Vlade Divac ni več direktor Sacramento Kingg

Danes 52-letni Divac je v NBA igral med letoma 1989 in 2005, nosil je drese ekip Sacramento, LA Lakers in Charlotte Hornets, medtem ko je bil 57-letni Dumars dvakrat prvak lige z Detroitom, za katerega je igral med letoma 1985 in 1999.

Dumars, ki je bil junija 2019 imenovan na mesto posebnega svetovalca Sacramenta, bo do imenovanja novega izvršnega direktorja zasedel tudi mesto izvršnega podpredsednika kluba.

Sacramento je sezono končal z razmerjem zmag in porazov 31:41, v mehurčku v Orlandu je dobil le tri od osmih tekem in se mu že 14 sezono zapored ni uspelo uvrstiti v končnico.

Najboljša pot

"To je bila težka odločitev, ampak verjamemo, da je to najboljša pot, ko gradimo zmagovalno ekipo, ki si jo naši navijači zaslužijo," je dejal lastnik kluba Vivek Ranadive.

Divac je vodenje košarkarskih operacij pri Sacramentu prevzel marca 2015, vendar ekipa pod njegovih vodstvom ni dosegla odmevnejšega končnega rezultata. Številni košarkarski poznavalci pa mu tudi pripisujejo napako, ko na naboru leta 2018 ni izbral Luke Dončića, in je namesto tega z drugim izborom pripeljal Marvina Bagleya III.

"V čast in zadovoljstvo mi je bilo delati kot izvršni direktor Kingsov. Sacramento in Kingsi bodo v mojem srcu vedno imeli posebno mesto, ekipi pa v prihodnosti želim vse najboljše," je ob odstopu dejal Divac.

