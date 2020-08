Luka Dončić: S takšnimi igralci ne želim imeti opravka #video

Luka Dončić in Dallas Mavericks so po zadnjem porazu proti LA Clippers končali letošnjo sezono. Naš košarkar je bil na zadnji tekmi znova "tepen" z nešportnimi prekrški, kar ga je zelo jezilo. Kljub porazu je Dončić dejal, da je ponosen na fante v ekipi, medtem ko o Marcusu Morrisu, košarkarju, ki je nad njim naredil še en grob prekršek, ni želel na veliko razpredati. A je dal jasno sporočilo.

"Izjemen košarkar. To je dokazal tudi v svojem prvem nastopu v končnici," je po četrti zmagi (111:97) in preboju v drugi krog končnice dejal zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard. V njegovih mislih je bil Luka Dončić, najtrši Dallasov oreh, ki ni izsilil pokroviteljstva ali lažnega laskanja. Dvakratni MVP finala se je le na lastne oči prepričal, da liga NBA prisostvuje vzponu ene od največjih zvezd. Potem ko je 21-letni Ljubljančan v svoji krstni sezoni osvojil priznanje za novinca leta, a z ekipo ostal globoko pod pragom končnice, je v drugem dejanju še dvignil letvico, nastopil na All-star tekmi in Dallas popeljal v končnico.

Dončićevo drugo poglavje pravljice je sicer končano. Košarkarji Dallas Mavericks so namreč šesto tekmo proti LA Clippers na prelomu med nedeljo in ponedeljkom izgubili z izidom 97:111 in se poslovili od končnice lige NBA. Clippers so serijo pričakovano dobili s 4:2 in se zasluženo veselili uvrstitve v nadaljnje tekmovanje. Pri Dallasu je spet blestel prav Luka, ki je bil daleč najboljši košarkar svoje ekipe (38 točk, 9 skokov, 9 asistenc).

Foto: Gulliver/Getty Images

"Ponosen sem na te fante"

"Za nami je izjemna sezona. Ponosen sem na našo ekipo in način, kako smo se borili. Mislim, da smo se borili do konca, ampak LA Clippers so izjemna ekipa, tako da je bilo težko. Vseeno menim, da smo dali vse od sebe, še posebno v končnici. Ponosen sem na te fante," je po porazu dejal 21-letni košarkar, ki meni, da v prihodnosti v svoji igri lahko izboljša še veliko stvari. Izpostavlja predvsem met.

Marcus Morris was given a flagrant 2 and was ejected for this foul on Luka Doncic. pic.twitter.com/Cr7iTOegJe — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2020

Marcus Morris še drugič grobo "udrihal" po Luki

Kot vzhajajoča zvezda in prvi mož ekipe je LD 77 deležen številnih udarcev. Tudi nešportnih. Tekmo je tako med drugim zaznamoval grob prekršek Marcusa Morrisa nad slovenskim košarkarskim asom. Spomnimo, da je isti košarkar tekmo pred tem (ne)namerno stopil na poškodovani Dončićev gleženj. O tej potezi se je na družabnih omrežjih razvila vroča debata. Morris je odločno zanikal vsa namigovanja in trdil, da tega ni storil namerno.

O nameri pa ni bilo dvoma na šesti tekmi, ko je Morris kot s sekiro zamahnil po zanj prehitrem Dončiću. To so uvideli tudi sodniki, ki so Američana izključili iz igre. Ob tem prekršku svoje jeze ni mogel nadzorovati niti Dončić. Še celo robustni Boban Marjanović se je moral močno potruditi, da je preprečil vnovično bližnje srečanje.

Foto: Getty Images

Luka se ne želi ukvarjati s takšnimi igralci

"Grozljiv prekršek. Že drugo zaporedno tekmo je naredil nekaj takšnega. Resnično sem upal, da na prvi tekmi to ni bilo storjeno namerno. A če si pogledam posnetek tega prekrška, verjetno veste, kaj si mislim. Prav gotovo ne želim imeti opravka s takšnimi košarkarji," je bil po tekmi jasen Dončić, ki je sicer že pred nekaj dnevi medijem zaupal, da se z Morrisom ne pogovarja. "Stalno žali," je dejal. No, kar nekaj besed si je z njim med tekmo izmenjal tudi v nedeljo.

Morris priznal, da je bil grob prekršek, a ga ni želel poškodovati

Zanimivo, Morris je tokrat priznal, da je bil prekršek res grob, ampak daleč od tega, da bi želel poškodovati Dončića. Po tekmi je spregovoril tudi nekaj besed o slovenskem nadarjenem košarkarju. "Je še mlad košarkar in bo postal obraz te lige. Dolgo časa sem že prisoten in vem, kako deluje … Sem odrasel človek. Kot sem že rekel, nisem želel stopiti na njegov gleženj. Lahko razpravljajo, kar želijo na Twitterju … Jaz bom nadaljeval igro in zadovoljen sem, da je naša ekipa v drugem krogu," je povedal 30-letni košarkar LA Clippers.

Foto: Getty Images Dončićeve številke v sezoni 2019/20 Povprečje v sezoni (redni del):

28,8 točke, 9,4 skoka, 8,8 asistence



Povprečje v končnici (6 tekem):

31 točk, 9,8 skoka, 8,7 asistence



Trojni dvojčki:

17 v sezoni (2 v končnici)



Rekordne številke:

43 točk (vs LA Clippers), 20 skokov (vs Kings), 19 asistenc (vs Bucks) 28,8 točke, 9,4 skoka, 8,8 asistence31 točk, 9,8 skoka, 8,7 asistence17 v sezoni (2 v končnici)43 točk (vs LA Clippers), 20 skokov (vs Kings), 19 asistenc (vs Bucks)

Ekipa se bo gradila okoli Dončića in Porzingisa

Kljub izpadu iz končnice so pri Dallasu prepričani, da jih čaka še svetla prihodnost. O tem je prepričan tudi trener Rick Carlisle, ki meni, da je njegova ekipa v vzponu, predvsem pa je, kot pravi, zadovoljen z ekipno kemijo. "Celotna ekipa mora biti popolnoma zdrava. Še naprej moramo graditi okrog Luke in Kristapsa Porzingisa. Dodajati moramo mozaike, ki ustrezajo tema dvema fantoma. Torej da lahko napredujemo in razvijamo ekipo. To je res najbolj pomembno," je po izpadu povedal glavni trener Dallas Mavericks, ki pa se zaveda, da bosta za rezultatski presežek vodilna igralca poleg zdravja potrebovala predvsem močnejši spremljevalni orkester.