Pred začetkom novega poglavja ima le eno željo

Čeprav je nova košarkarska sezona še vedno pod vprašajem, sploh v ABA ligi, se slovenski klubi vneto pripravljajo na začetek novega poglavja. Med tistimi, ki komaj čakajo začetek in vrnitev pod koše so tudi pri novomeški Krki, ki je pred začetkom nove sezone temeljito prevetrila svoje vrste. "Želim si predvsem to, da bi v prihodnji sezoni imeli kontinuiteto, ki je v prejšnji sezoni, sploh proti koncu, nismo imeli," o svojem moštvu pravi trener Krke Vladimir Anzulović.

Krka je tako kot preostale slovenske ekipe na igrišče zadnjič stopila v začetku marca. Od takrat je minilo že skoraj pol leta, zdaj pa so v Novem mestu znova zavihali rokave. V tem času se je v klubu sedemkratnih slovenskih prvakov zgodilo kar nekaj sprememb. Na položaju športnega direktorja kluba je Mira Župevca zamenjal nekdanji košarkar Jure Balažič, številne zamenjave pa so se zgodile tudi v igralskem kadru.

Rok Stipčević je ena izmed okrepitev Krke pred novo sezono. Foto: Sportida

Kot zadnji se je Krki pridružil Rok Stipčević, ki je v bogati karieri me drugim igral tudi za Rytas, Milano, Varese in Cibono Pred njim pa so pogodbe s Krko sklenili tudi Nejc Barič, Jan Kosi (oba Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Jairus Lyles (Löwen Braunschweig), Adin Vrabac (Spars Realway), Rod Camphor (Rosa Radom) in Jure Škifić (Saint-Chamond). "Z delom fantov sem zaenkrat res zadovoljen. Vse nam gre po planu. V naslednjih dneh pričakujemo, da bomo podpisali še pogodbo z enim visokim igralcem, nato pa bo najverjetneje ekipa za prihodnjo sezono kompletna," o trenutnem stanju v ekipi pravi trener Krke Vladimir Anzulović.

Težave s pripravljalnimi srečanji

"Kakšno ekipo smo sestavili, bomo videli šele na igrišču," je prepričan Anzulović. Foto: Vid Ponikvar Krka, ki je vsaj po imenih sestavila povsem konkurenčno ekipo, se tako kot večina ekip zdaj spopada tudi z nekoliko težjim finančnem položaju, ki ga je za seboj potegnila koronakriza. "Kakšno ekipo smo sestavili, bomo videli šele na igrišču. Veliko zadev je v tem času pred začetkom sezone odločil tudi naš proračun. Mislim, da se prav vsi klubi soočamo s težavami, ki jih je s sabo prinesla ta koronakriza. Mislim, da smo z omejitvami, ki nam jih določa naš proračun, sestavili odlično ekipo," je prepričan Anzulović, ki je zaradi koronavirusa ostal tudi brez dveh pripravljalnih srečanj.

"Ker vlada pandemija, skušamo biti čim bolj previdni in treniramo v skladu s priporočili pristojnih organov. Nekaj težav imamo le s pripravljalnimi tekmami, saj smo imeli dogovorjeni dve tekmi s kluboma iz Hrvaške, a je trenutna situacija povzročila, da teh tekem na žalost ne bo," je trenutno situacijo opisal 42-letni trener, ki je sicer v svoji igralski karieri nosil tudi dres Krke.

Cilje določa proračun Jure Balažič (levo) je po končani igralski karieri stopil na mesto športnega direktorja kluba, Luka Lapornik pa bo v tej sezoni kapetan novomeške ekipe. Foto: KK Krka Novo mesto

Krka je v pretekli sezoni pred prekinitvijo zaradi koronavirusa imela nemalo težav. V ligi ABA so bili Dolenjci blizu praga izpada iz lige, nekoliko bolje jim je kazalo v državnem prvenstvu, kjer pa je bila liga prekinjena še pred izločilnimi boji. Kaj Krkaši napovedujejo za letos? "Naše cilje tako kot vedno določa proračun kluba. Športniki vedno poskušamo izvleči naš maksimum in preseči tiste minimalne cilje. Želim si predvsem to, da bi v prihodnji sezoni imeli kontinuiteto, ki je v prejšnji sezoni, sploh proti koncu, nismo imeli. Zato smo letos tudi začeli z nekoliko bolj zgodnjimi treningi in pripravo na novo sezono, da to popravimo. Upamo na najboljše," z optimizmom v prihodnost zre Hrvat na klopi slovenskega prvoligaša.

Prebroditi krizno obdobje

Dolenjska ekipa bo v novi sezoni nastopala v dveh tekmovanjih. Poleg regionalne lige ABA se bodo Novomeščani merili še v državnem prvenstvu, kjer so zadnjo krono osvojili leta 2014. V 1. SKL naj bi s tekmovanjem začeli 26. septembra, ko naj bi v Novem mestu gostoval Šenčur, več nejasnosti pa je v ligi ABA, kjer se je začetek tekmovanja že zamaknil za dva tedna. Krka naj bi z nastopi v regionalni ligi začela 2. oktobra, že takoj pa jih čaka obračun z večnim tekmecem Cedevito Olimpijo.

"Treniramo in pripravljamo se na sezono, kot da se bo ta začela normalno. Mislim, da moramo vsi ravnati v skladu z miselnostjo, da se bodo tekmovanja normalno odvila. Vsi športniki, ne samo košarkarji, moramo skupaj prebroditi to krizno obdobje. Poskrbeti je treba, da šport ne ugasne, ker se bo potem verjetno skoraj nemogoče pobrati nazaj," je še prepričan Anzulović.

