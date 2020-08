Zmaji kot dijaki, ki ne vedo, kdaj jih čaka matura

Brez treh košarkarjev, ki še ne morejo v Slovenijo, in brez jasne predstave o tem, kakšna bo videti koronasezona 2020/21. A pri Cedeviti Olimpiji so se po negativnih rezultatih testiranja na novi koronavirus lotili skupnih priprav.

Sudanski center Mangok Mathiang do nadaljnjega ostaja v Avstraliji, kjer so ob rasti števila okuženih močno zaostrili ukrepe za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Američan Rion Brown prav tako še ni pripotoval v Evropo, mladi Egor Sytnikov pa še ne more iz Rusije. Vsi preostali košarkarji Cedevite Olimpije pa so se že pred dnevi zglasili na (novem) delovnem mestu, opravili dva testa na koronavirus, po zeleni luči pa s trenerjem Jurico Golemcem vstopajo v novo pripravljalno obdobje.

Hrvaškemu strokovnjaku s slovenskim potnim listom tako ob prvem zboru v Stožicah družbo delajo še reprezentančni okrepitvi iz Primorske Alen Hodžić in Žiga Dimec, hrvaški veteran Roko Leni Ukić, obetavni mladenič Dan Duščak, ki se je kalil pri Realu, ameriški dirigent Kendrick Perry, mladi Rok Radović, v vlogi staroselcev pa priprave pričakujejo ameriški krilni center Mikael Hopkins, Srb s slovenskim potnim listom Ivan Marinković ter zlati reprezentančni tandem Jaka Blažič – Edo Murić.

Sani Bečirović je zadovoljen s kadrovanjem. Foto: Sportida

Ob manjkajoči trojici gre za zaokrožen igralski kader za novo sezono. Nastal naj bi s seznama kar 200 kandidatov ter 40 v ožji konkurenci. V tej je bil tudi Zoran Dragić, ki pa je sledil želji po evroligaškem izzivu. Del želja je bil finančno nedostopen. "V danih okoliščinah in ob proračunu, ki je zaradi razmer v gospodarstvu precej nižji kot lani, smo sestavili ekipo, za katero verjamemo, da je kakovostna in konkurenčna," ob začetku priprav poudarja športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović, medtem ko pa jasnega podatka o višini proračuna še ni mogel deliti z javnostjo.

"Lani smo morali v enem mesecu razstaviti in na novo sestaviti ekipo. Letos je delo vendarle nekoliko lažje, saj smo imeli na voljo občutno več časa. Toda zaradi koronavirusa je bilo veliko nejasnosti," o sestavi igralskega kadra, pri katerem je bilo osnovno vodilo, da lahko košarkar igra na dveh položajih, pripoveduje Bečirović in dodaja, da se cene na trgu zaradi koronavirusa niso bistveno spremenile. "Kakovostnih košarkarjev je malo. Le-ti so tarča največjih klubov. Mi smo se po drugi strani hitro odzvali ter se lotili pogovorov," dodaja.

Jurica Golemac še ne ve, kakšna jadranska in evropska sezona ga čaka. Foto: Vid Ponikvar

A če so lahko v Ljubljani zadovoljni s pravočasno sestavo igralske piramide, ob tem pa bodo v kratkem plačali vse obveznosti iz pretekle sezone, pa je precej večjo negotovost mogoče čutiti ob vprašanju o začetku novega tekmovalnega obdobja. Datumi so sicer znani (17. 9. superpokal, 30. 9. EuroCup in 2. 10. liga ABA), toda ob trenutni epidemiološki sliki dokaj vprašljivi. "Trudili se bomo, da ekipo pripravimo na sezono in ob tem ostanemo zdravi. Hkrati pa spremljamo dogajanje," pravi direktor kluba Davor Užbinac.

Novih uradnih podatkov iz lige ABA sicer ni, vseeno pa predstavniki klubov svojih glav ne tiščijo v pesek. "Naše stališče je, da želimo začeti tekmovati. Na kakšen način? Tega ne vemo. Na mizi je, tudi po naši zaslugi, več predlogov. Eden od teh so turnirji v varnih okoljih. Druga ideja je igranje tekem klubov iz držav, kjer so razmere podobne, državna zakonodaja pa to dovoljuje. V nadaljevanju bi čakali na boljše razmere. Na kratko, vsi iščemo rešitev, a nihče ne ve, kakšna bo slika prvega oktobra," poudarja direktor ljubljanskega kluba.