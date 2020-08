Dončić ni pokvaril nore Lillardove zabave

Ni bil eden od tistih večerov, v katerem bi se Luka Dončić pojavil v vsaki akciji. Ni bila tekma, na kateri bi bil mladi ljubljanski zvezdnik – povsod. A vseeno, če košarkar tudi takšno predstavo, v kateri za nameček ni imel natančno naravnanih merilnih strelskih naprav in v končnici ni mož odločitve, zaključi z nadvse spodobno statistiko, je to zgolj nov dokaz o njegovi izjemnosti. Ob nekaj standardnih trikih iz svojega bogatega napadalnega repertoarja, v katerega spadata tudi met za tri točke po koraku nazaj in polaganje po obratu v prodoru, je slovenski reprezentant tokrat obračun s Portlandom po slabih 35 minutah na parketu zaključil s 25 točkami (met za 3 točke 2:8, meta za 2 točki 6:11, prosti meti 7:9) in 10 asistencami. Za novega trojnega dvojčka pa sta mu zmanjkala dva skoka.

Za razliko od mnogih predhodnih tekem je imel Luka, ki se je vrnil po tekmi počitka (proti Utah Jazz), tokrat na voljo tudi razpoložen spremljevalni orkester. Vroč je bil predvsem njegov latvijski napadalni partner Kristaps Porzingis, ki je do odhoda na klop ob šesti osebni napaki dosegel kar 36 točk, pri čemer je v prvi vrsti navdušil z meti za tri točke (7:9).Razigran pa je bil tudi Tim Hardaway ml. (24 točk), ki pa je ob zvoku sirene zgrešil met za tri točke, ki bi Dallasu lahko prinesel podaljšek. Končalo se je z zasluženo zmago moštva iz Oregona.

Gospod plus 60

A čeprav slovenski ljubitelj košarke po pogledu na končni rezultat (134:131) večinoma najprej preveri Dallasovo statistiko, se je tokrat zgodba večera odvijala drugje. V ekipi Portlanda, ki se krčevito bori za preboj v končnico. Pri tem pa ima tudi zelo izrazitega in nadvse učinkovitega protagonista. To je 30-letni branilec s priponko "all-star" igralca Damian Lillard, ki je postregel z noro predstavo, v kateri je Dallasovi obrambi natresel kar 61 točk (met iz igre 17:31, prosti meti 18:18).

Lillard, ki je tokrat vknjižil še pet asistenc in osem skokov ter je oporo našel v izkušenemu Carmelu Anthonyju in v ključnih trenutkih še nekdanjem članu Zlatoroga iz Laškega Jusufu Nurkiću, sicer še zdaleč ni tujec v klubu +60. To mejo je prekoračil že tretjič v karieri, enajstič pa je presegel mejo 50 točk, s čimer je na večni lestvici ujel Allena Iversona (prvi je nedosegljivi Wilt Chamberlain – 118 tekem s +50 točkami).

Izjemen pa je tudi njegov pogled na zadnje predstave – v ponedeljek je Lillard, ki dres Portlanda nosi vse od vstopa v ligo NBA leta 2012, proti Philadelphii dosegel 51 točk, pred tem "le" 22 proti LA Clippers, a zato kar 45 proti Denverju in 30 proti Bostonu.

MVP "mehurčka" v Orlandu



Na dan Dallasove ter Portlandove predzadnje tekme v rednem delu lige NBA je vodstvo tekmovanja naznanilo, da bodo poleg tradicionalnih sezonskih nagrad za najboljše posameznike, kjer bodo sicer izjemoma upoštevane le predstave do polovice marca, letos podeljena tudi priznanja za najboljše v nadaljevanju sezone, torej na tekmah v "mehurčku" v Orlandu (med 30. 7. in 14. 8). V soboto bodo razglasili najkoristnejšega košarkarja tega dela, obenem pa člane najboljših dveh peterk. Ameriški mediji so enotni, da sta med osrednjimi kandidati za to novo nagrado Lillard in Dončić, poleg njiju pa še Devin Booker (Phoenix), James Harden (Houston), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in T. J. Warren (Indiana).

Še vroči Phoenix in …

Že na drugi zaporedni tekmi je bilo sicer mogoče čutiti, da košarkarjem Dallasa misli vse bolj bežijo proti nastopu v končnici in LA Clippers. To bo prva preizkušnja v tovrstni tekmovalni fazi za Dončića in prva za Dallas bo nekajletni suši (od 2016). Ob tem je zanimiv podatek, da je letos minilo okroglih 30 let od trenutka, ko so Dallas Mavericks nazadnje igrali v končnici brez legendarnega Nemca Dirka Nowitzkega. Še pred tem čaka moštvo iz Teksasa zadnja tekma rednega dela. V noči na četrtek bo tekmec Phoenix, ki je kot presenetljivo najbolj vroča ekipa lige nanizal že kar sedem zaporednih zmag.

