Dončić zablestel in obsedel

Košarkarji Dallas Mavericks so zadnji obračun rednega dela lige NBA odigrali brez pravega tekmovalnega naboja, saj ni vplival na njihovo uvrstitev na lestvici. Luka Dončić je igral le 13 minut, v tem času pa dosegel kar 18 točk. Zato pa so zavzeto igrali košarkarji Phoenix Suns, ki so v balončku v Orlandu dobili vseh osem tekem. V dodatne kvalifikacije za končnico jih popelje poraz Portlanda.

Liga NBA, 11. avgust

Že nekaj časa je jasno, da bodo Dallas Mavericks redni del končali na sedmem mestu in da se bodo v prvem krogu končnice pomerili proti neugodnim LA Clippers, zato jim dvoboj s Phoenix Suns ni predstavljal pravega izziva.

Prav nasprotno pa so se tekme lotili košarkarji iz Arizone, ki v mehurčku v Orlandu igrajo izvrstno. Po zmagi proti Dallasu (128:102) so vknjižili še osmo zmago v osmih tekmah, a to še ne pomeni, da bodo videli končnico.

V koliko bo Portland izgubil dvoboj z Brooklyn Nets, potem si lahko obetajo dodatne kvalifikacije z Memphis Grizzlies, sicer se bo sezona za Sonca končala.

Pri poraženemu moštvu, v katerem ni bilo Latvijca Kristapsa Porzingisa, je Luka Dončić igral le 13 minut, saj ga je glavni trener Rick Carlisle na parket poslal le toliko, da se je razgibal. Kljub majhni minutaži je prišel do kar 18 točk in petih skokov, a tokrat ni vknjižil nobene asistence. Tako kot slovenski košarkar je 18 točk prispeval tudi velikan Boban Marjanović, ki je pobral še 20 odbitih žog. V taboru Phoenixa je bil najboljši posameznik Devin Booker s 27 točkami.

Liga NBA, 12. avgust LA Lakers : Sacramento Kings 122:136

Waiters 19, James 17; Hield 28, Bogdanović 27, 9 asis. Memphis Grizzlies : Milwaukee Bucks 119:106

Brooks 31, Valančiunas 26, 19 sk., 12 asis.; Lopez 19 Phoenix Suns : Dallas Mavericks 128:102

Booker 27, Johnson 15; Dončić 18 točk (met iz igre 5/9, prosti meti 7/7), 5 sk., izg. in ikr. žoga žoga v 13 min., Marjanović 18, 20 sk. Utah Jazz – San Antonio Spurs Brookyln Nets – Portland Trailblazers Orlando Magic – New Orleans Hornets

