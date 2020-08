Divja pot bosanske zveri s slovenskim pečatom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jusuf Nurkić v letih 2011 in 2020

Znanec iz Laškega: Jusuf Nurkić v letih 2011 in 2020 Foto: KK Zlatorog/Getty Images

Zgodba Jusufa Nurkića, ki se je ob odmrznitvi lige NBA v velikem slogu vrnil po dolgotrajni poškodbi in v noči na sredo s Portlandom na kolena spravil celo Los Angeles Lakers, bi bila lahko zlahka osnova za hollywoodski film. Če bi ga posneli, bi morali Američani tudi v Slovenijo.

Kar je bil Orlando za Milwaukee, je bil Portland za LA Lakers. Najmočnejši ekipi konferenc sta morali v prvih tekmah končnice priznati premoč kluboma, ki sta zadnja ujela vlak napredovanja. Seriji sta resda še dolgi, zato o (ne)napredovanju favoritov dvomi le malokdo. Ob Portlandovi zmagi je hitro zbledel individualni presežek LeBrona Jamesa (23 točk, 17 skokov in 16 asistenc), zato pa sta toliko bolj do izraza prišla najbolj vroči igralec v "mehurčku" Damian Lillard (34 točk) ter levjesrčni reprezentant Bosne in Hercegovine Jusuf Nurkić.

Tekmo je znova končal z dvojnim dvojčkom (16 točk in 15 skokov), zmago pa posvetil pred kratkim umrli babici Hani, za katero je bil v 68. letu starosti ob drugih zdravstvenih težavah usoden novi koronavirus. Zgodba 25-letnega centra, ki so ga ameriški mediji že pred časom označili za "bosansko zver", pa je bila nekaj posebnega že brez tega čustvenega dodatka.

Zlom, ki ga ni zlomil

Kar 213 centimetrov visoki in več kot 130 kilogramov težki center je bil vsekakor med tistimi, ki so najbolj nestrpno čakali na odmrznitev lige NBA. Tekmovanje so namreč prekinili tik pred njegovo vrnitvijo po skoraj enoletni odsotnosti. Zadnjo tekmo pred vstopom v "mehurček" v Orlandu je namreč odigral 26. marca 2019.

Tedaj se je v drugem podaljšku tekme svojega Potrlanda proti Brooklynu hudo poškodoval. Pod košem je obležal z zlomljeno nogo. Čeprav ob tem, ko so ga na nosilih odnesli iz dvorane, njegov obraz ni mogel skriti hudih bolečin, pa je sam pri sebi vedel, da se bo vrnil.

Navsezadnje ni novinec v svetu poškodb. V preteklosti je imel že dvakrat natrgane kolenske vezi. A še bolj kot spopadanje z zdravstvenimi težavami je Nurkića učvrstilo premagovanje drugačnih preprek.

"Gospod, imate morda sina?"

Nurkića je pred dvanajstimi leti "odkril" znani košarkarski zastopnik Enes Trnovčević. Ta je sicer pred tem v Slovenijo že pripeljal Mirzo Begića, Alena Omića in Emirja Preldžića, ki so se nato kalili pod Alpami ter se prebili vse do evroligaške in reprezentančne ravni. Nurkić je presegel vse, še bolj unikaten pa je njegov začetek.

Foto: Getty Images

Omenjeni Trnovčević je namreč naletel na novico o incidentu pri Tuzli v BiH, v katerega je bil vključen policist Hariz Nurkić. Ta naj bi ukrotil kar 14 ljudi. Ko je Trnovčeviću prišlo na uho, da omenjeni varuh reda in miru v višino meri več kot 210 centimetrov, je stopil v stik z njim. Z enim samim vprašanjem. Zanimalo ga je, ali ima sina. Imel ga je, a tedaj 14-letni Jusuf ni imel pravega stika s košarko. Bolj ga je vleklo na nogometne zelenice. Trnovčević je bil v pogovoru z družino Nurkić dovolj vztrajen, znova pa je uveljavil dobro znano bosansko-slovensko pot. Mladega Jusufa, v katerem je videl bodočega igralca v ligi NBA, je namreč pripeljal v Laško in ga prepustil v roke trenerjem Zlatoroga. Tam se je učil košarkarske abecede.

Kmalu je postalo jasno, da višina in fizična moč nista vse, kar premore mladi prišlek iz BiH. Ob tem je zanimivo, da so mu v mlajših starostnih kategorijah družbo delali tudi poznejši slovenski reprezentanti Alen Omić, Žiga Dimec, Aleksej Nikolić … Nurkić je po drugi strani vztrajal, da bo igral za reprezentanco svoje domovine. Še danes rad poudari svoje korenine. Tako je na primer po zadnji zmagi pred kamere stopil v majici z napisom Bosna in Hercegovina.

Nikola Jokić ga je "pregnal" iz Denverja. Zdaj sta tekmeca. Foto: Getty Images

Iz Cedevite v ligo NBA

Zlatorog iz Laškega na članski ravni vseeno ni v celoti žel sadov dela z njim. Zapletlo se je leta 2012, ko je savinjski klub Nurkiću dovolil, da se v dresu ljubljanske Olimpije udeleži mladinskega evroligaškega turnirja v Beogradu. Od tam se ni več vrnil v Tri lilije, zato se je posledično znašel v sporu z vodstvom Zlatoroga. Pri tem so trdili, da imajo z njim sklenjeno pogodbo, košarkar pa naj bi bil nezadovoljen s trenersko obravnavo.

Saga se je po več tednih vendarle končala z dogovorom, po katerem je Jusuf prestopil k zagrebški Cedeviti. Ta ga je posodila Zadru, vseeno pa je ključni preboj dosegel prav v hrvaški prestolnici. Leta 2014 se je nato prijavil na nabor lige NBA, kjer ga je kot št. 16 v prvem krogu izbral Chicago in po kupčiji pravice zanj predal Denverju.

Grda poškodba iz marca 2019 Foto: Reuters

V dresu moštva iz Kolorada je tudi dočakal ognjeni krst v ligi NBA in se v nepolnih treh sezonah preoblikoval v fizično močnega, a vseeno gibljivega centra. Prepričan o tem, da bi lahko igral še več, če v Denverju ne bi bilo Nikole Jokića, je leta 2017 zahteval menjavo. In jo dočakal. Pot ga je vodila v Portland, kjer je takoj opozoril nase. Tudi v pretekli sezoni je navduševal s povprečjem 15,6 točke in 10,4 skoka na tekmo.

Košarko svojega življenja pa "zver iz Bosne" kaže v Orlandu. Njegovo povprečje v "mehurčku" znaša 17,6 točke, 10,3 skoka, štiri asistence in dve blokadi na tekmo. Če sklepamo po zadnji tekmi proti LA Lakers, pa še zdaleč ni rekel zadnje besede …