Po divji tekmi sporočilo za Dončića: Dallas je ekipa

Košarkarji Dallas Mavericks so z zavidanja vredno ekipno predstavo v drugi tekmi prvega kroga končnice lige NBA ugnali Los Angeles Clippers (127:114) in izenačili rezultat v seriji (1:1). Luka Dončić je znova navduševal (28 točk, 8 skokov, 7 asistenc), a je zaradi težav z osebnimi napakami večji del drugega polčasa presedel na klopi.

Učinek Luke Dončića ob zmagi Dallas (vs. LA Clippers 127:112): 28 točk (met iz igre 8:17, za 3 točke 4:7, prosti meti 8:12), 8 skokov, 7 asistenc v 28 minutah

"Ne bi smel izgubiti 11 žog, to pomeni 11 napadov manj za ekipo, zato bom moral biti na drugi tekmi boljši," je po porazu na prvi tekmi, na kateri je sicer prispeval kar 42, z glavo zmajeval Luka Dončić. Na drugi tekmi je bila v tem elementu njegova statistika vsekakor bolj zgledna (ena izgubljena žoga). A tokrat si je odlične nastavke za rekordno predstavo podrl z osebnimi napakami. Četrto je prejel na začetku tretje, peto pa na začetku zadnje četrtine. A ko je večji del zadnje četrtine (pre)sedel na klopi, se je lahko navduševal nad izjemno ekipno predstavo svojih soigralcev. Le-ti v nobenem trenutku tekmecu niso dovolili preiti v vodstvo in soigralcu na klop sporočili tisto, kar si je najbolj želel: Dallas je ekipa.

Dallas je torej vodil od prve do zadnje minute in se na koncu zasluženo veselil zmage, čeprav je Luka kar 22 od končnih 28 točk dosegel v prvem polčasu. A uspešno so ga dopolnili Kristaps Porzingis (23), Tim Hardaway (17) in soigralci. Tako tudi dvojni dvojček, pod katerega se je podpisal Kawhi Leonard (35 točk in 10 skokov) ni imel pravega učinka. Vsekakor pa bo favorizirano moštvo LA Clippers, pri katerem tokrat ni igral Patrick Beverley, svojo priložnost iskalo v tretji tekmi. ta bo na sporedu v noči na soboto.

Kakšna je njegova tekmovalna miselnost je slovenski zvezdnik tokrat pokazal že v prvih minutah, ki jih je Dallas zaznamoval s sanjskim odprtjem in delnim rezultatom 15:2. Luka je ob tem dosegel kar osem točk, predvsem pa je takoj začel na atraktiven način v igro vključevati soigralce. Po 15. minutah igre je sedma ekipa zahodne konference vodila že s petnajstimi točkami naskoka (40:25), prav toliko točk pa je dotlej prispeval Dončić. Ob odhodu na osrednji odmor so bili njegove številke že takšne (22 točk, 7 asistenc, 6 skokov), da se jih marsikateri tekmec ne bi branil niti ob koncu tekme, a je ob tem dobil tudi sporočilo tekmecev o tem, da predaje ne bo (61:56).

Brez Dončića? Zakaj pa ne?!

V tretji četrtini si je Dončić hitro prislužil četrto osebno napako, zato je Dallas zajeten del te faze tekme odigral brez njega in pokazal tisto, kar je manjkalo na prvi tekmi končnice – raznovrstnost in ekipni pristop. Zvezdnik LA Clippers Paul George je resda prav takrat prekinili popoln strelski post ter dosegel 9 točk, blestel je tudi Kawhi Leonard, toda svoja orožja je imel tudi Rick Carlisle. To so bili predvsem Kristaps Porzingis, Trey Burke in Seth Curry. Čeprav se je kalifornijsko moštvo nekajkrat nevarno približalo, pa se je prednost Dallasa vseeno povzpela na dvomestno točkovno raven (96:83).

Da bodo morali Teksačani v tem slogu nadaljevati tudi v zadnji četrtini, je postalo jasno po slabe pol minute igre, ko je Luka prejel že peto osebno napako. "Žal mi je, da sem ekipo pustil na cedilu. Storil sem nekaj nepotrebnih napak. A fantje so pokazali, da znajo igrati. Ponosen sem nanje," se je po tekmi smejalo Dončiću, ki je lahko spremljal, kako je poleg njega še kar peterici (Porzings 23, Hardaway 17, Burke 16, Curry 15 in Marjanović 13) soigralcev uspelo preseči dvomestno število točk. Sam se je v igro vrnil dobre štiri minute pred koncem. Toliko, da je postavil piko na i in po zmagi dejal: "Ne odpišite nas. Nismo še rekli zadnje besede."

Pred tekmo pa …



Z namenom izpostaviti, da kljub bremenu prvega nastopa v končnici LD 77 ostaja sproščen, so pri Dallasu pred drugim dejanjem objavili video z enega od zadnjih treningov. V glavni vlogi pa sta bila prav Luka in njegov srbski soigralec Boban Marjanović. Po treningu je prvi zapel srbsko popevko Slobodana Vasića – Anoninma. Mnogi so sproščen posnetek komentirali z opazko, naj se raje drži košarke.

Toronto in Boston do 2:0

Goran Dragić, junak prve zmage Miamija proti Indiani, bo znova aktiven že danes (19.00). Tretji Slovenec v "mehurčku" v Orlandu Vlatko Čančar pa znova ni bil v postavi Denverja. Ta je tokrat klonil proti Utah Jazz, pri katerem je bil znova "vroč" Donovan Mitchell (30 točk, 8 asistenc). V tem paru je torej rezultat izenačen na 1:1. Zato pa je do druge zmage prišel Boston, ki je proti Philadelphii vodil vse od začetka druge četrtine in na krilih Jaysona Tatuma (33) tekmo konča s kar +27. Z 2:0 je v seriji povedel tudi zadnji prvak – Toronto. Tokrat je Brooklyn ugnal s 104:99. S 24 točkami sta bila najboljša Fred VanVleet in rezervist Norman Powell, pri poražencih pa je bil z 21 točkami najučinkovitejši Garrett Temple.

V NBA znova brez okužb Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je pred četrtkovimi tekmami sporočilo, da v Orlandu, kjer ekipe dokončujejo sezono, že peti teden zapovrstjo ni bil nihče od igralcev pozitiven na novi koronavirus. Testirali so 341 igralcev. The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/JnEDp6SmtR — NBA (@NBA) August 19, 2020

Liga NBA, končnica, 1. krog: Toronto Raptors : Brooklyn Nets 104:99 /2:0/*

Powell 24, VanVleet 24, 10 as., Lowry 21, Siakam 19; Temple 21, Luwawu-Cabarrot 17



Denver Nuggets : Utah Jazz 105:124 /1:1/*

Porter in Jokić 28; Mitchell 30, Clarkon 26



Boston Celtics : Philadelphia 76ers 128:101 /2:0/*

Tatum 33, Walker 22; Embiid 34, Richardson 18



Los Angeles Clippers : Dallas Mavericks 114:127 /1:1/*

Leonard 35, George 1 in 10 skokov; Dončić 28, Portingis 23 * - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.