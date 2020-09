Primorska v boju za preživetje

Koper Primorska ostaja edina ekipa v ligi ABA, ki do danes uradno ni predstavila nobene igralske okrepitve. V Bonifiki so sicer kadrovali, a ob vzporednem finančnem reševanju kluba formalno oblikovanje igralskega kadra potiskajo iz tedna v teden. Uradnih informacij iz tabora državnih prvakov je sila malo. Da pa stanje ni rožnato, lahko sklepamo na podlagi usode superpokala Slovenije, ki ga bo 17. septembra ob tretji obletnici zlata na EuroBasketu gostil novinec v prvi ligi – kranjski Triglav. Primorci so se namreč odrekli pravici do nastopa.

"Iz tabora koprskega kluba so KZS namreč obvestili, da se v tem trenutku srečujejo s kadrovskimi težavami pri sestavi ekipe in ne morejo zagotoviti nastopa članskega moštva na uvodni tekmi nove sezone, ki se tradicionalno začenja s superpokalom. Komisar tekmovanja je v skladu s sprejetim sklepom Izvršnega odbora KZS z dne 17. junija tako določil, da se bo v Kranju s Cedevito Olimpijo pomerila novomeška Krka. Ljubljančani so si nastop na Superpokalu priigrali kot finalisti pokalnega tekmovanja, Novomeščani pa kot drugouvrščena ekipa prvega dela državnega prvenstva v pretekli sezoni," so zapisali pri KZS.

V Kopru medtem poteka boj za košarkarsko preživetje, voda pa klubu, ki je ostal brez osrednjega finančnega vira, velikanske težave pa povzročajo tudi dolgovi do nekdanjih igralcev, že pošteno teče v grlo. Po najbolj črnem scenariju bi lahko Primorci že ta teden dvignili roke in ostali brez mesta v ligi ABA in državnem prvenstvu.