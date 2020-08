Dragić s strani spremljal poraz s tekmecem, ki jih čaka v končnici

Košarkaji Miami Heat so na zadnji tekmi rednega dela z 92:109 izgubili z Indiana Pacers, s katerim bodo igrali tudi v konferenčnem četrtfinalu. Vročica je igrala oslabljena, brez Gorana Dragića, Bama Adebayoja in Jimmyja Buttlerja, ki jih pestijo poškodbe in jim je večer počitka prišel prav. Končnica, v kateri bodo igrali klubi treh Slovencev, se začenja v ponedeljek.

Trener Miami Heat Erik Spoelstra je pred zadnjo tekmo Miami Heat, pred katero je bilo jasno, da se bo Vročica v končnici pomerila z Indiano, spočil trojico Goran Dragić, Bam Adebayo, Jimmy Buttler. Njegovi varovanci so na koncu z Indiano izgubili z 92:109. Pri poražencih je bil s 23 točkami najbolj razpoložen Kevin Nunn, pri zmagovalcih jih je toliko dosegel Doug McDermott.

V končnici bomo videli tudi Denver Nuggets, katerega član je Vlatko Čančar. Denverju je za konec rednega dela nasproti stal branilec naslova Toronto, ki je slavil s 117:109. Slovenca ob porazu ni bilo v postavi. Njegovo moštvo se bo za napredovanje v konferenčni polfinale merilo z Utah Jazz.

Nasprotnik Dallas Mavericks Luke Dončića v konferenčnem četrtfinalu LA Clippers je po podaljšku strl Oklahomo s 107:103.



Visok poraz so doživeli James Harden in druščina Houstona, ki so s 96:134 priznali premoč Philadelphia 76ers. Harden je ob porazu dosegel 27 točk in deset asistenc, pri zmagovalcih je osem košarkarjev obračun končalo z dvomestnim številom točk. Največ, 18, jih je dosegel Harris.

Zadnji odgovor v dodatnih kvalifikacijah

Končnica se bo začela v ponedeljek zvečer po slovenskem času. Še prej pa se bosta za zadnje mesto v njej v dodatnih kvalifikacijah udarila Memphis in Portland. Če bo zvečer slavil Portland, bo prav on v prvem krogu igral proti prvim nosilcem zahoda Los Angeles Lakers. V primeru zmage Memphisa, bo druga, odločilna tekma v nedeljo.

Liga NBA, 14. avgust: Toronto Raptors : Denver Nuggets 117:109

Johnson 23, Watson 22; Dozier 20, Morris 16

(Vlatka Čančarja ni bilo v postavi Denverja.).



Indiana Pacers : Miami Heat 109:92

McDermott 23, Brogdon 16; Nunn 23, Hill 21

(Goran Dragić/Miami, ki se ubada s poškodbo, je dobil prost večer) Los Angeles Clippers : Oklahoma City Thunder 107:103*

Mann 25, 14 sk., Coffey 21; Diallo 27, 11 sk., Schroder 17. Houston Rockets : Philadelphia 76ers 96:134

Harden 27, 10 asist., Green 17.; Harris 18, Burks 16



*podaljšek

Lestvica:

