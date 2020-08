Poškodba: bo Dončić lahko sploh še igral? #video

Tokrat si je zvil levi gleženj. Po tekmi je Luka dejal, da ni tako hud poškodba. Foto: Gulliver/Getty Images

Marsikateremu ljubitelju slovenske košarke je v noči na soboto zastal dih, potem ko je Luka Dončić v tretji četrtini tekme proti LA Clippers obležal na tleh. Tako kot že dvakrat v tej sezoni, si je slovenski košarkar zvil gleženj. V bolečinah in z grimasami na obrazu je moral zapustiti parket. V zadnji četrtini se je vrnil, poskusil igrati, a je kmalu spoznal, da ne bo zmogel. Tekmo so na koncu dobili LA Clippers z izidom 120:122. Kljub poškodbi je Luka v svojo statistiko vpisal še en trojni dvojček. Dosegel je 13 točk, 10 skokov in 10 asistenc.

Luka se je poskusil vrniti na parket, a je kmalu videl, da ne bo mogel igrati. Razočaranje je bilo veliko.

Luka meni, da je imel še srečo

Takoj po tekmi je Luka deloval dokaj optimistično, a podrobnosti o njegovi poškodbi, so za zdaj zavite v tančico skrivnosti. "Ni tako slabo. Če sem iskren, sem imel srečo, da je bil levi gleženj in ne desni," je uvodoma povedal eden najbolj vročih košarkarjev v ligi NBA. Dončić si je namreč v letošnji sezoni že dvakrat zvil desni gleženj in moral zaradi tega skupno počivati kar enajst tednov.

"Bolje, da sem zapustil parket"

Še enkrat več je Dončić pokazal, kako si želi zmagovati na parketu in pomagati svojim soigralcem. V zadnji četrtini, ko so mu oskrbeli gleženj, se je vrnil na parket. A kmalu je videl, da ne bo mogel pomagati svojim soigralcem in razočaran zapustil parket.

"Želel sem se vrniti. Vedel sem, da imamo še vedno možnosti za zmago in želel sem pomagati svojim soigralcem. Lahko bi tekel, vendar se nisem mogel odriniti z leve noge. Zato je bilo bolje, da grem ven in pustim, da igra nekdo drug," je razlagal 21-letni košarkar, ki bo jutri šel na magnetno resonanco. "Bomo videli, kako bo. Več bomo vedeli jutri," je še dodal.

"Upam, da zdravniška ekipa poskrbela zanj in da se bo vrnil že na naslednji tekmi." Foto: Gulliver/Getty Images

Porzingis si močno želi, da bi se Luka vrnil že na naslednji tekmi

S podobnimi besedami je Dončićevo poškodbo komentiral tudi Rick Carlisle. Tudi on je namreč povedal, da se je Luka želel vrniti na vsak način, vendar se ni mogel gibati tako, kot bi s želel. "Videli bomo, kako bo v nedeljo zjutraj."

V ekipi si ga zelo želi tudi moštveni kolega Kristaps Porzingis, s katerim se na igrišču zelo dobro dopolnjujeta. Latvijec pravi, da ga v ekipi še kako potrebujejo za prihodnje tekme. "Upam, da zdravniška ekipa poskrbela zanj in da se bo vrnil že na naslednji tekmi," je po tekmi povedal Porzingis, ki je bil s 34 doseženimi točkami tudi najuspešnejši košarkar Dallas Maevricks.

Bilo je tudi nekaj vroče krvi. Foto: Gulliver/Getty Images

Tekme v končnici lige NBA so nekaj posebnega, saj šteje vsaka tekma. Zato je na igrišču med igralci še toliko bolj napeto. Spomnimo, kako so Kristapsa Porzingisa na prvi tekmi izključil, potem ko se je Luki postavil v bran. Tokrat sta imela nekaj besednih dvobojev Luka Dončič in Montrezl Harrell. Med njima je "počilo" že v prvi četrtini, a so ju uspeli še prav čas ločiti. Uganite, kdo je spet prvi Luki kril hrbet? Niče drug kot Porzingis.