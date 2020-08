Lillard najbolj navdušil, Dončić v prvi postavi

Lillard je začel s 30 točkami in 16 podajami proti Bostonu v začetku avgusta, obenem pa začel niz vsaj treh tekem, na katerih je dosegel po vsaj 30 točk in deset podaj.

Poseben dosežek mu je uspel 6. avgusta, ko je proti Denverju dosegel 45 točk in obenem postal prvi igralec v zgodovini NBA s toliko točkami in obenem desetimi podajami in desetimi trojkami na eni tekmi. A rekordov še ni bilo konec: 11. avgusta je namreč Dallasu nasul kar 61 točk. Takrat je tretjič v sezoni presegel mejo 60 točk in po tem statističnem elementu stopil ob bok Wiltu Chamberlainu, do letos edinemu igralcu v NBA s trikrat preseženimi 60 točkami v sezoni.

Za najboljšega trenerja tekem v mehurčku so v ligi izbrali stratega Phoenixa Montyja Williamsa, ki ni izgubil niti ene od osmih tekem, res pa je, da se njegovi ekipi ni uspelo uvrstiti v končnico.

Lillard je seveda tudi član prve peterke "mehurčkastih" tekem, poleg njega pa so v postavi še Devin Booker (Phoenix), T.J. Warren (Inidiana), Luka Dončić (Dallas) in James Harden (Houston).

