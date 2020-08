Na delu bo Dragić

Liga NBA, 11. avgust

Iz tabora Indiana Pacers so medtem sporočili, da so podaljšali pogodbo s trenerjem Natom McMillanom. Prav Indiana pa bo, kot kaže, tekmec Miami Heat v prvem krogu končnice lige NBA. "Vesel sem, da so mi dali novo priložnost in komaj čakam naslednje izzive kot trener ekipe Pacers," je dejal McMillan.

Liga NBA, 12. avgust Houston Rockets – Indiana Pacers Philadelphia 76ers – Toronto Raptors Oklahoma City – Miami Heat (Goran Dragić) Denver Nuggets – LA Clippers

Lestvica: