Koronavirus tudi v Dragićevem klubu

Zadnji evropski klubski prvak, moskovski CSKA, se je v pripravljalno obdobje podal brez prvega trenerja. Grški strokovnjak Dimitris Itoudis, sicer tudi prvi favorit za novega selektorja slovenske reprezentance, je bil namreč pozitiven ob nedavnem testu na Covid-19, tako da bo v času samoizolacije ostal v Grčiji.

O pozitivnem primeru poročajo tudi iz Olympiacosa, kjer je bil pozitiven Kostas Papanikolaou. Tudi v njegovem primeru gre za asimptomatsko okužbo, zato v izolaciji ostaja doma.

Protokol ob okužbi so sprožili tudi pri španskem prvaku, Baskonii, kjer kariero nadaljuje slovenski reprezentant Zoran Dragić. Okužen je bil neimenovani član štaba.

Še slabši pa so podatki iz Fuenlabrade, kjer si klubski kruh služi Žiga Samar. Tam so ob testiranju vseh igralcev, trenerjev in zaposlenih v klubu potrdili kar pet pozitivnih primerov. "Vsi primeri so asimptomatski. Vsi so v izolaciji," sporočajo iz kluba.