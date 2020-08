MVP zadnjega dela s soigralci kot zadnji v končnico

Sobota je prinesla še zadnjo odločitev o potnikih v konferenčni četrtfinale v mehurčku v Orlandu. Med seboj sta obračunala Portland in Memphis. Prvi je bil v boljšem položaju in ga je v končnico odpeljala že zmaga na drugi tekmi, grizliji pa bi napredovali le v primeru dveh zmag na dveh tekmah.

Vse je bilo odločeno že po sobotnem obračunu, na katerem je s 126:122 slavil Portland. Najbolj razpoložen je bil z 31 točkami in desetimi asistencami najkoristnejši igralec (MVP) zadnjega dela rednega dela sezone, odigranega v Orlandu, Damian Lillard. C. J. McCollum jih je k zmagi dodal 29, Jusuf Nurkić pa je 22 točkam dodal kar 21 skokov. Na drugi strani je s 35 točkami blestel Ja Morant, Jonas Valanciunas pa je končal z 22 točkami in 17 skoki.

Portland v prvem krogu končnice čaka izjemno težka naloga, nasproti jim bo stalo najboljše moštvo zahodne konference LA Lakers.

V ponedeljek gre zares

Končnica se začenja v ponedeljek zvečer. V njej bodo igrali tudi klubi treb Slovencev. Miami Heat Gorana Dragića se bo meril z Indiana Pacers, Dallas Mavericks Luke Dončića z LA Clippers, Denver Nuggets, katerega član je Vlatko Čančar, pa čaka Utah Jazz.

Liga NBA, 15. avgust: Kvalifikacije za končnico: Memphis Grizzlies : Portland Trail Blazers 122:126 /0:2/

Morant 35, Valanciunas 22, 17 sk.; Lillard 31, McCollum 29, Nurkić 22, 21 sk.

// - izid v zmagah, napredovala je ekipa z dvema zmagama

Pelikani odpustili trenerja Gentryja

New Orleans Pelicans pa so sezono končali na 13. mestu zahodne konference in že išče novega trenerja. Predčasno so končali sodelovanje z Alvinom Gentryjem. Ta je moštvo prevzel leta 2015 in ga predlani popeljal do polfinala zahodne konference. V tej sezoni so v New Orleansu računali na močan vpliv novinca Ziona Williamsona, ki pa si je poškodoval koleno in je moral izpustiti kar 44 tekem, poroča STA.

Pari prvega kroga končnice: LA Lakers - Portland Trail Blazers/Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder - Houston Rockets Denver Nuggets (Vlatko Čančar) - Utah Jazz LA Clippers - Dallas Mavericks (Luka Dončić) Milwaukee Bucks - Orlando Magic Miami Heat (Goran Dragić) - Indiana Pacers Boston Celtics - Philadelphia 76ers Toronto Raptors - Brooklyn Nets

