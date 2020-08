"Še tri zmage," je z zanj značilno kombinacijo ležernosti in samozavesti ter delnim nasmeškom dejal Luka Dončić, vesel zmage Dallasa nad LA Clippers, s katero je s soigralci poravnal izid v seriji (1:1), sam pa prišel do prvega uspeha v končnici.

Scenarij, po katerem bodo Los Angeles Clippers kot eni od treh velikih favoritov za naslov prvaka v prvem krogu končnice lige NBA z metlo odpravili Dallas Mavericks, je propadel že v drugem dejanju. Če so bili košarkarji iz Kalifornije na prvi tekmi le ranljivi, so bili v noči na četrtek več kot le to. Čeprav je Luka Dončić zaradi težav z osebnimi napakami (četrto si je prislužil v tretji četrtini, peto na začetku zadnje četrtine) igral zanj skromnih 28 minut (statistika je bila vseeno blesteča: 28 točk, osem skokov in sedem asistenc), je Dallas z ekipno predstavo razorožil favoriziranega tekmeca, ki ni vodil v nobeni fazi tekme. Na koncu je bilo 127:114.

"Če bi bil na parketu, morda …"

"Izjemen občutek je, ko prvič dosežeš zmago v končnici," je v enem od prvih odzivov dejal Luka, ki se je po sanjskem prvem polčasu spogledoval z novim trojnim dvojčkom in rekordnimi številkami, nato pa na koncu večji del tretje in predvsem zadnje četrtine presedel na klopi za rezervne igralce. "Kakšnih petnajst sekund sem bil zares frustriran. No, nato sem se povsem osredotočiti na tekmo. Podpiral sem ekipo, ki je opravila zares izjemno delo. Seveda ni prijetno obsedeti. Raje bi pomagal na igrišču. Toda, kdo ve … Morda ne bi zmagali, če bi igral ves čas," je z rameni skomignil Donke II, ki je, ko je bil na parketu, navdušil z zelo racionalno in povezovalno igro.

Slovenija lahko počaka

Pri Dallasu so tokrat navdušili košarkarji s klopi. Kar trije so namreč presegli dvomestno število točk. Ob Bobanu Marjanoviću (13), ki je postal prava maskota ekipe (Shaquille O'Neal pravi, da ga spominja na Lurcha iz kultne serije Adamsovi), še Trey Burke (16) in Seth Curry (15). Na visoki ravni pa so odigrali tudi člani prve peterke, med katerimi je Kristaps Porzingis dosegel 23 točk, Tim Hardaway pa šest manj. "Odlično. Še tri zmage. Moramo naprej. Kdor ne razmišlja tako, naj odide," odločnosti ne skriva Luka, ki tako dokazuje, da se mu še ne mudi na oddih v Slovenijo. V "mehurčku" v Orlandu želi vztrajati čim dlje.

"Ni vse v trojnih dvojčkih"

Z odzivom ekipe na peterko brez Dončića je bil zadovoljen tudi Rick Carlisle, ki je tokrat nedvomno dobil taktično-trenersko bitko. Navdušil pa ga je tudi Dončić. Tako z igro kot odnosom na klopi. "Razvija se v vodjo. Ni vse v trojnih dvojčkih. Gre tudi za to, kako veliki igralci, kakršen je on, vplivajo na soigralce in preusmerjajo promet," je po zmagi dejal Carlisle in dodal, da je prav igra, s kakršno je tokrat postregel Dallas, edini pravi recept za zmage v končnici. Drugo zaporedno bodo njegovi izbranci lovili v noči na soboto (3.00) po slovenskem času.

Foto: Getty Images

Rekord? Zanima ga le zmaga.

V zadnjih dveh sezonah smo sicer tudi že navajeni, da Američani po skorajda vsaki Dončićevi tekmi postrežejo s podatkom o kakšnem zgodovinskem mejniku. Tudi sredina tekma ni bila nobena izjema. Potem ko je z 42 točkami na prvi tekmi postal košarkar z najboljšo prvo tekmo v končnici lige NBA, pa je tokrat izstopala številka, da je kot prvi košarkar v zgodovini na prvih dveh tekmah končnice presegel 70 točk. Legendarni Kareem Abdul-Jabbar se je ustavil pri številki 69. "Vse to je lepo slišati, a na koncu je pomembno le to, da smo zmagali," je v svojem slogu odvrnil Luka in priznal, da ga je ob pogledu na statistiko zanimalo le nekaj. To je število izgubljenih žog. Na prvi tekmi jih je imel namreč kar enajst, tokrat le eno.

Rivers: Na takšen način ne bo šlo

Da Dallas ni brez možnosti, se strinja tudi trener LA Clippers Doc Rivers, ki na ta način izraža nezadovoljstvo nad predstavo svojih varovancev. "Če bomo igrali na takšen način, pač ne moremo napredovati," je bil po porazu nejevoljen 58-letni strokovnjak, ki je bil leta 2008 prvak z Bostonom. Letos ne skriva, da želi biti tudi z LA Clippers, a ve, da ob takšni podobi nimajo prav veliko možnosti. "Dallas je bil bolj napadalen in agresiven. Skoraj v vsaki akciji so nas izigrali, tako da se je napadalni igralec znašel pred nižjim našim košarkarjem. Tudi odziv po odhodu Dončića na klop je bil odličen. Zdaj pričakujem naš odziv," pravi Rivers.