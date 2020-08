Boleč trojni dvojček za Dončića

Nočna mora za slovenskega zvezdnika: poraz in poškodba. Košarkarji Los Angeles Clippers so v tretji tekmi prvega kroga končnice še drugič premagali Dallas Mavericks (130:122). Luka Dončić je tekmo predčasno končal s trojnim dvojčkom (13 točk, 10 skokov in 10 asistenc), a tudi s poškodbo gležnja.

Slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine je prvi zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard krenil v prodor pod koš. Ko se je ob tem Luka Dončić že sprijaznil s tem, da mu ne bo uspel slediti, je nerodno stopil in si zvil levi gleženj. V bolečinah je na desni nogi odskakljal v slačilnico, kjer so mu gleženj začasno oskrbeli, tako da se je v zadnji četrtini celo vrnil na parket. Že po treh minutah nadaljevanja pa je 21-letni Ljubljančan dokončno uvidel, da je poškodba vendarle prehuda, tako da je v spremstvu znova zapustil dvorano.

Je pa z zvitim gležnjem v dodatnih minutah vseeno vknjižil dodaten skok in asistenco ter tako prišel tudi do svojega prvega trojnega dvojčka v končnici, sicer pa že 18. v sezoni in 26. v karieri. V slabih 30 minutah igre je tokrat ob slabem metu dosegel 13 točk (met iz igre 4:14, za 3 točke 1:6, prosti meti 4:10) ter zbral po deset skokov in asistenc.

LA Clippers v višji prestavi

Za moštvo iz Kalifornije sicer znova ni zaigral obrambni minister Patrick Beverey, vseeno pa so izbranci trenerja Doca Riversa tokrat veliko bolj vestno izvajali svoje naloge. Omejili so tudi napadalno igro Dončića, ki je s težavo prihajal do ugodnih položajev za met, s stalnim pritiskom in kakšnim dodatnim udarcem pa so mu preprečevali lovljenje igralnega ritma.

Tako ga je v prvi četrtini ob živce spravil Montrezl Harrell. "Kazen" za besedne iskrice pa ni bila le dosojena tehnična napaka, temveč tudi nemirna roka. Luka je namreč zgrešil kar šest od desetih prostih metov, zelo skromen pa je bil tudi njegov odstotek meta iz igre (28,6%).

Dallas je tako že v prvem polčasu zaostajal za 15 točk (68:53). Dončićev strelski manko so sicer poskušali nadomestiti Kristaps Porzingis, Tim Hardaway in Seth Curry, a uspeli le deloma. Razpoloženi Leonard in soigralci so namreč tokrat delovali veliko bolj čvrsto in odzivno. Imeli so stalno pobudo in kot po pravilu našli odgovore za izzive tekmecev iz Teksasa.

Leonard v MVP slogu

V zadnji četrtini je Dallas z dobrim nizom vnovič dokazal, da lahko kakovostno igra tudi brez Dončića. A ko je po nekaj všečnih akcijah dobrih šest minut do konca pri rezultatu 115:107 Doc Rivers vzel še zadnjo minuto odmora in povzdignil glas, je bilo upov na teksaško presenečenje konec. Odgovornost je vnovič prevzel dvakratni prvak Leonard in v svojem slogu dokončal svoje delo. Na koncu je vknjižil kar 36 točk ter dodal devet skokov in osem asistenc, ob tem pa je skupno kar sedem kalifornijskih košarkarjev preseglo dvomestno število točk.

Trener Rick Carlisle je tako že pred zadnjo minuto priznal, da bo moral priložnost za drugo zmago iskati na naslednji tekmi. Ta bo na sporedu že v nedeljo zvečer (21.30 po slovenskem času). Ključno vprašanje do takrat pa bo, v kakšnem stanju bo tedaj Dončićev gleženj, ki je bil sicer v zadnjih dveh sezonah že večkrat načet.

Denver, za katerega Vlatko Čančar znova ni igral, v zahtevnem položaju Foto: Getty Images

Boston in Toronto na pragu napredovanja

2:1 je po treh tekmah tudi rezultat v seriji Utah Jazz – Denver Nuggets, a ne za moštvo iz Kolorada, ki je redni del končalo za tretjem mestu lestvice zahodne konference, temveč za košarkarje iz Salt Lake Cityja. Slednji so petkovo tekmo dobili s kar 37 točkami prednosti (vodili so tudi za 39), za kar so zaslužni predvsem trije košarkarji, ki so presegli mejo 20 točk (Mike Conley 27, Rudy Gobert 24 in Donovan Mitchell 20).

Manj težav z upravičevanjem vloge favorita pa imata na vzhodnem delu Toronto in Boston, druga in tretja ekipa konference. Kanadsko moštvo, sicer tudi branilec naslova prvaka je s kakovostno ekipno predstavo in prispevkom Pascala Siakama (26 točk) vodilo vse od prve minute naprej ter na koncu še tretjič premagalo Brooklyn. Večji del tekme je vodil tudi Boston, čeprav je bila Philadelphia trši oreh. Vseeno, premalo trd za prvo zmago proti Kembi Walkerju in druščini.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Petek, 21. avgust: Brooklyn Nets : Toronto Raptors 92:117 (17:24, 25:33, 26:27, 24:33) /0:3/*

Johnson 23, LeVert 15, Luwawu-Cabarrot 10; Siakam 26, VanVleet 22, Ibaka 20 (13 skokov).



Utah Jazz : Denver Nuggets 124:87 /2:1/*

Coney 27, Gobert 24; Jokić 15, Murray 12



Philadelphia 76ers : Boston Celtics 94:102 /0:3/*

Embiid 30 (13 skokov), Milton17; Walker 24, Brown 21



Dallas Mavericks : Los Angeles Clippers 122:130 /1:2/*

Porzingis 34 (13 skokov), Hardaeay 22, Dončić 13 (10 skokov in 10 asistenc); Leonard 36, Shamet 18



* - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

