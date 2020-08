Val okužb med košarkarji kot klic za rešitev lige ABA

V petek ali najpozneje v ponedeljek bodo na spletnem srečanju glave vnovič staknili klubi lige ABA, med njimi tudi Primorske, Krke ter Cedevite Olimpije, ki naj bi razgrnili možne scenarije za novo sezono in po najbolj optimističnem scenariju pripravili predlog za skupščino. Iz tedna v teden postaja vse bolj jasno, da realnih možnosti za normalno izvedbo lige, ki bi se s prvim krogom začela 2. oktobra, ni. V igri naj bi bilo več možnih scenarijev, med katerimi pa naj bi bil najbolj dodelan sistem z več turnirji v "mehurčkih", ki bi morali biti usklajeni z državnimi prvenstvi in evropskimi tekmovanji.

Po Splitu še Zadar in Cibona

Da košarkarski krogi še zdaleč niso imuni na novi koronavirus, potrjuje aktualno dogajanje na Hrvaške. Najbolj sveže informacije prihajajo iz zagrebške Cibone, kjer so se z novim koronavirusom okužili dva košarkarja in dva trenerja. Težave imajo tudi v Zadru, kjer so okužbo zaznali pri košarkarju iz mladinske selekcije, ki pa je treniral tudi s člani. Tudi v slovitem dalmatinskem klubu so celotno ekipo poslali v samoizolacijo. Že pred tem so bili prekinjeni treningi v KK Split. Po dveh tednih je novo testiranje ponudilo le negativne rezultate.

Kaj pa 2. liga ABA?

Morebitni sistem z mehurčki je tudi edina realna rešitev za izvedbo 2. lige ABA, ki služi kot kvalifikacijsko sito za jadransko elito. V tekmovanju bi kot edini slovenski klub moral nastopiti Helios Suns. V Domžalah sicer upajo na izvedbo tega scenarija, a z izjemo spletnega srečanja predstavnikov vseh klubov pred štirimi tedni, s kakšnimi bolj oprijemljivimi informacijami ne razpolagajo. Zdi se celo, da bi ob vlaganju naporov za rešitev sezone v ligi ABA vodstvo tekmovanja utegnilo "žrtvovati" drugi razred in odpovedati sezono.