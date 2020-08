Kako je Michael Jordan rešil sezono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko sta se Luka Dončić in Goran Dragić znašla v sproščenem zvezdniško-balkanskem omizju mehurčka v Orlandu, nista vedela, kdaj se bo nadaljevala končnica lige NBA. A ključno je, da se bo, za kar naj bi bil zaslužen predvsem Michael Jordan.

Ameriški predsednik Donald Trump ligi NBA očita, da je postala politična organizacija. S tem se je kritično odzval na nedavni bojkot, s katerim so košarkarji v najmočnejši ligi na svetu protestirali proti novemu poglavju policijskega nasilja, predvsem pa po tem, ko je policist v zvezni državi Wisconsin večkrat ustrelil temnopoltega Američana Jacoba Blaka.

Po odpovedi sredinih in četrtkovih tekem je bil na mizi tudi predčasen konec sezone. Trener Los Angeles Clippers Doc Rivers je razkril, da so se njegovi igralci že sprijaznili s koncem. Toda vroči četrtek, ki se je začel s mirnim protestnim pohodom vseh sodnikov v "mehurčku", je vendarle prinesel odločitev o nadaljevanju sezone.

Dvorane v Orlandu še vedno samevajo. Foto: Getty Images

Glas razuma: Michael Jordan

Ob veliki čustveni razrvanosti, ki je tudi posledica tega, da so košarkarji že krepko več kot en mesec zaprti v "mehurčku" na Floridi, in občutljivi tematiki, kjer nekdo, ki podvomi in pravilni smeri protesta lahko hitri dobi priponko rasista, je izjemno pomembno vlogo odigral sloviti Michael Jordan.

Nekdanji zvezdnik Chicaga, ki se lahko pohvali s šestimi šampionskimi prstani in statusom nespornega košarkarskega veličanstva, je tokrat nastopil kot lastnik Charlotte Hornets. Predvsem pa kot nekdo, katerega glas šteje pri skorajda vseh deležnikih. Bil je vezni člen med košarkarji, lastniki klubov in vodstvom lige.

Kot poroča ESPN, je Jordan nagovorim predsednika košarkarskega sindikata Chrisa Paula, prisluhnilo pa mu je tudi Russell Westbrook. Z obema naj bi govoril o rasnem razlikovanju ter vprašanju, kako lahko zvezdniki najbolj učinkovito izkoristijo svoj glas.

LeBron James naj bi bil sprva celo naklonjen koncu sezone. Foto: Getty Images Kdaj, kako?

Jordanov glas med novimi rodovi šteje nekoliko več tudi zaradi tega, ker je pretekli mesec naznanil, da bo njegova blagovna znamka v naslednjem desetletju darovala kar 150 milijonov ameriških dolarjev za boj za enakopravnost.

Liga se bo torej nadaljevala, košarkarji, med katerimi je imel pomembno besedo LeBron James, pa naj bi dobili zagotovila o aktivnem in odločnejšem košarkarskem ukrepanju proti rasnemu razlikovanju.

Večje pa je vprašanje, kdaj bodo na sporedu naslednje tekme končnice. Ta je v zaostanku za osem tekem, zelo vprašljiv pa je tudi petkov spored. Tako je bolj realno nadaljevanju v soboto, o čemer naj bi deležniki, vključno z sindikalnim šefom Jordanom, preko vidokonferenci govorili v petek zjutraj.

Dončić za biti ali ne biti

Ob čakanju na odločitev o (ne)nadaljevanju sezone pa je po spletu zaokrožila fotografija Gorana Dragića, na kateri nekdanji kapetan slovenske reprezentance pozira v družbi Bobana Marjanovića, Nikole Jokića, Vlatka Čančarja in Nikole Vučević. "Balkan," je zapisal Dragić in bil deležen številnih delitev.

Gogi bo sicer na naslednjo tekmo čakal še nekaj časa. Potem ko je z Miamijem z metlo odpravil Indiano, namreč še čaka na tekmeca v drugem krogu končnice. Rezultat para Milwaukee-Orlando, kjer se je tudi začel bojkot, je trenutno 3:1.

Vlatko Čančar še ni dobil priložnosti za igro v "mehurčku", v katerega se je preselil s precejšnjo zamudo. Njegov Denver v boju z Utah Jazz zaostaja (2:3). Pod nogami pa gori tudi Dončiću, ki v paru z LA Clippers zaostaja z 2:3. Naslednja tekma bo torej potekala v znamenju Hamletovega vprašanja.