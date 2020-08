Zadnji kamen v novomeškem mozaiku

206 centimetrov visoki center iz Niša Milan Milovanović bo zadnja okrepitev novomeške Krke, ki je pred novo sezono dodobra prevetrila svoje vrste. Srbski center je nazadnje igral na Poljskem, in sicer za Legio iz Varšave, Anwil, Starograd in Trefl Sopot. Med nekdanjimi delodajalci pa so tudi Crvena zvezda, FMP, Mega … Gre za deveto okrepitev nekdanjega slovenskega prvaka. Na Dolenjsko se namreč selijo tudi Nejc Barič, Jan Kosi (oba Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Jairus Lyles (Löwen Braunschweig), Adin Vrabac (Spars Realway), Rod Camphor (Rosa Radom), Jure Škifić (Saint-Chamond) in Rok Stipčević (Fortitudo Bologna). Novo pogodbo je podpisal Luka Lapornik, v klubu pa ostajajo tudi mladi Martin Jančar Jarc, Miha Škedelj in Leon Stergar.

Nekdanji "zmajček" odhaja v Katar

Nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Vladimir Dašić, ki je letos dopolnil 32 let, bo tudi v prihodnje vztrajal pod koši. Potem ko je 208 centimetrov visoki krilni center nazadnje igral v Dalmaciji (Zadar in Šibenka), se zdaj seli v bolj eksotične vode. Njegov novi klub je Al Sadd Doha iz Katarja. Vsekakor pa je jasno, da so njegova najbolj produktivna košarkarska leta, v katerih je med drugim igral tudi za Real, Bešiktaš, Budućnost in rimski Virtus, že preteklost.

Žan Mark Šiško ostaja v Münchnu Foto: Sportida

Šiško ostaja v bavarskih načrtih

Pri münchenskem Bayernu so dali jasno vedeti, da slovenski reprezentant Žan Mark Šiško ostaja v klubu. "Igralec z velikim potencialom za razvoj," so na uradnem profilu na Twitterju zapisali pri bavarskem klubu in v kali zatrli govorice, da bi po trenerski menjavi Ljubljančana utegnila doleteti posoja in kaljenje v kakšnem drugem klubu. Spomnimo, 23-letni organizator igre je vrste Bayerna okrepil decembra, ko je zasedba Primorske začela razpadati. Pred tem je bil eden od motorjev koprske zasedbe, košarkarsko kilometrino pa je nabiral tudi pri mlajših selekcijah Olimpije, v Škofji Loki, zagrebški Ciboni in Iliriji.

Ante Žižić se vrača v Evropo. Foto: Getty Images

Odmevna okrepitev v Maccabiju

O tem, da 23-letni hrvaški center Ante Žižić po treh letih zapušča NBA, kjer je igral za Cleveland, se je šušljalo že več tednov. Za nekdanjega igralca Cibone in Darušafake se je resno zanimal madridski Real, nato pa je v dogajanje posegel njegov rojak Nikola Vujčić, ki pri Maccabiju kot športni direktor narekuje igralsko kadrovanje. Zdaj je klub iz Tel Aviva tudi uradno naznanil prihod 208 centimetrov visokega Dalmatinca, ki je podpisal dveletno pogodbo. Ob tem je zanimivo, da je pred leti dres Maccabija nosi tudi že njegov brat Andrija Žižić.

Eric Mika je novi član Partizana. Foto: Getty Images

Eric Mika v prenovljenem Partizanu

Beograjski Partizan, ki bo v novi sezoni nastopal v EuroCupu, je prevetril svoje vrste. Kot zadnji je črno-bele okrepil 25-letni ameriški center Eric Mika, ki je v pretekli sezoni pri Sacramentu "potipal" tudi ligo NBA, več časa pa je prebil pri razvojni ekipi Stockton Kings in na Kitajskem (Xinjiang Flying Tigers). Mika je četrti novinec v Parizanu, ki sta ga pred tem okrepila Nemanja Dangubić in Codi Miller-McIntyre, trenersko taktirko pa je prevzel Vlado Šćepanović.

Foto: MaPa Subotič ostaja na gorenjski klopi

Konstantin Subotič bo tudi v prihajajoči sezoni trener Gorenjske gradbene družbe Šenčur. Gorenjski prvoligaški so se že lotili priprav na novo sezono. Tokrat brez izkušenega 40-letnega Smiljana Paviča, ki se je preselil med Trote. V Šenčur pa se vrača Ramo Rizvić.

Nov center v Domžalah

Za košarkarsko ekipo Helios Suns bo v prihajajoči sezoni igral 29-letni črnogorski košarkar Mihailo Sekulović, ki je lansko leto preživel v Bolgariji. Nadomestil bo centra Ryana Krienerja, ki se je zaradi osebnih razlogov nepričakovano vrnil v ZDA, so sporočili iz domžalskega prvoligaša.

Izkušeni, 2,04 metra visoki Sekulović se v Domžale seli iz bolgarskega Balkana, za katerega je lani v vseh tekmovanjih v povprečju dosegal po 10,9 točke, 5,7 skoka in 2,8 podaje na tekmo. Košarkarji iz Botevgrada so v predčasno končani sezoni igrali tudi kvalifikacije za ligo prvakov in nastopali v Fibinem evropskem pokalu.

Sekulović je poleg tega igral še v Bosni in Hercegovini za Zrinjski in Slobodo iz Tuzle, na Poljskem za Miasto Szklo ter v domači Črni gori za Mornar, Zeto in Teodo Tivat.

Ramljak po novem v Bolgariji

Hrvaški krilni košarkar Marko Ramljak bo kariero nadaljeval pri bolgarskem prvoligašu Balkan Botevgrad, s katerim bo nastopal tudi v Fibini ligi prvakov. V pretekli sezoni je bil član Cibone, pred tem pa je igral za Zadar, Cedevito in Mostar.

Preberite še: