ki jo vidijo vsi," odgovarja nekdanji legendarni košarkar.





Novo poglavje Ilirije

Sklenjen dogovor z Vilfanom pa je bil za Ilievskega le del poletnih opravil. Makedonski Ljubljančan, ki je v slovenski prestolnici pečat pustil že kot košarkar, se je namreč v svojem prvem letu predsedovanja veliko ukvarjal s finančno sanacijo Ilirije. Pravi, da je zdaj šišenski klub blizu zelene veje. "Zdaj lažje dihamo, predvsem pa se z jasno vizijo lažje pogovarjamo s potencialnimi pokrovitelji," pripoveduje Ilievski.

Pomembno pomoč je našel pri Cedeviti Olimpiji, ki je po novem tudi uradni partner. Veliki brat bo med drugim na kaljenje v Tivoli poslal Egorja Sytnikova, Miho Cerkvenika in Luko Tekavčiča. V načrtih obeh klubov je bil tudi Alen Malovčič, lani prvi igralec ljubljanskega drugoligaša, ki pa se je ob polnoletnosti odločil za selitev v Podgorico. V kadru je sicer še nekaj vrzeli, zanesljivo pa se v Ljubljano selijo Niko Bačvič, Tim Osolnik, Marko Pajić in Haris Ćućović.

Saša Dončić znova na klopi Ilirije. Foto: Sportida

Po dobrem letu se je v Ilirijo vrnil trener Saša Dončić. "Verjamem, da je za ta projekt 'Donke' idealna izbira. Gre za trenerja, ki hitro začuti igralca. Sprejel je koncept kluba. Je zelo motiviran, obenem pa je nekdo, ki si upa mlade potisniti v prvi plan," o prvem trenerju, čigar pomočnika bosta Stipe Modrić (prevzema tudi ekipo U-17) in na pobudo Olimpije Luka Bassin (kot razvojni trener, zadolžen bo za igralce iz Stožic), zagotavlja Ilievski, ki ob novem poglavju napoveduje še prenovo barv in celostne podobe. To prevzema Marko Miladinović-Mile iz kreativne agencije Marmelada.

Ob dokončni sanaciji in krepitvi novih temeljev kluba pa je eden od ciljev Ilirije tudi vrnitev na prvoligaško sceno. Tedaj bodo v Tivoliju lažje snubili igralce ali pa se z Olimpijo dogovarjali za kaljenje. "Veseli, da tudi pri Olimpiji na podoben način gledajo na ta projekt. Dolgoročno naj bi nam posojali igralce, ki so na robu članske ekipe. Toda v eni sezoni lahko klub razvije le omejeno število košarkarjev. Morda enega, dva ali največ tri. Ob tem pa je seveda potrebno tudi izkušeno jedro, saj mladih ne gre potiskati v ogenj brez pomoči," še dodaja predsednik Ilirije.