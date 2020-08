Dragić in Dončić v znanstvenofantastičnem filmu

Marko Milić je bil prvi Slovenec, ki se je podal v ligo NBA in oral ledino za kasnejše generacije, med katere spadata tudi Goran Dragić in Luka Dončić. Navdušen je nad obema, ob tem pa je nazorno ponazoril, kakšna mojstra košarke imamo čez lužo.

"Gogi (Goran Dragić, op. a.) je nonstop konstanten. Sem njegov velik navijač. Lahko bi ju dali v dve skupini. Luka (Dončić, op. a.) je najbolj nadarjen košarkar daleč naokoli, Goran je najbolj stabilen. Ogromno je že naredil. Da imamo dva nosilca v ligi NBA, je nekaj izjemnega. Ker Donke igra tako spektakularno, je novica, da Dragić doseže 20 točk v drugem polčas, nekaj za sproti. Kot bi gledali znanstvenofantastični film, v katerem sta osrednja akterja," sprva pove Marko Milić, ko beseda nanese na končnico lige NBA, v kateri blestita slovenska košarkarja.

Prav Milić je bil tisti, ki se je kot prvi Slovenec leta 1997 podal v ligo NBA in zaigral za Phoenix Suns. Čeprav je bilo njegovo obdobje v ZDA kratko, bo za vedno prvi, ki si je upal iti v težko in nepoznano okolje. V tistih časih je bilo Evropejcem še toliko težje, saj jih Američani niso cenili. Še dandanes se pojavljajo podobna razmišljanja. Spomnimo se, kako so številni zmajevali z glavo pred dvema letoma, ko je bil Dončić na naboru izbran tretji. A s predstavami na parketu jih je hitro prepričal.

"Ko misliš, da ne more več premakniti mej, jih premakne"

Dragićev Miami se je z gladko zmago s 4:0 že uvrstil v konferenčni polfinale na vzhodu, medtem ko Dončićev Dallas proti Los Angeles Clippers v zmagah zaostaja z 2:3.

"Poglejte, to, da Dallas drži stik s favoriti za naslov prvaka, je nekaj neverjetnega. Ko misliš, da Luka ne more več premakniti mej, jih premakne. Ko ti nasproti stoji ena boljših obramb v ligi, ko te pokriva MVP zadnjega finala in imaš hkrati zvit gleženj, na koncu pa dosežeš 42 točk in odločilno trojko, je to nekaj norega. In ko prebiraš statistične podatke, ki jih iz rokava stresejo Američani, kako postavlja mejnike in je ob boku ne samo zvezdnikov, ampak superzvezdnikov lige NBA v vsej njeni zgodovini, veš, da je res nekaj posebnega," razlaga Milić.

Marko Milić je bil pri Olimpiji soigralec Gorana Dragića in očeta Luke Dončića, Saše Dončića. Foto: Vid Ponikvar

Luka proti zakonom fizike, Dragić pa dober, ko mora biti

Veliko slovenskih ljubiteljev košarke prav zaradi obeh slovenskih akterjev v času končnice vstaja ponoči, da bi si ogledali njune tekme. Pravi magnet za navijače sta, o čemer smo se lahko prepričali, ko so si številni Slovenci v ZDA ogledali njuni medsebojni tekmi. Verjetno bi tudi zdaj kdo odpotoval v ZDA, če ne bi bilo koronavirusa in bi ekipe igrale v svojih dvoranah.

"Zaradi njiju spremljamo ligo NBA toliko bolj podrobno. Po dolgem času se zbujamo in gledamo njune tekme. Pri Luki ne moreš nehati naštevati superlativov, glede na to, kaj vse počne in kaj mu uspeva. Kljub vsem pritiskom ohranja igrivost. Celotna ekipa se trese, ko je tekma izenačena, on pa v minuti odmora sedi in se igra s plastenko ter jo meče v zrak. Ko je konec minute odmora, se zasmeje in gre proti zakonom fizike, povrhu vsega pa še zadene odločilen met. Kot bi igral Playstation," se smeje Milić, ki je pri Olimpiji igral skupaj z Lukovim očetom Sašo Dončićem.

Verjame, da Miami še ni rekel zadnje besede. Foto: Vid Ponikvar

Gogi pa je bil celo njegov soigralec in prav zato sta ohranila stike še danes. O njem ima posebno mnenje in verjame, da Miami v končnici še ni rekel zadnje besede: "Gogi s 34 leti ni več mlad. Vsi že mislijo, da je konec z njim, a je odličen, ko je treba biti. Zna združiti ekipo. Bil bi najboljši šesti igralec, če bi bila sezona običajna. V končnici je poskočil in je ob Jimmyju Butlerju nosilec Miamija. Dwyane Wade je zadnjič med polčasom tekme dobro tvitnil, ko je napisal, da morajo biti pri Miamiju pametni in podpisati pogodbo z njim. Malce sem v stiku z njim. Vesel je. Takšna sezona je nepredvidljiva za starejše, ker je bil zaradi koronavirusa tako dolg premor. Na srečo je Gogi treniral in se dobro regeneriral. Še bolj je pripravljen. Ker gre za posebno sezono, se je ločnica med favoriti in preostalimi kar malce zabrisala. Miami je močan. Tako je bilo včasih pri Olimpiji, ki je na začetku sezone premagovala Olympiacos in preostale, ki še niso bili tako uigrani. Ko gre sezona proti koncu, pa favorizirane ekipe poskočijo."