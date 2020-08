Desetletje brenčanja po panju jim je prineslo nekaj, o čemer lahko številni le sanjajo

Slovenski košarkarski prostor velja za valilnico talentov. Med tovrstne lahko zagotovo uvrstimo tudi mlado ekipo iz Novega mesta Troti, ki bo letos upihnila že deseto svečko delovanja. V tem obdobju pa so Troti naredili ne samo korak, temveč tudi skok naprej in vedno znova dokazujejo, da je košarka, kot pravijo oni, res več kot le golo tekmovanje. Mladi slovenski klub ima že skozi vse obdobje delovanja jasno začrtan cilj – razvijati mlade igralce in jim olajšati prehod v pogosto začaran krog članske košarke.

Čas za nov začetek

A vrnimo se najprej tja, kjer se je vse začelo. Medena pot takrat še Žoltastih Trotov se je začela pisati leta 2010, ko sta takrat še člana mladinskega pogona novomeškega prvoligaša in sedemkratnega slovenskega prvaka Krke Luka Medle in Jaka Lenart razmišljala o snovanju svojega kluba. Oba se nista prebila skozi rez tistih košarkarjev, ki so svojo profesionalno pot nadaljevali v novomeškem prvoligašu Krki, zato sta se odločila ustanoviti svoj rekreacijski klub.

Od leve proti desni: Luka Medle (ustanovitelj kluba), Bojan Krivec (nekdanji košarkar), Nejc Župevec (predsednik), Luka Mittag (nekdanji trener članov in vodja akademije Troti), Alojz Medle in Matjaž Smodiš Foto: osebni arhiv

Ker v Krki ni bilo prostora za vse nadobudne košarkarje, tako kot v čebelnjaku ni prostora za vse trote, si je mlada ekipa, ki je takrat nastopala v tretji novomeški rekreacijski ligi, nadela ima Žoltasti Troti. Ves čas je nad ekipo bedel tudi Lukov dedek, sicer znani podjetnik roletarstva Medle, in ekipi pomagal tudi na finančnem področju. Mlada novomeška ekipa, ki so jo v večini sestavljali tisti, ki svoje prave priložnosti niso dočakali pri Krki, je iz leta v leto napredovala, ekipi pa se je po koncu kariere kot član uprave in svetovalec pridružil še novomeški lokalpatriot Matjaž Smodiš.

Selitev pod okrilje KZS

V pretekli sezoni so na dvajsetih tekmah izgubili le petkrat. Foto: osebni arhiv Leta 2015 je sledila selitev pod okrilje Košarkarske zveze Slovenije in leto pozneje krstni nastop v četrti slovenski ligi. Po uvrstitvi v četrto ligo je za trotovski panj že po dveh sezonah sledila selitev v tretjo ligo, nato pa še ekspresen naslov najboljših med tretjeligaši in napredovanje v drugo najkakovostnejšo slovensko ligo, kjer so Troti v dveh sezonah že močno opozorili nase. "Naš glavni cilj je postati stabilen drugoligaš, ki razvija mlade igralce. Ogromno imamo še prostora za napredek, predvsem na organizacijskem področju kluba," razlaga Smodiš, ki skupaj z mladim trenerjem Nejcem Kobalom in pomočnikom Luko Mittagom, ki je tudi vodja mladinske akademije Trotov, sestavlja udarno trojico strokovnega tima ekipe.

Pod novomeškimi koši se v tem času poleg perspektivnih novomeških košarkarjev potijo tudi mladi igralci, ki so v Trotih prepoznali najboljšo mogočo izbiro za svoj razvoj, ekipa Trotov pa pri tem sodeluje tudi s sosednjo Krko. V Novem mestu je mlada slovenska ekipa v tem času dobila tudi svojo dvorano, saj jim je podjetje Medle zgradilo športno dvorano na Livadi, kjer se košarkarsko udejstvujejo tudi mlajše selekcije Trotov, teh pa je vsako leto več.

Klub ima v Novem mestu svojo dvorano Livada. Foto: osebni arhiv

"Poleg tega, da ponujamo košarkarsko izobraževanje Novomeščanom, postajamo tudi prostor in poligon za nadarjene mlade igralce iz vse Slovenije. Imamo odlične pogoje, da mladim igralcem ponudimo vse, kar potrebujejo v svojem košarkarskem razvoju. Izjemno pomembno je, da nas tovrstno delo veseli in motivira," je prepričan Mittag, ki budno spremlja razvoj slovenskega podmladka.

Skupek talenta in izkušenj

Klub se je pred novo sezono okrepil s Smiljanom Pavićem. Foto: osebni arhiv O tem, da novomeški klub nekaj počne prav, priča tudi dejstvo, da se klubu v zadnjih letih pridružujejo tudi nekoliko bolj zveneča imena, poleg lokalnih fantov pa klubu svoj razvoj vse bolj zaupajo tudi mlajši košarkarji iz preostalih slovenskih regij. Skupek talenta in nekaj izkušenj je poskrbel za to, da je bila ekipa že v prejšnji predčasno končani sezoni blizu vrha drugoligaške scene.

Troti so na 20 tekmah le petkrat izgubili in se uvrstili v četrtfinale, ta pa zaradi koronakrize ni bil odigran. Hitro po predčasnem izdihu prejšnje sezone pa so novomeški košarkarski navdušenci že začeli kovanje načrtov in ciljev za novo sezono, v kateri bo ekipo sestavljalo nekaj novih obrazov, med njimi je tudi nekdanji slovenski reprezentant Smiljan Pavić, ki je "podlegel" snubitvam Smodiša.

"Matjaž je že pred nekaj leti imel zamisel, da moram kariero končati v Novem mestu, kjer sem pustil največji košarkarski pečat in kjer tudi živim. Ideja mi je bila všeč in letos je tako napočil čas za novi začetek in hkrati konec. Zgodba Trotov mi je zelo všeč, saj je to zelo organiziran klub z idejo razvoja mladih igralcev in tu vidim tudi svojo vlogo pri prenašanju znanja na igrišču," je prepričan Pavić, ta je bil leta 2010 izbran za najboljšega igralca finala državnega prvenstva, ki se skupaj z ekipo že pripravlja na začetek sezone, v kateri bodo Troti praznovali že svojo deseto obletnico delovanja.

Desetletje napredka

Troti so se tako v desetletju povzpeli od najnižje amaterske novomeške rekreacijske lige pa vse do mesta med najboljšimi 22 ekipami v Sloveniji. "Pogled na prvih deset let je čudovit – kot z razgledne točke ob vzponu. Navdaja s ponosom na prehojeno, skeli pa obet še večjega, višjega, boljšega. Izjemno ponosen sem, kaj smo dosegli – od dobesedno skupine šestih fantov do tega, da imamo zdaj skoraj sto fantov v petih selekcijah mladinske šole, do začetkov akademijskega razvoja. Ves čas imamo tudi izjemno podporo novomeškega okolja. To, da so z nami, tako na tekmah kot na dogodkih, ki jih organiziramo, da nas spremljajo na družbenih omrežjih, to daje naši zgodbi tisti finalni lesk," razlaga predsednik kluba Nejc Župevec, ki je bil pred tem tudi del članske ekipe Trotov.

Novomeški klub ogromno vlaga v dobrodelnost. Foto: osebni arhiv

Slovenski drugoligaš ob dobrih rezultatih in kovanju novih košarkarskih mojstrov skrbi tudi za dobrodelnost. Že od leta 2012 klub vsak december prireja Dan dobrodelnega košarkanja, ves denarni izkupiček pa namenijo pomoči potrebnim. "Troti smo gibanje, smo skupnost, ki ceni prijateljstvo, pomoč, medčloveško solidarnost, seveda tudi športno predanost in strast. V okviru turnirja sredstva namenimo lokalnim nevladnim organizacijam za izvedbo športnih taborov za otroke, večkrat smo obiskali in obdarili otroke na pediatričnih oddelkih slovenskih bolnišnic, sodelujemo tudi z ZPM Moste-Polje, kjer smo bili večkrat gostje in z udeleženci uživali v košarkarski animaciji. Troti v košarki zares uživamo v najširšem mogočem pomenu oziroma obsegu in si želimo to deliti, s košarko ljudi tudi povezovati. Pri tem smo, mislim, zares nekaj drugačnega," razlaga Župevec.

Troti, ki na izjemno simpatičen in inovativen način komunicirajo tudi prek družbenih omrežji, si zdaj želijo predvsem, da bodo lahko normalno začeli novo sezono. "Naš cilj je predvsem razvoj, torej da vsem fantom, tako članski ekipi kot predvsem mlajšim, omogočimo najboljše pogoje za trening in napredek. Hočemo videti zadovoljstvo in veliko željo fantov po treningu in košarki. Srednje- oziroma dolgoročno pa je cilj kluba vzpostaviti resen akademijski pristop razvoja igralcev, temu smo že zdaj zelo blizu, kar že potrjuje sestava naše ekipe in trenerskega štaba. Prostora za napredek je seveda še veliko in te priložnosti nas seveda ni strah. Troti dajemo priložnost, tudi to je naš DNK. Priložnost in vse pogoje za razvoj bomo torej ponudili tudi v prihodnje," še zatrjuje prvi mož novomeškega kluba.

