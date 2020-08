Zaradi Dončića ob službo, a Divac se ne da

Prihodnje leto bo minilo 70 let, odkar so bili Sacramento Kings, tedaj še kot Rochester Royals, prvič in zadnjič prvaki lige NBA. A navijače kalifornijskega moštva bolj boli podatek, da se njihovi ljubljenci iz mehurčka v Orlandu vračajo kot dvanajsto moštvo zahodne konference. Z drugimi besedami, že štirinajsto sezono zapored so Kralji vknjižili negativni izkupiček (manj kot 50 odstotkov zmag) in tako ostali brez končnice.

Prva žrtev novega neuspeha je bil športni direktor Vlade Divac, ki je v pisarno kluba, v katerem je pred tem tudi igral, vstopil leta 2005. A bolj kot sam izkupiček je lastnik kluba Vivek Ranadive v petkovem telefonskem pogovoru Srbu očital konkretne napake, na podlagi katerih se je nazadnje odločil za zamenjavo. Po tej bo rokave zavihal Joe Dumars, ob Divcu pa se poslavlja še njegova desna roka Predrag Stojaković.

Med očitki na Divčev račun so dvomljivo zaupanje v glavnega trenerja (Luke Walton), ukrepanje ob izteku pogodbe krilnega centra Harryja Gilesa in seveda največji kadrovski spodrsljaj – NBA Draft 2018. Spomnimo, takrat je Sacramento izbiral kot drugi. Potem ko je Phoenix izbral Deandrea Aytona, je Divac s prstom pokazal na Marvina Bagleyja. S tem je Dallasu, ki se je predhodno dogovoril z Atlanto, omogočil, da se v Teksas preseli Luka Dončić.

Luka Dončić je zasenčil Marvina Bagleyja. Foto: Getty Images

Divac: Še vedno verjamem ...

Divčeva odločitev preseneča predvsem zaradi dejstva, da kot Srb odlično pozna evropske razmere in, za razliko od številnih Američanov, ne bi smel imeti podcenjujočega odnosa do najkoristnejšega košarkarja evrolige in člana prve peterke EuroBasketa. Sam je stalno vztrajal pri oceni, da je Sacramento za svoj igralski sistem bolj potreboval krilnega centra z zavidljivo višino in gibljivostjo.

"Res je, to je bil glavni očitek," priznava Divac, ki pa vendarle še ni pripravljen dvigniti roke in priznati: "Prav imate, zmotil sem se." Nasprotno, trdi, da bo najboljši sodnik čas. "Takratna odločitev je bila moja. Še vedno verjamem, da ima Marvin velik potencial. A potrebuje več časa, da to dokaže. Vsem bo dokazal, da se motijo. Toda v tej ligi moram oprijemljive rezultate pokazati takoj. Ljudje nimajo potrpljenja," je v pogovoru za The Sacramento Bee dejal 52-letni Srb.