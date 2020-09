Hrovat bo sezono začel v Heliosu

Po dveh sezonah v tujini, kjer je igral za Afyon Belediye in Medi Bayreuth, se 26-letni slovenski reprezentant Gregor Hrovat vrača na domačo sceno. Primorec se je namreč dogovoril za sodelovanje s Helios Suns. V Domžalah je sicer nekoč že igral, zdaj pa se vrača z odprto pogodbo, ki mu v primeru ugodne ponudbe iz tujine prinaša možnost predčasnega odhoda v tujino. Sodelovanje lahko predčasno prekine tudi klub. Prvi trening v Domžalah bo opravil v sredo.

Novomeški posel dneva: 414 centimetrov

Pri novomeški Krki so tudi uradno naznanili prihod dveh centrov. Gre za srbska košarkarja Milana Milovanovića (206 cm, 1991) in Vasilija Vučetića (208 cm, 1996). Slednji je stari znanec slovenskih dvoran, saj se je kar pet let kalil pri ljubljanski Olimpiji. Po odhodu iz Stožic so bili njegovi delodajalci Bilbao, Ametx Zornotza, Iraurgi, Melilla in nazadnje Penas Huesca. Bolj izkušeni Milovanović pa je med drugim igral za Crveno zvezdo in Mego, v pretekli sezoni pa je bil član Legie iz Varšave.

Vasilije Vučetić se vrača v Slovenijo. Foto: Sportida

Ekipa Krke je zdaj sestavljena. Zanjo bodo po novem igrali tudi Nejc Barič, Jan Kosi (oba Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Jairus Lyles (Löwen Braunschweig), Adin Vrabac (Spars Realway), Rod Camphor (Rosa Radom), Jure Škifić (Saint-Chamond) in Rok Stipčević (Fortitudo Bologna). Novo pogodbo je podpisal Luka Lapornik, v klubu pa ostajajo tudi mladi Martin Jančar Jarc, Miha Škedelj in Leon Stergar.

Split: Marčinković ostaja, Vukušić odhaja

Z nekdanjim hrvaškim in evropskim klubskim prvakom Splitom se bo na jadransko sceno vrnil tudi 31-letni krilni košarkar Pavle Marčinković. Z dalmatinskim klubom je podpisal novo enoletno pogodbo. Iz kluba pa zato odhaja Vedran Vukušić, ki je odstopil z mesta športnega direktorja.

Pri Megi so potegnili črto

Zaključno igralsko piramido so postavili tudi pri Megi, ki jo bo vodil Vladimir Jovanović. Zadnja okrepitev je 20-letni branilec Stefan Momirov, ki je v pretekli sezoni igral za FMP. Gre za osmo okrepitev, potem ko so pogodbe predhodno podpisali Dayshon Scoochie Smith (Fort Wayne Mad Ants), Filip Petrušev, (Gonzaga University), Malcolm Cazalon (Stella Artois Leuven Bears), Mihailo Jovičić, Marko Kljajević, Karlo Matković (vsi OKK Beograd) in Milenko Tepić (Varese).

Foto: Sportida

Nekdanji zmaj v Strasbourg

V morju tujih košarkarjev, ki so v zadnjih letih igrali pri ljubljanski Olimpiji, je bil tudi ameriški organizator igre Brandon Jefferson. Po odhodu iz Slovenije leta 2017 je igral za Pallacanestro Trapani in Orleans Loiret. Novo sezono pa bo 28-letni Teksačan pričakal v Strasbourgu. Francoski klub je z njim našel rešitev po tem, ko Wes Clark ni prestal zdravniškega preizkusa.

Borac med elito z novimi obrazi

V novi sezoni lige ABA bo s statusom novinca nastopal Borac iz Čačka. Pri srbskem klubu nameravajo zato okrepiti svoje vrste. Do sedaj so predstavili dve okrepitvi. Iz bostonske univerzitetne ekipe prihaja Derryck Thornton, ki je igral tudi za znamenito študentsko ekipo Duke. Krilno vrzel pa je zapolnil Aleksa Novaković (Novi Pazar).

Okaro White v Morganovi družbi

Unics iz Kazana je okrepil 28-letni ameriški krilni center Okaro White, ki ima nekaj izkušenj tudi iz lige NBA, kjer je bil v Miamiju soigralec Gorana Dragića, nazadnje pa je igral v razvojni ekipi Long Island Nets. Nekdanji član Arisa in Virtusa bo imel tudi v novem delovnem okolju družbo slovenskega reprezentanta. V Kazanu na začetek sezone namreč čaka tudi Jordan Morgan.